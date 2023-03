Dyster spådom for MGP-Alessandra

Svensk «Eurovision»-ekspert frykter at «Queen of Kings» ble for populær for tidlig. Den norske popdronningen har også falt noen plasser på ekspertenes lister, men ligger fortsatt godt an.

Norges håp om å vinne «Eurovision Song Contest» har blitt hakket svakere, skal vi tro ekspertene.

Tidligere i år stemte nordmenn frem Alessandra Mele med låten «Queen of Kings».

Selv om et samlet ekspertkorps mener låten er god, og at bidraget fortsatt ligger på bettingselskapenes topp fem-liste, har det norske bidraget mistet «momentum». Det mener den svenske Eurovision-eksperten Törbjørn «Tobbe» Ek, og han får støtte av statistikken.

EKSPERT: Ek sier han er glad i det norske bidraget, men har likevel sine tvil rundt vinnersjansene til Mele. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener låten har én ulempe

Ek viser til at enkelte låter blir bedre og bedre hver gang man hører på dem, og at de dermed øker i popularitet gradvis. Låten til Mele faller ikke en slik kategori, skal vi tro Ek.

– Jeg er veldig glad i Alessandras «Queen of Kings», men vi ser allerede tegn til at den mister dampen i «Eurovision»-kretser. Låten har falt på bettinglister og også på ulike virale lister rundt om i verden. Kanskje får vi se i mai at kongenes dronning «blomstret for tidlig». Det er en umiddelbar og direkte låt, som du umiddelbart kan absorbere, men det er ikke en låt som vokser.

TV 2 har tidligere omtalt at Mele har ligget helt øverst på Spotifys internasjonale lister, men på et tidspunkt måtte den miste førsteplassen. Det tidspunktet har vi passert, og nå ligger låten utenfor topp 50-listen. Dette alene er ikke noe å lage ramaskrik om – ingen låter vil ligge på topp på Spotify til evig tid.

En trend som utvilsomt er mer faretruende, er at Mele har mistet førsteplassen på appen My Eurovision Scoreboard.

Ikke lenger fanfavoritt

My Eurovision Scoreboard er en app hvor Eurovision-fansen stemmer på sine favoritter, og det ligger mye prestisje i å ligge øverst her. Nå har Finlands artist Käärijä, som deltar med låten «Cha Cha Cha», stjålet førsteplassen.

På de internasjonale bettinglistene har også Finland krøpet foran Norge, og Norge ligger nå på fjerdeplass. Sverige, som deltar med «Eurovision»-legenden Loreen, ligger foreløpig øverst på bettinglistene.

Med dette som bakgrunn, kommer Ek med en dyster spådom:

– Det er en risiko for at folk dessverre går lei av det i mai, sier han, men presiserer:

– Samtidig må vi huske at de fleste som ser «Eurovision» i mai ikke vil ha hørt låtene på forhånd, slik fansen gjør. Mange vil se og høre Alessandra for første gang når hun konkurrerer i sin «Eurovision»-semifinale, og da er det en sang som folk raskt kan plukke opp og like. Så jeg tror ikke Norge trenger å bekymre seg for å gå ut i sin semifinale.

Til tross for at Mele har falt noen plasser på bettinglistene, er det likevel en stor bragd å være blant topp fem på ekspertenes lister. MGP-ledelsen har et uttalt mål om en topp ti-plassering hvert år, som Mele virker å være langt innenfor foreløpig.