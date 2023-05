Dukket opp på rød løper etter romansespekulasjoner

Dua Lipa (27) og den franske regissøren Romain Gavras (41) debuterte sammen på rød løper fredag.

Anledningen var visningen av filmen «Omar la fraise» av den fransk-algeriske regissøren Elias Belkeddar.

PANNELUGG: Dua Lipa hadde pannelugg for anledningen. Foto: LOIC VENANCE /AFP

De to stilte opp med matchende antrekk og godt humør foran kameraene, og ble fotografert både hånd i hånd og i omfavnelse.

Siden februar har det vært rykter om at artisten har funnet tonen med Gavras. Flere utenlandske medier tolker løper-debuten som en bekreftelse på forhold.

Dua Lipa la lørdag selv ut bilder fra kvelden i et innlegg på Instagram, hvor hun omtaler regissøren som «hjertet mitt». Noe som bidrar til å styrke oppfatningen om at artisten er i et forhold med 41-åringen.

I februar ble hun fotografert sammen med det som tilsynelatende var en tildekket Gavras etter en BAFTA-etterfest.

SMILTE: Dua Lipa lo og vinket til fotografene på Cannes-løperen. Foto: LOIC VENANCE /AFP

En uke senere ble de igjen fotografert sammen da de forlot et arrangement under moteuken i Paris. Denne gangen så man både ansiktet til regissøren og at duoen holdt hender.

PROFILERTE: Begge har tidligere vært i forhold med kjente personer. Foto: SARAH MEYSSONNIER /Reuters

Gavras har regissert reklampekampanjer for store motehus, musikkvideoer for M.I.A, og «No Church in the Wild» for Kanye West og Jay-Z.

Han har tidligere vært i et forhold med artist Rita Ora, og bekreftet til Daily Mail våren 2021 at det var slutt.

FØRSTE GANG: De to har blitt fotografert sammen etter ulike fester, men dette er første gang de stiller opp på rød løper sammen. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP

Dua Lipa var i et forhold med Anwar Hadid (23), men julen 2021 hevdet en kilde til People at de to hadde tatt en pause.

I et intervju oktober 2022 sa Dua Lipa selv at dette var det første året hun hadde vært singel på en veldig lang stund, gjengir People fra en podkast.