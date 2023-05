8. mai er den første generalprøven pressen får delta på under «Eurovision Song Contest» i Liverpool.

Siden Mele skal opptre først i semifinalen på tirsdag, gjør hun det samme i dag.

Se video av generalprøven under:

Mange fans

Mele opptrer med låten «Queen of Kings», og det er tydelig at hun har mange fans i Liverpool.

For selv om generalprøven i utgangspunktet kun har media til stede, er det også noen fra såkalt «fan-media» som stiller.

Dette er Eurovision-fans som reiser til Liverpool på egen regning, og som deler innhold fra sangfesten på sosiale medier og blogger. Fansen ropte og klappet fra sekund Mele var ferdig på scenen.

Martin Phillip Fjellanger jobber for fansiden Eurovision Norway. Han er stort sett fornøyd med opptreden.

– Alessandra fikk stor applaus fra pressen som er til stede under dagens prøve. Hun hadde litt å gå på vokalt, men ellers virka dette veldig bra. Showet er rimelig likt fra det vi har sett i MGP. Godt jobba! Så satser vi på at det blir enda litt bedre under morgendagens semifinale.

NYTT KOSTYME: En av endringene som er gjort, er at Alessandra Mele har et nytt kostyme på scenen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Litt skuffet

Det virket som Mele ønsket å spare stemmen sin. Hun ga ikke full gass, som kan ha en sammenheng med at hun i flere intervjuer med TV 2 har sagt at hun er litt redd for at stemmen skal få for stor belastning.

Det er mange prøver, mange intervjuer og mange fans å snakke med. Alt dette tærer på stemmen.

Lederen av den norske «Melodi Grand Prix»-klubben, Morten Thomassen, er ikke veldig imponert etter generalprøven:

– Hun var ikke helt på høyden vokalt og jeg er litt skuffet over at showet ikke er oppgradert mer fra norsk finale.

TV 2 har vært i kontakt med Alessandra Meles presseteam. Foreløpig har de ikke kommentert generalprøven.

FAVORITT: Da Alessandra Mele kom på den røde løperen i Liverpool søndag 7. mai, tok tusen fremmøtte fans henne godt i mot. Du jublet og sang sangen hennes mens hun snakket med internasjonal presse. Foto: Heiko Junge / NTB

Sverige endret sceneshowet betraktelig

Kun én artist fikk applaus før nummeret begynte, og det var Loreen (39).

Artisten, som egentlig heter Lorine Zineb Nora Talhaoui, har utmerket seg som den aller største favoritten blant eksperter.

Da hun opptrådte på «Melodifestivalen», hadde hun en stor lysskjerm som veide 1,8 tonn.

I stedet for det overdådige LED-belysning, hadde Loreen nå en minivariant av scenografien.

MINDRE: Under generalprøven mandag 8. mai kunne man se hvor mye mindre LED-belysningen har blitt. Selv om showet virker storartet, synger Loreen veldig godt live. Foto: Heiko Junge/NTB

Det er ingen tvil om at dette påvirker totalinntrykket av showet, i alle fall fra et publikum-perspektiv. Til tross for dette, fikk hun stor applaus fra salen også etter nummeret.

Vokalmessig leverte hun også svært solid, ifølge flere av de fremmøtte.

Voldsomt show

Finlands «Eurovision»-håp opptrådte som siste nummer i generalprøven.

Jere Pöyhönen (29), kjent under artistnavnet Käärijä, er også blant forhåndsfavorittene. Han ligger noen plasser foran Norge på bettinglistene.

Under generalprøven hoppet han ut av en stor trekasse, og plankene føk rundt på scenen.

Til stor jubel fra fansen danset han sin ikoniske koreografi.