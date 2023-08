Duket for rød løper – én dro allerede før festen

Saken oppdateres!

Torsdag ble TV 2s programmeny for høsten presentert i Grieghallen i Bergen. Høstlanseringen kunne by på helt nye konsepter og comeback for populære serier.

Nå er det tid for en stjernespekket rød løper, som blir etterfulgt av en festmiddag.

Dro før festen

Allerede før festen begynner, måtte én av de kjente og folkekjære profilene dra, nemlig Espen Eckbo. Han fikk nemlig gjort det han skulle denne høstlanseringen – nemlig sanke inn gjester til hans nye serie på TV 2.

– Jeg gir meg nå. Jeg dro til Bergen for å gjøre to ting. Den ene er å fortelle at fra 1. desember så blir det «Asbjørns julekalender» på TV 2, hvor Asbjørn får en gjest i studio hver dag. Det andre jeg skulle gjøre var å prøve å booke noen gjester til Asbjørn og det var så mange fine folk å ta her, så nå har jeg fått noen veldig bra avtaler, sier han til TV 2 før han skal rekke en taxi til flyplassen.

– Så jeg har ikke noe lyst til å bli igjen og risikere å drikke og skjemme meg ut og få folk til å trekke seg fra de avtalene vi har inngått, så nå må jeg forte meg hjem og beholde de gjestene jeg har sikra.

Stjernespekket rød løper

Torsdag kveld fylles den røpe løperen opp med kjente fjes. Det var særlig én gjeng som stjal showet med en helt spesiell ankomst.

STJAL SHOWET: Erlend Christoffersen, Thomas Steen, Martin Amundrød og Sigrid Tolsby. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Årets «Jakten på kjærligheten»-bønder fikk nemlig oppmerksomheten på seg da de gjorde en entré i en veteranbil. Det er Erlend Christoffersen (40), Thomas Steen (47), Martin Amundrød (36) og Sigrid Tolsby (30) som er årets deltakere.

Et annet kjent ansikt som dukket opp på den røde løperen, er Harald Rønneberg. Han er aktuell med serien «Kjendis AS» på TV 2 denne høsten.

FØR FESTEN: Harald Rønneberg med Victor Sotberg på den røde løperen. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Dere har laget et program om kjendiser, er det noen utvikling i hvordan kjendiser oppfører seg?

– Det som er den store utviklingen er jo at det er blitt veldig mange fler. Av naturlige årsaker selvølgelig, for nå kan man jo skape sin egen karriere, det kunne man ikke før, sier Rønneberg.

– Nå må man prisgi at TV 2 eller NRK vil ha deg, at et filmselskap vil ha deg. Nå er det jo en flora, og det gjør jo at det blir litt mer fargerikt og gøy da, rett og slett. Det gleder jeg meg også til å observere i dag.

Flere av deltakerne i høstens sesong av «Forræder» var også å se på den røde løperen.

«FORRÆDER»: Morten Thoresen, Desta Marie Beeder, Mads Hansen og Bjørg Thorhallsdottir. Foto: Ole Ebbesen

Hvordan er det å se «Forræder»-gjengen igjen, i denne settingen?

– Det er så kjekt. Alle stoler på hverandre nå og det er jo ingen som skal drepes eller stemmes ut. Det var det jeg følte før vi kom inn, at dette er en utrolig fin gjeng.



Hvordan er TV 2-fester, du som er så erfaren i det?

– Jeg er jo verdensmester i TV 2-fester, for jeg har vært der hele karrieren min. Å det vil jo si, Gullruten? Ja, kjempe god fest, men igjen du har kanskje veldig lange, store og ubehagelige kjoler, med veldig mange folk. Høstlanseringen derimot - kjernefest. Så jeg har i alle år sagt at høstlanseringen er den beste festen, forteller God morgen Norge programlederen.