Egils kone forsvant på skogtur – så kom sjokkbeskjeden

Søndag 29. mai 2022 drar Jorunn (61) – fra Birkenes i Agder – ut på tur. Hun er glad i gå i skog, mark og fjell, og gjør det ofte alene.

Jorunn sier til ektemannen, Egil, at hun vil gå opp til Dyblemyrheia, en utkikkspost i Birkenes som ligger 192 meter over havet.

Hun sykler av gårde ved tretiden på dagen, og planen er å være hjemme igjen ved seks-sjutiden.

Deretter blir det stille fra henne.

LYKKELIG GIFT: Jorunn og Egil har vært gift i 13 år. Foto: Reddet / TV 2

Ektemannen Egil blir bekymret når han ringer Jorunn ved sjutiden, uten å få svar. Egil ringer så til Jorunns mor, for å høre om hun har hørt noe fra datteren. Det har hun ikke.

Svigermoren og Egil blir bekymret, og ringer politiet.

Starter storstilt leteaksjon

Politiet setter umiddelbart i gang en stor leteaksjon, og får hjelp av Røde Kors, søkshunder og frivillige til å finne Jorunn.

Egil forteller til politiet at Jorunn syklet mot Grimenes for å gå opp til Dyblemyrheia. Det er derfor naturlig å starte søket i dette området.

Politiet finner først en sykkel. Den står parkert på et punkt hvor veien blir til en sti. Egil bekrefter overfor politiet at det er Jorunns sykkel de har funnet.

I området sykkelen ble funnet, er det kupert med tett og frodig skog. Når dag blir til kveld, er det vanskelig å søke i det store skogsområdet, som strekker seg over mange kvadratkilometer.

Tilkaller redningshelikopter

Etter å ha lett etter Jorunn i timevis, tilkalles redningshelikopteret til 330 Skvadron på Sola for å bistå i søket. Det er 167 kilometer fra Sola til Birkenes, og de bruker 45 minutter på å fly dit.

RYKKER UT: 330 Skvadron på Sola rykker ut til Birkenes for å lete etter Jorunn. Helikopteret er utstyrt med et mobilsøkeapparat. Foto: Reddet / TV 2

330 Skvadron bruker et nytt SAR Queen-helikopter, som har et helt spesielt instrument som kan søke etter mobiltelefoner. Skogen er på mange kvadratkilometer, og det blir som å finne nåla i høystakken hvis man leter på tradisjonelt vis.

Med mobilsporing kan de derimot få treff inntil en radius på 200 meter.

Da Jorunn la ut på turen i tretiden, var det 15 grader. Én time før midnatt, har temperaturen sunket til ti grader. Ektemannen Egil hører helikopteret fly over skogen, og blir mer og mer bekymret.

– Jeg var redd. Og jeg ble bare verre og verre, fordi jeg visste at det hadde skjedd noe.

Det tar tid før helikopteret klarer å fange opp mobilsignaler fra Jorunns mobil. De vet at mobilen er på, siden de ikke kommer rett til mobilsvar når de ringer den.

Finner telefonen – men ikke Jorunn

Plutselig plukker mobilinstrumentet i SAR Queen-helikopteret opp et signal fra telefonen hennes – i et skogsområde, et stykke unna der de tror Jorunn befinner seg. På bakken i dette området, er det ingen som leter.

Helikopteret kan ikke lande, så de varsler bakkemannskapet. Hundepatruljen setter deretter kursen mot treffområdet. 330 Skvadron-helikopteret lander på et jorde i nærheten, siden den høye motorlyden forstyrrer og stresser hundene.

TETT VEGETASJON: Politiet, Røde Kors, søkehunder og frivillige må lete gjennom tett skog. Foto: Reddet / TV 2

Bakkemannskapet lar hundene føre an, siden de ikke vil ødelegge potensielle ferske spor fra Jorunn.

Etter at helikopteret har landet og det er stille, ringer de Jorunns telefon i håp om at bakkemannskapet kan høre den.

