I TV 2-programmet «Hemmelige duetter» skal folkekjære artister opptre med personer de har et spesielt forhold til. Med en vegg som skiller duettparene skal hovedartisten prøve å gjette hvem som er på den andre siden av veggen.

I søndagens episode av musikkprogrammet blir det familiegjenforening med Heine Totland, hans ekskone Silje Nergaard (56), og deres datter, Karla Nergaard Totland (19).

Heine og Silje var gift i 24 år, og har tre barn sammen. I august i fjor meldte paret brudd.

Se Heine fortelle om det sjokkerende øyeblikket da han så hvem han sang med i videoen øverst i saken.

FAR OG DATTER: Artist og skuespiller Heine Totland hadde ingen anelse om at datteren Karla Nergaard Totland var hans hemmelige duettpartner i «Hemmelige duetter». Foto: TV 2 / NTB

Sjokkert

Heine hadde ingen anelse om at det var datteren som befant seg på den andre siden av veggen da han sang duett.

– Det var et komplett sjokk. Hun var kanskje den siste personen jeg forventet å se. Så jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at det var Karla som sto der, så for meg ble det et veldig emosjonelt øyeblikk, sier han til TV 2.

Karla har sunget på en scene før, men aldri på denne måten.

– Det var veldig gøy å opptre på en slik scene, men jeg var så nervøs at jeg ikke husker noen ting, innrømmer hun.

Ekskonen var også til stede under samme program som den hemmelige duettpartneren til sanger og musiker Hans Petter Aaserud (51).

– For meg var det veldig morsomt. Det var veldig uvant å gjøre noe som er så annerledes enn det jeg vanligvis gjør, sier Silje.

Se når Silje nesten røper hemmeligheten i videoen under.

Drapsblikk

Heine var den eneste i familien som ikke viste at alle tre skulle være sammen under innspillingen. Karla syntes det var veldig gøy å holde alt hemmelig.

– Det var så gøy. Jeg måtte lyve så mye. Jeg ringte samme dag på skolen og gjorde alt for å avlede ham og det funket kjempefint for han ble så overrasket, sier 19-åringen.

Karla og Silje satt på alle hemmelighetene, men de var veldig nære til å røpe seg.

– Mamma holdt på å avsløre meg ved å for eksempel spørre om jeg skulle ned å øve i studio. Da fikk hun et drapsblikk ganske fort, sier Karla.

– Pappa-brødhode fikk ikke med seg sånne ting, sier Heine lattermildt fra sidelinsjen.

Fulgt i fotsporene til foreldrene

Karla har fulgt i fotsporene til foreldrene, og har drevet med musikk hele livet. Selv er hun nettopp ferdig på videregående og planen er å kjøre fullt ut med musikken.

GIFT: Heine Totland og Silje Nergaard var gift i 24 år, og gikk hver til sitt i 2022. Foto: Erlend Aas / NTB / POOL

– Planen er å slippe en låt, og se hvor det bærer derfra. Jeg skal prøve å synge så mye foran publikum som mulig, og prøve å utforske og skape en egen kunst, sier hun.

Siden begge foreldrene er musikalske, har 19-åringen vokst opp i et hjem hvor musikere har kommet inn og ut av dørene gjennom oppveksten.

– Det er herlig. Jeg elsker det. Det er sikkert derfor jeg har endt opp slik selv.

Når Heine og Silje får spørsmål om hvordan deres relasjon er i dag, utrykker de god stemning.

– Vi er gode venner, sier Heine.

Se «Hemmelige duetter» søndager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.