Eirin Kristiansen har blitt mamma

Influenser Eirin Kristiansen (27) har blitt mamma for første gang. Det deler hun på sin Instagram.

– Den 21. september ble vi velsignet med ankomsten av vår vakre sønn. Våre hjerter er fulle, skriver hun i innlegget.

Kristiansen har delt flere bilder fra sykehuset, og på bildene ser man de nybakte foreldrene sammen med sønnen.

Surrealistisk følelse

Det var i april at Kristiansen delte at hun ventet barn med kjæresten Magnus Hellebø (32). Den gang sa hun til God kveld Norge at det føles surrealistisk og fint å skulle bli foreldre.

– Formen er helt topp! Vi gleder oss veldig mye. Nyheten fikk vi på nyttårsaften, så året startet på magisk vis, kan man mildt sagt si.

Ventet med å avsløre kjønnet

Kristiansen fortalte også at paret hadde fått en lapp fra jordmor hvor det stod om de skulle få en gutt eller jente.

– Vi fikk lappen samme morgen som Magnus skulle reise offshore i to uker, og vi ville derfor vente med å åpne den til han kommer hjem, forklarte 27-åringen.

Lappen inneholdt avsløringen om at de ventet en sønn, for i juli la Kristiansen ut et Instagram-innlegg med teksten:

«Ikke lenge igjen nå, lille gutt».

Brist i boligdrømmen

Influenseren er bosatt i Sandviken i Bergen med kjæresten, som er et sted de begge har en tilknytning.

– Det er et område der både Magnus og min far er oppvokst, sa Kristiansen til Bergensavisen i 2019.

Boligen ble kjøpt for syv millioner kroner og til God kveld Norge fortalte Kristiansen at tiden frem mot fødselen ble bukt til å ferdigstille huset, som paret har renovert i lang tid.

Men da toppbloggerens drømmehjem stod nesten klart oppstod det problemer. Selskapet paret bestilte og betalte gulvparkett hos, hadde gått konkurs.

Kristiansen ble først kjent som profil i TV 2-programmet «Bloggerne», og har siden da gitt ut to bøker og fått sitt eget klesmerke.