Ekspertene advarer mot influenser: – Lovgivningen henger ikke med

Kunstig intelligens (KI) har vært årets store tema, men er vi egentlig klare for utviklingen?

I det siste har en spesiell og tilsynelatende blendende vakker influenser fått nesten 300.000 følgere på Instagram. Hun deler bilder fra et luksuriøst liv, vakre kjoler og en mystisk kjæreste. Kommentarfeltene oser over av komplimenter om utseende, og folk som er sjalu på livet hun lever.

«OLD MONEY»: Bildene inspireres av stilen som kalles «old money style». Det vil si en oppgradert stil fra rike mennesker på 90-tallet. Foto: Skjermdump @feli.airt

Det mange av følgerne derimot ikke vet – er at kvinnen på bildet ikke finnes.

Mener sosiale medier ikke er «ekte»

Det er en 27 år gammel dame som står bak kontoen, og hennes kallenavn er «Feli». Derfor heter jenta på bildene også det.

«Feli» bruker KI til å skape fotoseansene hun drømmer om, i tillegg til modellen hun vil ha, stedet hun vil være og klærne hun vil bruke.

Jenta bak kontoen forteller at kjæresten hennes så bildene hun hadde laget og overtalte henne til å legge dem ut på sosiale medier.



SJOKKERENDE: Som man kan se på bildene, har teknologien kommet så langt at det er lett å forstå at folk tror dette er et ekte menneske. FOTO: Skjermdump @feli.airt

– En dag sendte en følger meg en skjermdump hvor man så at Kim Kardashian hadde likt bildet mitt. Etter det har alt bare gått «riktig» vei, sier 27-åringen til TV 2.



Selv om kvinnen ønsker å forholde seg anonym i denne saken, sier hun at det alltid er noe av henne i bildene som kommer ut på Instagram. Selv er hun også blond og har blå øyne.

– Jeg elsker ideen om å lage noe vakkert, som en kunstner, men med min egen signatur, som er et lite stykke av meg selv.

«Feli» får ofte kommentarer fra folk som ikke skjønner at bildene hennes ikke er av en ekte person, eller at det har tatt folk lang tid å forstå. Det er hun stolt av.

– Det betyr at min KI er av kvalitet, forklarer hun og fortsetter:

– Samtidig er det viktig for meg å være transparent og åpen om at bildene mine er laget av KI.

Mange påstår at influensere har et stort ansvar, og det mener «Feli» at hun tar på alvor:

– Det at jeg er åpen om at det er bilder av KI, gjør at folk kan klare å ta mer avstand og bli mer klar over at sosiale medier ikke er ekte. Til og med uten KI er sosiale medier faktisk ikke en ekte verden, sier hun.

Norske myndigheter ikke på ballen

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er derimot ikke enig i at hun er tydelig nok på at kvinnen på bildene er konstruert av KI.



BEKYMRET: Hans-Petter Nygård-Hansen er bekymret for hva KI på sosiale medier kan gjøre med psyken til barn og unge voksne. Foto: Frode Sunde

I Instagram-biografien til «Feli» står det følgende:

«Fotografi og KI-kunst. Alle bildene er mitt arbeid».

Nygård-Hansen mener biografien ikke viser klart nok at kvinnen på bildene også er konstruert av KI.

Da TV 2 kontaktet teknologieksperten ble han tilsendt «Feli» sin Instagram-profil. Han la merke til at datteren hans på 17 år hadde likt flere av bildene. Hun fortalte sin far at hun ikke trodde personen var ekte, men både far og datter omtaler modellen på bildet med pronomenet «hun».

– Den psykiske helsen, angst og depresjon blir ikke noe bedre av at vi kan bruke KI til å lage «perfekte» mennesker og modeller.

– Vi sliter med at vi har en lovgivning som ikke henger godt nok med. Norske myndigheter er ikke på ballen i det hele tatt, og håper vel antageligvis på at EU skal komme opp med noen gode regler. Det kan ta et par års tid. For det burde jo vært merket veldig klart og tydelig, sier Nygård-Hansen til TV 2.

Nygård-Hansen mener at hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling av KI, er vi avhengig av noen etiske kjøreregler som blant annet handler om ansvarliggjøring, og å være transparent.

– Det er vanskelig å stille personer eller selskaper ansvarlig om det ikke er full transparens.



LOVER: Gunn Karin Gjul (Ap) forteller at vi allerede har noen lover for KI. Foto: Morten Holm

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet mener at regjeringen er opptatt av bruken av KI i Norge og forteller at vi i Norge allerede har noen regler. Utvikling og bruk av KI må for eksempel være i tråd med personopplysningsloven, lov om likestilling og forbud mot diskriminering og forvaltningsloven.

– Kunstig intelligens og andre digitale teknologier er grenseoverskridende, og blant annet EUs arbeid på dette området vil derfor bli svært viktig. Norge samarbeider også godt med likesinnede land gjennom Europarådet, bilateralt og gjennom andre internasjonale organisasjoner, sier Gjul til TV 2.

Statssekretæren forteller at regjeringen vil legge frem en ny nasjonal digitaliseringsstrategi i løpet av neste år. Det vil bli den første siden 2016.

– Norge var tidlig ute med å utvikle en nasjonal strategi for KI, og vi er det landet i EØS-området som er kommet lengst i arbeidet med en regulatorisk sandkasse på kunstig intelligens, forklarer Gjul.

Kanskje litt bra?

Mariann Deila, mental trener og forfatterdebutant, tenker at dette er enda et eksempel på et urealistisk ideal å sammenligne seg med, særlig for unge mennesker som er mer sårbare.

FORFATTTER: Mariann Deila har nylig lansert selvhjelp-boken «Robust». Foto: Hilde Brevig

– Dette kan få oss til å føle oss dårligere, for vi mennesker har en tendens til å sammenligne oss med andre, forteller Deila til TV 2.



Samtidig tenker ikke treneren at dette bare er negativt.

– Hvis man får vite at det ikke er ekte personer, kan det kanskje være litt bra. For da blir det som en slags påminnelse om at sosiale medier er en fasade.



Hun mener at alle har et ansvar om å bli mer bevisst på hvem man følger, og kildekritisk til hva man ser i sosiale medier.

– Man må spørre seg selv: Hvem følger jeg? Hvem burde jeg avfølge? Hvordan påvirker dette min mentale helse? Og hvilke verdier eller holdninger burde de jeg følger har? avslutter Deila.