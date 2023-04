Ekspertenes beste tips til vårrengjøringen: – Tro meg, det vil lønne seg

Det er tid for den årlige vårrengjøringen og «Rydderevolusjonens» ekspertteam kommer med deres beste råd.

RYDDETEAM: Desta Marie Beeder og Caroline Leithe kommer med tips for å komme i gang med ryddingen. Foto: Cato Ingebrigtsen

Nå som været blir varmere og dagene blir lysere, er det mange som tar fatt på ryddingen av hjemmet. Det er derimot ikke bare-bare for alle å begynne på dette.

Ekspertteamet i «Rydderevolusjonen», bestående av blant andre Desta Marie Beeder (35) og Caroline Leithe (33), har hjulpet flere familier ut av rote-spiralen.

Nå kommer de med sine beste tips for å få et ryddig hjem.

EKSPERTTEAM: Desta Marie Beeder, Caroline Leithe og Mads Clemmetsen er ekspertteamet i «Rydderevolusjonen». Foto: Cato Ingebrigtsen

– Start i det små

I tillegg til å være ryddeekspert i «Rydderevolusjonen», driver Leithe Instagram-brukeren @ordenogsystem, der hun deler rydde- og organiseringstips.

Hennes beste tips når det kommer til å komme i gang, er å ikke legge listen for høyt i starten.

– Det er viktig å bygge opp alt steg for steg, der du lærer av de mindre prosjektene, før du tar fatt på det mest omfattende som kjøkkenet eller garderoben.

Hun har forståelse for at man vil få alt unnagjort med én gang og påpeker at man til slutt vil komme seg til målstreken.

– Tro meg, det vil lønne seg å starte i det små, så du ikke går på en skikkelig smell på første prosjekt og mister all motivasjon til resten av ryddeprosjektene, sier Leithe.

Beeder vært programleder for ryddeprogrammet i to sesonger. Hennes tips går også på å begynne i det små.

– Sett av tid og ta én kategori om gangen. Start gjerne med noe som er enkelt slik at du opplever mestring. En god motivasjon for å rydde kan være å spe på sparingen ved å selge noe av det du har. Opprett gjerne en egen konto der du setter inn det du tjener, og har du anledningen, så bruk pengene på en god opplevelse, sier Beeder til TV 2.

Fem-minutters-regelen

Blant alle tips og triks Leithe sitter på, er det spesielt én ting hun sverger til.

– Det er å ikke utsette ting som tar mindre enn fem minutter å utføre. I en hektisk hverdag så hoper ting seg fort opp, så det er bare å få det unnagjort, forteller 33-åringen.

Hun nevner både det å legge klær inn i garderobeskapet eller å rydde opp etter middagen. Det er gjerne ting som ikke nødvendigvis tar mer enn fem minutter.

– Det er ingen som ønsker å skrape tørkede middagsrester av tallerkenene i stedet for å slenge seg ned i sofaen på kvelden. Det samme gjelder sammenbrettede klær. Disse går dessverre ikke inn i garderobeskapet av seg selv, men det tar ikke lenger enn 2-3 minutter å legge på plass en maskin med klær.

– Så ikke la hverdagslige oppgaver hope seg opp, for da vil det virke mye mer overveldende å komme i gang.

Kan redusere matsvinn og budsjettet

Gjennom to sesonger av «Rydderevolusjonen» er det særlig to steder i hjemmene som har skilt seg ut. Ifølge Beeder var dette gangen og kjøkkenet.

– Begge rom har mye forskjellige ting som skal oppbevares. Blir det for mye, så mister man oversikten over det man har, noe som fort fører til at man kjøper nytt og dermed er man i en rote-spiral, sier programlederen.

Beeder trekker frem tips som å pakke vekk jakker etter sesong, og ikke beholde maskiner på kjøkkenet som man bruker kun noen få ganger i året. De kan helles oppbevares i tørre boder, mener hun.

REDUSERE MATSVINN: Ifølge Caroline Leithe kan et velorganisert kjøkken redusere blant annet matsvinn. Foto: Ekaterina Timofeeva/Boxo.no

Ryddeeksperten Leithe mener det er særlig viktig å holde orden på garderoben og kjøkkenet.

– Garderobeskapet er det første du møter hver eneste dag. Det å få en god start på dagen er veldig viktig, og det får du ved å åpne et garderobeskap der du har full oversikt, og kun har klær du bruker, liker og som passer deg, sier Leithe.

– Kjøkkenet er også veldig viktig. Ikke bare gjør et velorganisert kjøkken det enklere og mer effektivt å lage mat, men det gjør at du kan redusere både matsvinn og matbudsjettet.

