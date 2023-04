Dua Lipa gjør skuespillerdebut

BLIR SKUESPILLER: Dua Lipa avbildet under et motearrangement i mars. Foto: Jordan Strauss /AP

Det er ett år siden vi fikk se Margot Robbie som «Barbie» i de første bildene fra den kommende filmen.

Siden har glimt fra innspillingen, med Ryan Gosling som «Ken», samt en trailer skapt forventninger og holdt interessen gående.

Tirsdag ble det avslørt en rekke kjente navn som medvirker i filmen. Deriblant «One Kiss»-sangeren Dua Lipa og de kjente skuespillerne Michael Cera og Helen Mirren.

Fra før av er det kjent at Will Ferrell skal spille sjefen av selskapet som eier Barbie-merkevaren, Mattel.

Skapte spekulasjoner

Flere medier skriver at fans lenge har spekulert i at den albansk-britiske artisten er involvert i den Greta Gerwig-regisserte komedien.

Årsaken til dette er at filmens offisielle Instagram-konto fulgte 15 personer tilknyttet «Barbie», og én av dem var artisten, meldte Billboard i desember. Det kan virke som om at kontoen så seg nødt til å avfølge artisten etter spekulasjonene, siden kontoen ikke følger henne lenger.

Nå bekrefter Dua Lipa (27) på Instagram at hun skal spille en havfrue-barbie i filmen.

Blir ikke noe «Barbie Girl»

I artistens kommentarfelt har Spotify kommentert at «sommer-hitlåter er på vei», noe som kan tolkes som om at det kanskje også kommer musikalske bidrag fra popstjernen. Ifølge Daily Mail skal Dua Lipa ha skrevet en sang for filmen, men en talsperson for artisten har ikke ønsket å kommentere dette.

Fans ytret tidlig håp om at Aqua's «Barbie Girl» skulle bli brukt i filmen, men det skjer ikke.

If Aqua’s “Barbie Girl” doesn’t appear on the Barbie soundtrack… pic.twitter.com/HiVbibfH12 — art tavana (@arttavana) April 27, 2022

Det bekreftet Lene Nystrøms manager, Ulrich Møller-Jørgensen, til Variety i april i fjor.

Låta som kom ut i 1997, førte til internasjonal suksess for gruppa, og har i dag nesten 350 millioner avspillinger på Spotify.