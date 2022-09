Eirik Søfteland er ute av Skal vi danse: all stars

FORNEBU (TV 2): Et nytt par måtte takke for seg under kveldens konkurranse.

Lørdag kveld var det duket for nok et stjernespekket show, der elleve kjente fjes inntok dansegulvet under den tredje sendingen av Skal vi danse: all stars.

Temaet for kvelden var «Min ungdomstid», der deltakerne hentet inspirasjon til dansene sine gjennom opplevelser og minner fra ungdomsårene.

HYLLEST: Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya danset en rå tango til hyllest for førstnevntes første ungdomskjærlighet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Etter at seer- og dommerstemmene var talt opp mot slutten av kvelden, sto det mellom influenser Iselin Guttormsen (35) og TV-personlighet Eirik Søftleland (34).

Til slutt var det Søfteland som måtte forlate dansekonkurransen etter en nervepirrende duell.

Tidligere i all stars-sesongen har Triana Iglesisas (40) og Lasse Matberg (37) måttet pakke ned danseskoene.

– Skuffet

TV 2 møtte Søfteland og dansepartner Ewa Trela (43) etter exiten. Førstnevnte antydet at det var surt at danseeventyret var over.

– Jeg er skuffet, men sånn er det. Det får vi ikke gjort noe med, og så hadde det vært veldig fint å få gjennomført de dansene vi hadde lyst til å gjøre, og det som vi hadde planlagt nå – som vi hadde gledet oss til. Men, det røk da, deler han.

34-åringen uttrykker videre at han er stolt av seg selv og Trela. Makkeren i sin tur skryter av Søfteland.

– Vi har hatt det helt fantastisk. Vi har jobbet bra sammen. Så det blir veldig trist å ikke se Eirik i morgen på trening, sier Trela.

– Jeg tror vi kan gå med hodet hevet, både Ewa og meg. Vi får bare prøve å møtes og danse litt en dag, legger Søfteland til, og ser på proffdanseren.

TV-personligheten har ingen planer om å ta det med ro etter Skal vi danse-deltakelsen.

– Jeg skal tilbake å jobbe med musikk som jeg gjør ellers, spille konserter og lage et album til 2023, røper han.

Slik var kvelden

Førstemann ut var artist Agnete Saba (28) og Jørgen Nilsen (31). De åpnet showet med en jive til Sabas egen Melodi Grand Prix Junior-låt, «Oro Jaska Beana». Dommerne ga dem 24 poeng for dansen.

Skuespiller Cengiz Al (24) og Rikke Lund (27) var andre par ut. Duoen danset cha cha cha til ABBAs «Gimme Gimme Gimme, og imponerte dommerne. De fikk nesten full pott – 29 poeng.

Programleder Katrine Moholt (48) og Egor Filipenko (34) leverte en snasen tango til Aqua-låten «Back to the 80’s». De mottok 21 poeng for dansen.

TV-personlighet Eirik Søfteland (34) og Ewa Trela (43) slo til med en herlig rumba til Whitesnakes «Here I Go Again». Paret sanket inn 15 poeng.

Influenser Martine Lunde (26) og Tarjei Svalastog (24) danset salsa til Shakira-låten «Whenever Wherever». De hanket inn 18 poeng.

Tidligere freestylekjører Kari Traa (48) og Tom-Erik Nilsen (35) danset cha cha cha til 80-tallsklassikeren «Girls Just Wanna Have Fun» av Cyndi Lauper. De fikk 11 poeng.

Programleder og TV-personlighet Nathan «Nate» Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39) dediserte sin salsa til 26-åringens første kjærlighet med Rihanna og Drakes «What’s My Name». Duoen håvet inn 25 poeng.

Influenser Iselin Guttormsen (35) og Catalin Andrei Mihu (28) ga full gass med en cha cha cha til Christina Aguileras «Dirrty». Paret ble belønnet med 23 poeng.

Treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) danset cha cha cha til Bob Sinclairs «Rock This Party». Duoen fikk 28 poeng.

Programleder og TV 2-profil Victor Sotberg (31) og Philip Raabe (22) klinte til med en argentinsk tango til Evanesences «Bring Me To Life». Paret mottok 24 poeng.

Tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) og Helene Spilling (25) rundet av kveldens show med en hot jive til Jimi Hendrix’ «Fire». Dommerne ga dem 27 poeng.

