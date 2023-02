Eili Harboe spiller i «Succession»: – Jeg måtte klype meg på hennes vegne

– Det var veldig overraskende og jeg føler meg utrolig heldig som har fått lov til å være en liten del av en så stor serie, sier Eili Harboe til God morgen Norge.

Skuespilleren har en rolle i den fjerde sesongen av den verdenskjente dramaserien «Succession», som både er kritikerrost og prisbelønt.

– Jeg gjorde en audition og fikk rollen basert på det. En sånn self-tape som man sender inn digitalt og var med i episode her i Norge, også ble jeg med videre med opptak i New York, forteller Harboe om måten hun kapret rollen på.

– Det er sånn: «Klyp meg i armen, jeg tror jeg drømmer»?

– Ja, virkelig, svarer skuespilleren, som også er kjent fra seriene «Hjerteslag» og «Beforeigners».

Stolt kollega

Harboe er også aktuell med hovedrollen i den norske skrekkfilmen «Mareritt», hvor hun spiller mot skuespillerkollega Herman Tømmeraas.

– Jeg måtte klype meg på vegne av Eili, sier Tømmeraas, før han forteller videre om hvor stort det er å ha en rolle i HBO Max-suksessen «Succession»:

– Jeg tror det var noe jeg sa senest i fjor, at det er en av de best spilte seriene som er nå med tanke på hele casten, sier Tømmeraas.

Røper én detalj

Flere scener av serien er spilt inn i Norge. Harboe forteller at skuespillerne befant seg i og i området rundt Valldal, og at scener ble spilt inn der og ved Juvet Landskapshotell.

– De jeg pratet med var utrolig fascinerte av naturen og det stedet vi var på, både fjord og fjell, sier Harboe om hva «Succession»-kollegaene synes om Norge.

I serien møter seerne den rike mediemogulen Logan Roy og hans fire barn.

SUKSESS: Noen av skuespillerne under Emmy-utdelingen i 2022. Fra venstre: Brian Cox, Sarah Snook, Jeremy Strong, Matthew Macfadyen, J. Smith-Cameron og Nicholas Braun. Foto: Jae C. Hong

Den norske skuespilleren sier selv at hun er forsiktig og tilbakeholden med å røpe detaljer fra sesong fire av serien. Men hun kan likevel røpe en ting:

– Jeg spiller en kollega av Alexander Skarsgårds karakter, Lukas Mattsson. Så jeg jobber for et tech-selskap som heter GoJo. Det er vel det jeg kan si, avslører Harboe.

Spiller sammen i skrekkfilm

Fredag 17. februar er det premiere på skrekkfilmen «Marerittet», hvor Harboe og Tømmeraas spiller et ungt par som flytter sammen.

– Så flytter de inn i sin første leilighet som de har kjøpt. Og så begynner en hel rekke rare ting å skje som ikke er så lett å forklare. Og det tærer på forholdet på alle mulige måter, så går det sakte, men sikkert vestover, forteller Tømmeraas.

Selv om skrekkfilmer kan være skumle for seerne, forteller skuespillerne at det ikke er skummelt å spille inn scenene til filmen.

– Nei, det er vel ikke det, sier Harboe før hun legger til:

– Vi har det utrolig gøy på sett. Det som er gøy med den skrekkfilmsjangeren er jo at den er veldig variert. Det finnes jo utrolig mange subsjangere. Og det er jo ofte og et psykologisk element som også marerittet har, da. Jeg vil jo også si at det er en slags psykologisk thriller i form av hva på en måte disse karakterene gjennomgår og opplever. Og at forhåpentligvis seeren kan være med på det, og ta del i det.

Roser hverandre opp i skyene

Herman Tømmeraas spilte rollen som Fjor Jutul i Netflix-serien «Ragnarok». Mange ble nok kjent med skuespilleren gjennom NRK-serien «Skam».

Han forteller at han synes det er gøy at det fortsatt dukker opp nye «Skam»-fans verden over, og at han er takknemlig for mulighetene som har kommet etter den populære TV-serien.

– Når det kommer til skuespill så vil det alltid, tror jeg, være talentet som ligger i bunn, som er det som kommer til å dra en skuespiller videre, sier han før han legger til:

– Jeg må jo alltid jobbe for å prøve å bli bedre hvis jeg noen gang skal komme til det punktet som for eksempel Eili er.

LÆRER AV HVERANDRE: Skuespillerkollegaene Herman Tømmeraas og Eili Harboe har lært mye av hverandre under innspillingen av skrekkfilmen «Marerittet». Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Skuespillerkollegaene er rause med komplimenter når de blir spurt om hva de har lært av hverandre etter å ha spilt sammen i filmen «Marerittet».

– En av de tingene som jeg aldri har gjort så mye før, er å sette meg ned og jobbe så mye med manus som vi har gjort, sier Tømmeraas om skuespillerkollegaen, som også er forfatter.

– Så jeg merker jo at hun er god på ord og tekst. Og det har vært gøy. Å kunne lære litt av den prosessen før.

Harboe på sin side skryter av kollegaens utrolig sterke fysiske tilstedeværelse, noe de har jobbet med under innspillingen av skrekkfilmen.

– I tillegg så har du et helt utrolig godt humør, som du bringer inn, ikke bare med skuespillere, men også med crew og stab. Og det er ikke en kollega som ikke har det fint med Herman på sett. Så det har vært helt topp, forteller Harboe.