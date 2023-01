«Du har en nyfødt baby. Nå hopper du, for faen!»

Lastebåten MS Fisktrans – og mannskapet på seks – reiser fullastet fra Lødingen med kurs mot Bodø den 24. januar 2017.

Overstyrmann Christine Møller og resten av mannskapet vet at det er dårlig vær i vente, men føler at det er overkommelig.

– Vi visste at det var dårlig vær, men ikke dårligere enn at det var fint mulig å kaste loss. Vi var fullastet, og da går båten roligere i havet. Jeg sjekket værmeldingen før vi dro, og det var meldt liten storm. Så vi visste at det kom til å bli en humpete tur til Bodø, sier Christine Møller.

FISKTRANS: Lastebåten ble bygget i 1952. Foto: Reddet / TV 2

Roret låser seg

Stormen blir dog større enn hva som er meldt. Det er kraftig vind og regn, og bølgene er høye.

Rundt klokken fem om morgenen – mens båten kjemper mot værkreftene utenfor Steigen – kimer «No rudder response»-alarmen. Det betyr at roret ikke responderer.

Det er nå umulig å navigere båten – og det er mange skumle skjær i havområdet.

– Det er kanskje en av de verste alarmene man kan få i sånt vær og det farvannet vi var i. Jeg vil kanskje tørre å påstå at det var verst tenkelige forhold da vi fikk den alarmen, sier Møller.

Kaptein Thomas Torrisen starter umiddelbart med feilsøking for å se om problemet kan fikses. Men alle forsøk på å få kontroll over roret er forgjeves. Ankeret slippes, men uværet gjør at det ikke klarer å feste seg i havbunnen.

– Ingenting virket. Og vi var fullastet, så det var vanskelig å holde igjen båten i sånt vær, sier Christine Møller.

Båten driver nå mot land, og bølgene er mellom åtte og ti meter høye. Fisktrans-mannskapet innser at de må tilkalle redningshelikopter.

Foto: Reddet / TV 2

Rykker ut fra Bodø

330 Skvadron i Bodø rykker ut. Men de sliter også med det voldsomme uværet. De har på nattbriller mens de flyr, men det kraftige regnværet gjør at de har liten effekt. De ser svært lite.

27 minutter etter avgang, ankommer de fraktebåten. Helikopteret merker godt naturkreftene som er i sving.

– Jeg ser at de sliter med å holde helikopteret i lufta. Og tanken slår meg mer enn én gang at de har sin egen sikkerhet å tenke på, sier Møller.

Den opprinnelige planen om å heise ned en redningsmann på dekk, er umulig å gjennomføre på grunn av de høye bølgene. Derfor legges en ny plan: De seks om bord må hoppe i sjøen, én etter én. Deretter skal en redningsmann – festet i en vaier fra helikopteret – hente dem opp og inn i helikopteret.

KREVENDE FORHOLD: Redningshelikopteret fra 330 Skvadron i Bodø kjempet mot naturkreftene da mannskapet på MS Fisktrans skulle reddes. Foto: Reddet / TV 2

Fisktrans-mannskapet blir stumme av redningsplanen til 330 Skvadron.

– Å få den beskjeden var litt tøft. Det ble et annet alvor da. Det ble en annen stemning mellom oss. Det var ikke panikk, men det ble stille, sier Møller.

Kaptein Thomas Torrisen vegrer seg for å forlate båten, men forstår på samme tid at det er nødvendig.

– Om man er skipper, matros eller hva enn man er, dét er det absolutt siste du vil. Da skal alt annet være prøvd, sier han.

Christine Møller føler en redsel i seg mens hun tar på overlevelsesdrakten og gjør seg klar til å hoppe ut i bølgene.

– Da vi gikk ned trappa for å gå ut på dekk, så husker jeg at jeg sa til Thomas: «Jeg tør ikke». Men det var ingen som svarte meg. Og jeg skjønte jo med én gang at det ikke nyttet. Her er det bare én mulighet.

Båten er nå 180 meter fra land og driver i tre knop, drøyt fem kilometer i timen. Alle vet at det haster.

Evakueringen starter

Den første som hopper, er en 19 år gammel lærling. Den neste er Christine Møller. Hun vet at hvis noe går galt, så kan det være slutten på livet.

– Det høres fælt ut, men det var nesten at man godtok at livet var over. Jeg har denne sjansen, og jeg kan ta den for å prøve. Men du ser egentlig ikke forbi det punktet, sier hun.

HOPPET I HAVET: En person i oransje overlevelsesdrakt hopper fra Fisktrans i stormen. Foto: Reddet / TV 2

Møller merker nå for alvor hvor store bølgene er.

– Da jeg lå i vannet, kom det to bølgetopper. De var så høye at jeg så ned på båten og de som sto på dekk. Og Fisktrans målte 14 meter fra vannflaten og opp. Det var ekstreme forhold, vil jeg tørre å påstå.

Møller hopper i havet og venter på å bli reddet.

– Det føltes ganske lenge å ligge der og vente. Jeg husker at redningsmannen fikk tak i foten min, og så mistet han taket. Og da tenkte jeg: «Der var min sjanse. Og nå er det over».

Redningsmannen får heldigvis tak i Møller igjen, og klarer å heise henne opp i helikopteret. Hennes største bekymring nå, er de fire som står igjen på dekk. De er ikke bare kollegene hennes – de er hennes venner.

Deretter reddes ytterligere to personer opp i helikopteret.

«Nå hopper du, for faen!»

To personer står nå igjen på dekk: Kaptein Thomas Torrisen og matrosen Daniel Kristiansen.

KAPTEIN: Thomas Torrisen fikk streng beskjed av en matros da Fisktrans ble evakuert: «Thomas, du har en nyfødt baby hjemme. Nå hopper du, for faen». Foto: Reddet / TV 2

– Daniel sa til meg: «Thomas, du har en nyfødt baby hjemme. Nå hopper du, for faen». Da tenker man gjerne på hva man kan miste hvis dette ikke går som det skal, forteller Torrisen.

Evakueringen av Torresen og Kristiansen er vellykket, og alle kan pustet lettet ut når de sitter i helikopteret.

– Da sistemann kom inn i helikopteret, så var det en enorm lettelse, sier Møller.

Alle seks blir flydd til Bodø i god behold.

I GOD BEHOLD: Fisktrans-mannskapet på trygg grunn i Bodø. Foto: Reddet / TV 2

Fisktrans sank

Fisktrans, som ble bygget i 1952, fikk ikke en like lykkelig slutt. Lastebåten drev ukontrollert hele natta i stormen, og fikk massive skader i skroget.

På morgenen den 25. januar, sank den til bunns.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransket forliset, og i rapporten deres står det blant annet at «mannskapet fikk problemer med å holde fartøyet på rett kurs fordi roret hadde låst seg», og «det har ikke vært mulig for SHT å fastslå hvorfor roret sluttet å fungere».

Dokumentarserien Reddet ser du på TV 2 Zebra mandag til torsdag klokken 22.00 eller når du vil på TV 2 Play.