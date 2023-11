Eileen Eriksen har fått kjæreste: – Møttes på 17. mai

I løpet av høsten har vi fått følge pilot Alexander Lund (30), yogainstruktør Amadou Secka (28) og et tjuetalls jenter på deres reise til å finne kjærligheten.

Denne uken fikk seerne vite hvilke jenter som fikk ungkarenes siste rose.



For Lund stod valget mellom Eileen Eriksen og Maiken Tønsberg, mens Secka måtte velge mellom Sara Holmberg og Thea Storhaug.

Til slutt var det Tønsberg og Storhaug som stod igjen med en siste rose fra ungkarene.

Dermed måtte Holmberg og Eriksen forlate villaen tomhendt.

I etterkant av programmet har flere av «Ungkaren»-jentene funnet kjærligheten da de reiste hjem til Norge, blant andre Helene Hima og Marte Urke Antonsen (28).

Også for en av de siste jentene blomstrer nå kjærligheten.

Har kjent til hverandre siden ungdomsskolen



På Instagram deler nemlig Eileen Eriksen et innlegg, hvor hun minnes tilbake til deltakelsen og hvordan hun har det nå.

«Da var reisen på et magisk eventyr over for meg også. Jeg har bare gode følelser rundt hele opplevelsen. Ekstra godt er det å ha funnet kjærligheten og «den jeg trenger» i Norge i ettertid av dette», skriver hun blant annet.

Overfor God kveld Norge bekrefter 31-åringen at hun har fått seg kjæreste.

– Vi møttes egentlig for første gang på 17 mai, men vi har kjent til hverandre siden ungdomsskolen og har mange felles venner og bekjente, røper hun.

– Tar det i et rolig tempo



Til tross for at duoen tok opp kontakten i mai, startet Eriksen og kjæresten å date i august i år.

– Så det har jo blitt noen måneder allerede. Det jeg liker best med han er at han er veldig stødig og trygg, sier hun og fortsetter:

– Han er ekstremt oppmerksom på de små tingene i hverdagen. Ikke minst er han utrolig raus og omsorgsfull.

Paret bor imidlertid fortsatt hver for seg, og har ingen planer om å flytte inn sammen med det første.

– Han bor tre minutter bortenfor meg, så vi tar det i et rolig tempo og nyter sjarmen av å overnatte hos hverandre, forteller hun avslutningsvis.