Droppet kjøtt etter å ha smakt norsk julemat: – Jeg er ikke fan

Rebecca Loos (46) er for de fleste kjent som den tidligere assistenten til David Beckham.

I år igjen har relasjonen, som angivelig kulminerte i en utenomekteskapelig affære, fått ny oppmerksomhet grunnet Netflix-dokumentaren om fotballspilleren.

Loos, som ikke er navngitt i serien, har reagert på fremstillingen.

Vokste opp i flere land

Siden 2009 har hun bodd i Hemsedal i Norge med sin mann. I dag jobber hun som yogainstruktør og medisinsk assistent. Sammen har de to sønner.

Loos er en bereist kvinne.

Hun ble født i Madrid, gikk i barnehage i London, barneskole i Nederland, dro så tilbake til Madrid, før hun igjen bosatte seg i London for å studere som 19-åring.

HJEMME I HEMSEDAL: Rebecca Loos bor i Hemsedal med sin mann og to sønner. Hjemme er hovedsakelig Hemsedal, men også litt Oslo, Madrid og London, forklarer hun. Foto: Privat

Hennes far er nederlandsk og sveitsisk, moren er britisk og spansk.

Julefeiringen i oppveksten ble dermed både i tråd med nederlandsk og britisk tradisjon, forteller hun til God kveld Norge.

– Vi feiret både at Sinterklaas (den nederlandske ekvivalenten av julenissen) kom for å levere gaver den 5. desember, og den britiske hvor vi våkner den 25. desember til at gaver er levert av julenissen, sier Loos, som er klar på at hun følte seg heldig som barn.

Gjenkjennbar Netflix-film

For tiden er den norske filmen «Så var det jul igjen» med Erik Follestad den åttende mest sette på Netflix.



Loos har sett den og sier hun både lo og kjente seg godt igjen i handlingen.

KULTURKRASJ: I filmen blir en norsk familie utfordret på sine strikte norske juletradisjoner når svigersønnen fra India kommer på besøk. Foto: Netflix

– Jeg elsket den og synes alltid det er morsomt når kulturer blandes. For eksempel «bittelille» julaften og lille julaften, det er jeg ikke vant til.

At nordmenn dekorerer juletreet med det norske flagget er en detalj hun setter pris på.

Hun roser samtidig både skuespillerne og dialogen.

DU GRØNNE, GLITRENDE: Treet er pyntet hjemme hos Rebecca Loos og familie. Foto: Privat

– Det var morsomt med eksen på snøscooter som er så god på alt som er typisk norsk, som isbading. Jeg kjente meg igjen der: Jeg trodde jeg var ganske god på alpinski, men plutselig hadde jeg venninner som var i norgestoppen, mens min fem år gamle sønn kjørte raskt forbi meg. I tillegg hadde jeg aldri hadde gått langrenn før, noe jeg raskt lærte å elske.

Og på skituren var det særlig ett essensielt tilbehør for mange som overrasket.

– Langrennsturer med pølse på pinne var også veldig morsomt. I min oppvekst var ultraprosesserte pølser sett på som noe av det mest usunne man kunne spise, men så kommer jeg hit og alle spiser pølse til ALT, til og med bursdager! Veldig merkelig, synes jeg.

– Jeg er ikke fan



Filmen har virkelig fått 46-åringen til å mimre tilbake til sin første norske jul i 2009.

Der feiret de med både hennes og mannens side av familien.

– De lagde både pinnekjøtt og ribbe, så jeg kunne få smake begge. Min søster var på besøk med sin mann og deres nyfødte barn. Det var veldig koselig, forteller Loos, og fortsetter:



– Den gangen syntes jeg maten manglet grønnsaker og farger, men det var spennende å prøve tradisjonell julemat.

– I «Så var det jul igjen» ser vi at hennes indiske forlovede ikke var imponert av ribba. Hva er din dom?

– Ok, her må jeg være helt ærlig! Jeg er ikke fan av ribbe, jeg heller. Det ble litt for fett for meg, og julen 2016 var faktisk den siste gangen jeg spiste kjøtt på lenge.

Siden har hun altså holdt seg unna kjøtt, med noen få unntak.

– Pinnekjøtt lærte jeg å like etter noen år i Norge. Mannen min tar det på grillen rett før servering og da blir den litt «crispy» – det synes jeg er godt.

– Jeg er takknemlig for at min norske familie er så avslappet med tanke på jul og kan blande litt tradisjoner. Det viktigste er at vi er sammen, slår hun fast.



Satte ned foten

– Er det noen andre norske tradisjoner du synes er merkverdig – gøy, rart eller overraskende?

– Jeg var uvant med nordmenns gavevaner, svarer hun.

Loos utdyper at å ha gavene liggende under treet hele dagen oppleves som tortur for små barn, som maser hele dagen om å få åpne pakker, men må tålmodig vente til kvelds.

– Stakkars barn. Etter noen år sa jeg til mannen min: «Sorry, men kan vi gjøre det på den engelske måten fra nå av?»

Deretter ble det julegaver til frokost.



– Vi koser oss i pysj med kakao, kaffe, gaver og crossaint i ovnen. Så drar vi ut på ski.

Hvis hun drar til Madrid for å feire med foreldrene, står blant annet skalldyr, stekt kalkun og grønnsaker på menyen. Skiene utgår naturligvis, til fordel for spasertur med hundene.

Ekte julestemning

I år blir julaften feiret hjemme i Hemsedal.

– Selv om mye er annerledes, så får man virkelig julestemning her på fjellet – det er bare så vakkert!



Nok en gang skal hun forsøke seg på lokalt, økologisk pinnekjøtt, mens de minste får en noe utradisjonell meny.

– De ønsker seg taco til julaften, haha, det er det beste de vet!