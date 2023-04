Dramatiske minutter: – Ordentlig vanskelig

Etter dimmekampen mot Agnete Husebye (27) i lørdagens «Kompani Lauritzen», var det Sval Rosenløw Eeg (24) som til slutt måtte pakke sekken og reise hjem fra Setnesmoen.

– Konkurransen mot Husebye var ikke noe gøy, fordi det har vært så gøy å være her med henne. Spesielt denne uka har vi virkelig lent oss på hverandre. Det at en av oss skulle hjem, føltes veldig rart.

TV 2 snakker med Rosenløw Eeg like etter nederlaget.

– Akkurat nå har jeg det egentlig veldig bra. Jeg har tidligere vært veldig redd for dimmekamp, og i dag var jeg litt klar for det. jeg hadde vel en liten følelse av at: «I dag er min dag for å dra hjem» Uten at jeg egentlig er så veldig lei meg. Jeg føler meg mer takknemlig for det som har vært, sier artisten.

GOD STØTTE: Agnete Husebye og Sval Rosenløw Eeg ble gode venner under «Kompani Lauritzen»-innspIllingen. Foto: Matti Bernitz

Overrasket

24-åringen ser tilbake på et opphold som ble helt annerledes enn hun på forhånd hadde sett for seg.

– Jeg tror den største overraskelsen for meg var hvor godt jeg likte å bo på kasernen, dele rom og hverdagen med alle disse menneskene. Jeg trodde at det skulle være krevende å bo oppå folk. Men det er en av de tingene jeg har likt best. At rutinene er: «Sånn skal det være». Det er noe jeg har trivdes overraskende godt med.

Ikke alle opplevelsene i «Kompani Lauritzen» var av det gode slaget. Spesielt én øvelse har brent seg fast i artistens minne, nemlig da Rosenløw Eeg måtte under vann inne i en grotte i lørdagens episode.

– Dykkeoppgaven var ordentlig vanskelig for meg. Jeg lå ute i vannet der og hadde egentlig ikke tenkt å gjøre det. Men så gjorde jeg det allikevel. Det har også vært mange, lange turer der jeg har hatt så lyst til bare å sette meg ned på bakken og gi opp. Men så gjør man ikke det.

Selv om 24-åringen fryktet dykkeøvelsen, var hun fast bestemt på å fortsette videre i konkurransen.

– Jeg har faktisk ikke vurdert å trekke meg i det hele tatt, sier hun til TV 2.

REDD: Sval Rosenløw Eeg ble nærmest lammet av frykt under dykkeøvelsen i lørdagens episode. Foto: Matti Bernitz/ TV 2

Rosenløw Eeg forteller at hun har tatt lærdom av det knallharde regimet.

– Det mest utfordrende har vært å klare å omstille seg til ikke å høre på kroppen når den sier: «Dette vil jeg ikke gjøre», men bare gjøre det likevel. Det har vært utfordrende å kjenne på at man er skikkelig, skikkelig utslitt og så skal man bare fortsette. Men jeg føler også at det har vært fint å vite at kroppen tåler mye mer enn man tror. Det har vært veldig bra for meg å kjenne på.

Ordentlig blå

Hardkjøret har også gjort seg fysiske utslag på artistens kropp.

– Jeg har aldri hatt så mye blåmerker som jeg hadde i rekruttperioden. Jeg var så blå på beina mine! Av flere grunner. Det meste av skader her inne, er at folk har fått veldig mye styggere hender og veldig mye blåmerker.

Rosenløw Eeg mener alle de gjenværende deltakerne har potensial til å gå helt til topps i konkurransen, og hun synes det er trist å måtte forlate denne gjengen.

– Jeg kommer til å savne alle. Bare den kombinasjonen av mennesker, er så gøy. Vi har vært en liten gruppe med helt forskjellige folk som skal bo sammen og gjøre masse ville opplevelser sammen, spise mat sammen. Hele sammensetningen av den gruppa, kommer jeg til å savne.

TILBAKE TIL HVERDAGEN: Sval Rosenløw Eeg tar farvel med deltakerne inne på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz

Selv om det er tøft å reise fra de andre deltakerne, er det andre aspekter ved «Kompani Lauritzen» hun gleder seg over å kunne legge bak seg.

– Det jeg gleder meg mest til er å kunne spise maten i mitt eget tempo. Jeg spiser så fort her inne, og det er noe av det verste jeg vet – å stresse i meg mat. Så det skal bli veldig godt å bare ta det litt piano. Og så gleder jeg meg selvfølgelig til å se alle hjemme og komme litt inn i hverdagen igjen. Vi er innenfor det gjerdet hele tiden, med mindre vi er på oppdrag eller øvelser. Så det blir veldig rart å gå på matbutikken igjen, for eksempel.

