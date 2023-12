Eksmannen bryter stillheten – forklarer anmeldelsen

Den danske realitystjernen og diamanthandlerdatteren Elvira Pitzner er anmeldt for utroskap av ekskjæresten mens hun var på ferie i Dubai.

Saken har vekket stor interesse i både Danmark og Norge.

I et fersk intervju med danske TV 2 åpner eksmannen Milad Saadati (36) seg opp, og forklarer hvorfor han valgte å anmeldte Pitzner.

– Ville hindre henne

Saadati er tydelig på at han ikke ønsker at ekskjæresten skal dømmes for utroskapet, til tross for å ha levert inn en politianmeldelse mot henne.

– Jeg ville hindre henne i å forlate landet. Jeg har vært i Tyskland og Danmark, og jeg har hatt advokater på saken, men jeg kunne ikke gjøre noe. Jeg måtte handle raskt. Jeg anmeldte dem for utroskap, og så ble hun tatt, sier Milad Saadati til danske TV 2.

– Jeg vil ikke at hun skal i fengsel. Hvis hun gir meg tilbake tingene hun stjal fra meg, er jeg mer enn fornøyd. Men hvis hun ikke gjør det, har hun fortjent det, legger han til.

Dette er saken 1. desember ble den danske realitystjernen Elvira Pitzner pågrepet og varetektsfengslet i Dubai for utroskap. Ved at Elvira Pitzner er i et islamistisk ekteskap, underlegger hun seg sharialoven, skriver danske BT. I De forente arabiske emirater betyr det altså at man under artikkel 356 kan anklages og dømmes for utroskap. Arrestasjonen skal ha funnet sted kort tid etter hun landet i Dubai, og mannen realitystjernen var på ferie med, Morada Hadda, er også varetektsfengslet. Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet, bekrefter Utenriksdepartementet at de har hjulpet med konsulær bistand i saken. – Utenriksdepartementet er kjent med interneringen av en dansk statsborger i Dubai. Utenriksdepartementet yter konsulær bistand. Ettersom dette er en personlig sak, har UD taushetsplikt og kan derfor ikke gi ytterligere opplysninger, skriver departementets pressevakt til den danske avisen. Elvira Pitzner har vært mye omtalt i danske medier siden hun i 2019 ble kjent i realityprogrammet «Pigerne». I programmet «Diamantfamilien» ble danskene kjent med både moren og søstrene, og i 2020 ble hun aktuell med programmet «Bare Elvira».

Den danske kanalen har sett dokumentasjon på politianmeldelsen fra Saadatim, men har ikke sett innholdet i rapporten.

Pitzer ble varetektfengslet 1. desember og ble løslatt 2. desember, hvor hun ble fratatt passet sitt og dermed hindret i å forlate landet.

Danske TV 2 har vært i kontakt med Elivra Pitzners familieetter Sadaatis påstander. De ønsker ikke å kommentere ytterligere.

– Vårt eneste fokus nå er å få Elvira hjem, sier moren Katerina Pitzner, til den danske kanalen.

Torsdag forrige uke ble det kjent at Katerina var gjenforent med datteren sin etter varetektsfenglingen.

Gjenforent med moren

Det var etter et bilde på morens Instagram-story at flere begynte å spekulere i om hun var gjenforent med datteren Elvira Pitzner.