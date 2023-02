Drømmer om VM: – Folk tror vi er gærne

Melking på Steinsjøen gård tente en VM-drøm hos to av deltakerne på Farmen kjendis.

MELKING: Christopher Mørch Husby og Jan Tore Kjær tok ku-melking på Farmen kjendis til et nytt nivå. Foto: TV 2

Årets utgave av Farmen kjendis har bydd på mye drama. Midt oppi alt av psykologisk spill og intriger, prøver noen av deltakerne å gjøre det beste ut av opplevelsen på gården.

Kuene skal melkes morgen og kveld, hver eneste dag. Det som startet som en kjedelig oppgave, ble til slutt et høydepunkt for to av deltakerne.

I hvert fall for tidligere ishockey-spiller Jan Tore Kjær (54) og gründer og TV-personlighet Christopher Mørch Husby (33).

– Det gikk jo sport i det til slutt, forteller Kjær.

RAMONA: Deltakerne fikk et ekstra godt forhold til kuen Ramona. Foto: Anton Soggiu

Matet kua i bestemt mønster

Tidligere i sesongen hadde nemlig damene på gården klaget over at mennene aldri var med på melkingen, så da bestemte de seg for å ta tak. Etter hvert ble ishockey-veteranen og gründeren et «superteam» når det kom til melking.

– Jeg synes det var veldig gøy. Jan Tore måtte alltid være med for å ta tiden, forteller Husby.

33-åringen var nemlig så rask til å melke, at de startet å ta tiden på hvor lang tid det tok å tømme juret for melk.

– Det ble litt humor i hverdagen, inne i alt det tunge som har vært der. Det var litt klaging rundt melkingen til å begynne med. Så ble det til at Christopher synes det var dritgøy å melke – med meg som «coach» ved siden av, forteller Kjær.

For at man skal få presset ut ti liter melk av en ku på ti minutter, er det ifølge guttene nødvendig at både den som melker og selve kua får den rette omsorg og motivasjon.

– Jeg sto der og matet kua på riktig måte. For at kua ikke skulle føle ubehag, så måtte jeg gi mat til kua i et bestemt mønster, ler Kjær, og fortsetter:

– Det ble vitenskap ut av det her. Jeg stod og motiverte kua.

– Gjorde sport ut av det

Guttene forhørte seg med folk på markedet, og fikk ifølge dem selv bekreftet at Husby faktisk hadde et talent når det kom til melking.

– Hvis man var god på å melke en ku, så kunne man melke en ku på 20-30 minutter. Vi tok tiden på meg – ti liter på ti minutter, forteller Husby, og fortsetter:

– Det synes vi var litt fett, da.

GÅRDSLIV: En del av gårdslivet, dreier seg om å passe på alle dyra og kuene må melkes hver dag. Foto: Anton Soggiu

Etter hvert ble melking et høydepunkt på dagen.



– Som gammel idrettsleder, var det gøy å se at han tok en jobb som egentlig ingen ville ha, og gjorde det til noe morsomt – gjorde litt sport ut av det, forteller Kjær.

I dag har de en personlig rekord på ni minutter.

– Fokuset vårt var å se hvor mye jeg kunne dra tiden ned. Jan Tore hjalp meg med dette, forteller supermelker Husby.

– Dere har jo ingen klokker der inne. Hvordan klarte dere å ta tiden?

– Vi hadde dette ysteri-prosjektet der vi tok tiden på osten med en tidtaker. De stjal vi med oss for å ta tiden på melkinga, innrømmer 33-åringen.

Drømmer om VM i Texas

– Plutselig tente det noe i Jan Tore og meg. Vi skulle lage et TV-program, der vi drar til USA, melker kuer, og er med i VM. Det tok helt av, ler Husby.

– Blir det VM?

– Man vet aldri – vi er ganske spontane. Og jeg er min egen sjef, så her er alt mulig.

Ifølge Kjær er det ingen som har bitt på TV-ideen deres enda.

– Folk tror vi er gærne. Sette rekord i melking – hvem er det som tror på det?

– Men vi har en drøm om at vi kunne stilt opp i et eller annet VM – i Texas eller Colorado. Eller EM i Skottland eller Irland. Et eller annet sted i verden, sier Kjær håpefullt.

