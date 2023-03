– Du er den søte og sjarmerende jenta vi alle elsker så utrolig høyt!

Svenske prinsesse Madeleine (40) har gjort det til tradisjon å dele private bilder av barna i anledning fødselsdagene deres - til stor glede for rojalister verden over!

Yngstedatteren Adrienne fylte fem år 9. mars 2023, og mamma Madeleine brukte sin offisielle Instagram-konto til å hylle datteren.

«Gratulerer med dagen, Adrienne! Du er den søte og sjarmerende lille jenta vi alle elsker så utrolig høyt!», skriver prinsesse Madeleine av et hittil ukjent bilde av femåringen.

På bildet står hun i en gresslette i nærheten av en strand, og smiler til kamera.

Gratulasjonene strømmer inn i kommentarfeltet til bildet, og det er flere som påpeker likheten med mormor dronning Silvia (79).

«Det føles som det var i går at hun ble født. En fantastisk søt jente, som har mye av sin bestemor Silvia i seg», er det én av følgerne som skriver i kommentarfeltet.

For det er ingen tvil om at femåringen har arvet dronning Silvias mørke trekk. Silvia har tysk far og brasiliansk mor.

Femåringen er den yngste datteren til prinsesse Madeleine og den britisk-amerikanske forretningsmannen Chris O'Neill (48). Adrienne er den tiende i rekken til den svenske tronen, og foran henne er blant andre storebror prins Nicolas (7) og storesøster Leonore (9).

DÅPEN: Prinsesse Madeleine og kong Carl Gustaf under dåpen til prinsesse Adrienne i Stockholm 8. juni 2018 - på dagen fem år etter at foreldrene giftet seg. Foto: NTB

Flytter hjem til Sverige

Nylig fikk det svenske folket – og ikke minst hele den svenske kongefamilien – gladnyheten om at prinsesse Madeleine, ektemannen og barna flytter tilbake igjen til Sverige, etter flere år i USA.

Det var den svenske avisen Aftonbladet som først meldte om nyheten.

Ekteparet, som har vært gift siden juni 2013, ønsker nå at barna skal få en svensk oppvekst og flytter inn i leiiligheten de eier i Stockholm før skolestart i august.

– Ja, det stemmer. Prinsesse Madeleine og herr Chris O’Neill har bestemt seg for at de sammen med sine tre barn skal flytte hjem til Sverige, bekreftet det svenske hoffets informasjonssjef, Margareta Thorgren, i mars.