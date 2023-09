Durek ikledd dress fra damekolleksjon på «snakkis»-bildet

– Jeg gikk for en styling og en farge på ham som skulle være litt unorsk, forteller stylist Afaf Ali til TV 2.

Denne uken avslørte prinsesse Märtha Louise (52) og Durek Verrett (48) bryllupsdatoen for det kommende bryllupet.

Lørdag 31. august neste år ringer bryllupsklokkene inn i naturskjønne Geiranger, og prinsessen og amerikaneren blir smidd i hymens lenker.

Samme dag som bryllupsplanene ble kjent, bekreftet Verrets manager, Simon Eriksen Valvik, at amerikaneren flytter til Norge.

Det var det forelskede paret som selv delte den gledelige nyheten på sine sosiale medier-profiler. Til bryllupsdato-nyheten ble det også delt et helt ferskt bilde av paret.

Prinsessen er ikledd en brudekjole fra Costarellos Bridal, et klesmerke som ble etablert i 1998 av den tyskfødte greske designeren Christos Costarellos. Kjolen har en prislapp på 2388 dollar, ifølge @royalfashionpolice, som utgjør rundt 25.000 norske kroner.

Det er stylist Afaf Ali som i samarbeid med prinsessen har valgt ut kjolen, som nå er på «alles» lepper. De to har samarbeidet ved flere anledninger.

TV 2 har tatt en prat med stylisten, og hørt med henne om dette er et hint med tanke på fremtidig valg av brudekjole.

– Jeg fikk fulllstendig kreativ frihet da jeg skulle style prinsessen i forbindelse med annonseringen av bryllupsdatoen og feiring av deres felles kjærlighet. Derfor ønsket jeg noe som var i bryllupsånd, uten å være «full on» brudekjole. Selv om dette er en brudekjole, er ikke dette en typisk klassisk brudekjole, og kunne også blitt brukt som selskapskjole.

– Hva syntes prinsessen selv om kjolen du valgte ut?

– Prinsessen elsket kjolen og hele uttrykket. Hun sa at dette var noe hun kunne ha gått i selv og en hun faktisk kunne ha giftet seg i.

«SNAKKIS»: Kjolen prinsesse Märtha Louise har på seg på det ferske bildet er en brudekjole som koster 25.000 norske kroner. Durek Verrett har på seg en dress fra damekolleksjonen til Givenchy. Foto: Sara Abraham / Pmlkulturformidling / Hår og make up: Charlotte Wold, Styling: Afaf Ali

Stylist Afaf Ali trekker frem adjektiver som lett, pen og uskyldig når hun beskriver hva hun gikk etter da hun valgte ut kjolen.

– Den skulle også fremheve prinsessens fantastiske figur. Jeg ønsket at den skulle være hvit, fin, kjærlig og uskyldig, og på de måten reflektere parets kjærlighet, forklarer Afaf Ali til TV 2.

– Er kjolen et hint om hvordan brudekjolen prinsessen kommer til å bære blir, og er du med på på prosessen i å velge ut brudekjolen?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det er drømmen min, så jeg håper det. Det er alt jeg kan si, sier Afaf Ali med et smil.

Fotografiet er tatt hjemme hos Jan Thomas og Harlem

Det er stylisten som var kreativ leder bak fotografiet, og hun som har satt sammen det kreative teamet.

– Og så tok vi bildene hjemme hos Jan Thomas og Harlem. Der er det så lyst og fint. Harlem har innredet hjemmet med masse kjærlighet, og var et perfekt sted å ta bildene, forklarer Afaf Ali videre.

STYLISTEN: Afaf Ali var stylist og kreativ leder bak bryllupsdato-fotografiet. Hun fikk kreativ frihet av prinsessen. Foto: Janne Rugland

– Hva symboliserer den rosa dressen Durek Verrett er ikledd på fotografiet?



– Dette er faktisk en dress fra det franske motehuset Givenchys damekolleksjon. Jeg gikk for en styling og en farge på ham som skulle være litt unorsk, men samtidig ha et snev av det formellet utrrykket, forklarer stylist Afaf Ali.

Hun ønsket å gå bort fra den tradisjonelle sorte dressen.

– Durek er ikke definert av hverken kjønn eller farge, og dressen reflekterte hans personlighet. Samtidig valgte jeg å hylle både norsk og afrikansk kultur ved bruk av halskjedet.

Kjedet Durek Verrett bruker på bildet er nemlig laget av norske Pearl Octopuss.y.

– Jeg ville fremheve at han er afrikaner ved å bruke det på denne måten, og at kjedet var norsk. Det symboliserer at han han har flyttet hit og nå er på vei til å bli norsk.