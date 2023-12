25. mars ble skuespiller Jonathan Majors arrestert i New York etter en angivelig krangel mellom han og ekskjæresten Grace Jabbari. Nå er han dømt og risikerer opptil et år fengsel. Flere medier melder også at han droppes av Marvel Studios og deres kommende prosjekter.

Majors har spilt rollen som «Kang the Conqueror» i flere prosjekter fra Marvel. Blant annet i «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» og i serien «Loki».

Skuespilleren er dømt for å ha overfalt Jabbari. Han ble funnet skyldig i overgrep og trakassering, men samtidig frifunnet for en annen tiltale om grov trakassering. Ifølge Majors sine advokater var det Jabbari som gikk til angrep på han, men aktor Kelli Galaway skal ikke ha vært enig ifølge CBC.

DØMT: Det blir nok ingen storfilmer på Jonathan Majors på en stund. Foto: JEENAH MOON / Reuters

Marvel har nå valgt å kutte samarbeidet med skuespilleren etter at dommen ble kjent, opplyser en kilde til Reuters.

Etter planen skulle Majors spille hovedrollen i den neste store Avengers-filmen, men nå må president i Marvel Studios, Kevin Feige begynne å se etter en erstatter.