Dropper julegaver med kjæresten – har laget sex-julekalender

Mayoo Indiran (32) entret det norske folks hjerter da han var med i «Paradise Hotel» i 2016.

Siden har han vært å se i flere populære programmer, som «Kompani Lauritzen», «Sofa», «Abu og Mayoos Norge», og er for tiden aktuell med Amazon Prime-serien «Good Luck Guys».

I en samtale med TV 2 forteller Indiran om hans forhold til jul, hans unike juletradisjon, og hva han eventuelt måtte ønske seg under treet.

Når det kommer til sistnevnte, har 32-åringen tatt et litt utradisjonelt valg sammen med kjæresten.

ELSKER JULA: Indiran forteller han er svært glad i jula, og gleder seg til å feire med familien. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Tar usedvanlig grep før jul

Indiran forteller at han har gode juletradisjoner med familien. På julaften spiser de både pinnekjøtt og ribbe, og riskrem er den soleklare favoritten når det kommer til noe søtt.

Han har også en relativt unik juletradisjon, nemlig at bestekompisen Abubakar «Abu» Hussain (36) feirer jul med ham og familien.

– Det er veldig fint å feire jul med Abu. Familien hans feirer ikke jul, så da elsker han å være her.

FEIRER SAMMEN: Mayoo avslører at Abu har feiret jul med han og familien i flere år. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

En stor del av den norske befolkningen forbinder også jula med gaver. Hvert år bruker nordmenn flere titalls milliarder på dette formålet, og i 2022 nærmet forbruket seg 100 milliarder.

Om nordmenn kommer til å handle for like mye i år er uvisst. Grunnet et tøft økonomisk år for flere rundt om i landet, har flere valgt å ta grep.

Indiran sier at han selv ikke er særlig opptatt av julegaver, og det han beskriver som materialistiske ting.

– Jeg syns det er dumt at vi har laget oss en kultur hvor det er mye press på julegaver, dyr julepynt og dyr julemat. Det pengepresset er det verste vi har skapt for oss selv.

Derfor har han og samboeren tatt et usedvanlig, og nok så spenstig, grep:

– Vi har laget en sex-julekalender til hverandre!

Anbefales på det varmeste

Tidligere i år avslørte Indiran at han hadde fått seg kjæreste, som han nå forteller han har blitt samboer med. De har fått seg en leilighet i Skien, og pyntet til jul.

Da praten om julegaver kom opp, valgte paret da å gå en litt utradisjonell vei.

– Ingen av oss er særlig materialistiske, og da vi snakket sammen om det, bestemte vi oss for å ikke kjøpe julegaver. Vi har heller valgt å lage en julekalender til hverandre med fokus på at vi skal være intime. Siste luke blir da på julaften, og vi har laget tolv luker hver.

SAMBOERE: Indiran og kjæresten har blitt samboere denne høsten. Foto: Privat

Alle lukene i kalenderen har da noe sexrelatert i seg – men akkurat hva som ligger bak de ulike lukene, utdyper han ikke.

Og en sex-julekalender anbefaler 32-åringen på det varmeste.

– Alle som ønsker å ha et godt sexliv bør teste det ut. Man har det ikke bare bedre med partneren sin når man er mer intim, men også med seg selv. Det er også veldig kaldt for tiden. Så det er en fin måte å holde varmen på, og spare eventuell strøm, sier han og ler.

– Man blir også bedre kjent og mer komfortabel med hverandre. Det gjør at sexlivet blir bedre, og setter standarden for det nye året, avslutter Indiran.