Edderkopp forårsaket trafikkulykke i Death Valley

En edderkopp av typen tarantella var den «skyldige» i en trafikkulykke i Californias Death Valley National Park, som resulterte i at en motorsyklist ble innlagt på sykehus, skriver People.

I en pressemelding fra National Park Service heter det at en leid bobil som ble kjørt av et sveitsisk par, plutselig stoppet for å unngå å treffe en tarantella mens den krysset motorveien øst i parken.

DEATH VALLEY: Et veiskilt viser at veien er stengt i Death Valley etter store flomskader i august. Foto: Mario Tama/Scanpix

En 24 år gammel kanadisk mann på motorsykkel krasjet rett i bobilen, ifølge pressemeldingen. En ambulanse tok den skadde motorsyklisten til Desert View Hospital i Pahrump, ifølge lokalt politi.



Uskadd

National Park Service-uttalelsen bemerket at tarantellaen kom uskadd fra kollisjonen.



NPS-betjent Mike Reynolds sa i pressemeldingen:

– Vennligst kjør sakte, spesielt ned bratte bakker i parken. Veiene våre er fortsatt grusete på grunn av flomskader, og det er dyreliv i alle størrelser der ute.

Ikke dødelige

NPS sa videre at taranteller er saktegående og ikke-aggressive, og at bittet deres sammenlignes med et bistikk og er ikke dødelig for mennesker.

Ifølge National Geographic måler taranteller i gjennomsnitt 2,75 cm i lengde og har en levetid på opptil 30 år. Hovedbyttet deres er insekter, men de kan også jakte på frosker, padder og mus.

Taranteller har navnet sitt fra den italienske byen Taranta, i nærheten av der en av artene til disse edderkoppene lever.