De hører først ingenting, men fortsetter å ringe. Så er det en hjelpearbeider som hører noe. De fortsetter å ringe til telefonen, og til slutt finner de den i skogen. I nærheten av mobiltelefonen, ligger også veska hennes med lommebok og strikketøy.

Men hvor er Jorunn?

Jorunn blir funnet

Det letes intenst etter Jorunn – som nå har vært savnet i ni timer – i den tette skogen med bratt terreng, midt på natta.

Og så skjer det: En hund finner Jorunn liggende i en bekk. Hun er i live, men er skadet og har voldsomme smerter. Hun har brukket ryggen og flere ribbein, og punktert en lunge.

SKADET: Jorunn hadde punktert en lunge, og brukket ryggen og ribbein. Hun ble fraktet i helikopter til Kristiansand sykehus. Foto: Reddet / TV 2

Egil blir overlykkelig over at hans kone er funnet.

– De ringte og sa at de hadde funnet henne. I live. Det er både jul og nyttår og bursdag på én gang, sier Egil, og fortsetter:

– Legen ringer til meg og sier hun har brukket ryggen, punktert lungen og brukket ribbein. Da tenker jeg det verste. «Er hun lam?». «Nei», sa legen, «hun kan bevege tærne. Og hun er våken». Da skjønte jeg ingenting. Går det an? Men det går an! Hun hadde englevakt. Jorunn er seig – hun gir seg ikke lett.

Jorunn løftes forsiktig opp på en båre, og fraktes til Kristiansand sykehus i helikopter.

PILOT: 330 Skvadron-pilot Erling Grønning var med på redningsaksjonen, og skryter av mobilsøkeapparatet i SAR Queen-helikopteret. Foto: Reddet / TV 2

Erling Grønning er pilot for 330 Skvadron, og var med på redningsaksjonen. Han gir mye av æren for den lykkelige slutten til teknologien i redningshelikopteret.

– Hadde ikke vi vært der, og hadde vi ikke hatt mobilsporingen, så hadde vi aldri funnet henne. Dette var et såpass stort område, at hvis vi ikke kunne fått et elektronisk signal til å sikte oss inn på, så ville vi ikke funnet henne tidsnok til å berge livet.

Hadde falt i skogen

Det som hadde skjedd med Jorunn, var at hun hadde parkert sykkelen, og spasert langs skogstien. Etter hvert gikk hun ut av stien og inn i skogen. Hun var uheldig og falt ned en bratt skråning, og landet i en bekk.

– Jeg slo meg skikkelig da jeg fôr ned skråningen. Men jeg kunne ikke gjøre stort, for jeg hadde ikke telefon eller noe. Før jeg ramlet hadde jeg mistet telefonen. Så jeg fikk ikke gitt beskjed eller noen ting, forteller hun.

Jorunn tanker vandret til familie og venner mens hun lå hjelpeløs med sterke smerter.

– Jeg tenkte på de hjemme – jeg gjorde det.

TILBAKE I SKOGEN: Jorunn går fremdeles lange turer, både alene og med ektemannen Egil. Foto: Reddet / TV 2

Hun følte en enorm lettelse da en av hundene fant henne.

– Plutselig kom det en bikkje hoppende på meg. Da skvatt jeg – den hoppet jo himmelhøyt. Da skjønte jeg at det kom noen folk. Da var jeg glad, sier Jorunn.

Egil er stolt av kona, som han giftet seg med for 13 år siden. Og den skumle opplevelsen har ikke skremt henne fra å gå tur i ettertid.

– Hun har hatt kjempevondt i ryggen, men hun må ut og gå. Jeg skjønner ikke hvordan hun klarer det. Det er bein i nesa på henne. Hun gir seg ikke. Det var så godt å få henne tilbake igjen, sier en lettet Egil.

LYKKELIG GJENFORENT: Jorunn og Egil på tur i skogen. Foto: Reddet / TV 2

Dokumentarserien Reddet ser du på TV 2 Zebra mandag til torsdag klokken 22.00 eller når du vil på TV 2 Play.