– Dramatisk forandring for fyrstinne Charlene

Det har skjedd en gradvis utvikling over det siste halvåret.

I slutten av mai var det duket for fest i lilleputtstaten Monaco, da Monaco Grand Prix gikk av stabelen i forbindelse med verdensmesterskapet i Formel 1.

Tradisjon tro ble vinnerne tatt imot av fyrsteparet av Monaco, Charlene (45) og Albert (65), på seierspallen. Blant dem var også nevøen Andrea Casiraghi (38).

TOK IMOT VINNERNE: Fyrsteparet av Monaco med to av Formel 1-utøverne. Foto: NTB

Fyrstinnen og tobarnsmoren Charlene strålte om kapp med ektemannen, og delte gladelig ut priser til vinnerne. Mange bemerket også 45-åringens nye hårsveis – siden desember har hun sakte, men sikkert gått fra platinablond sveis til mørke lokker.

Gradvis forvandling

Det var i forbindelse med julehøytiden for fem måneder siden, at hun viste seg som platinablond for siste gang. Da var hun sammen med niesen Charlotte Casiraghi (36) og tvillingbarna Jacques og Gabriella (8).

GODE VENNINNER: Fyrstinne Charlene og niesen Charlotte Casiraghi fotografert sammen i desember 2022. Da var fyrstinnen platinablond. Foto: NTB

Siden den gang har håret blitt mørkere, og dette så vi blant annet under kroningen av det britiske kongeparet den første helgen i mai. Da var hårsveisen mørk, med blonde striper.

Ifølge frisør Siv Oldervik, som eier salongen Stas hår og bryn i Trondheim, er det ikke bare-bare å gå fra platinablond til mørk. Derfor har fyrstinnen gjort lurt i å la fargingen skje gradvis.

– Er håret helt platinablond, som hos fyrstinnen, må håret for-pigmenteres slik at fargen sitter godt og ikke blir matt. På kort hår er det en mindre krevende prosess, enn langt hår.

KRONING: Fyrsteparet av Monaco var naturlig nok til stede under kroningen av dronning Camilla og kong Charles i England i begynnesen av mai. Da var boben mørk med lyse striper. Foto: NTB

Frisør Siv kaller den nye sveisen til fyrstinne Charlene «clean short cut» og mener den passer helt perfekt på den 45 år gamle tobarnsmoren.

– Som frisør elsker jeg endringen! Hun kler den mørke looken utmerket, og ikke minst passer det rollen hennes. Det ser mer sofistikert og elegant ut, enn det platinablonde, mener Siv.

EKSPERTEN; Siv Oldervik eier salongen Stas hår og bryn i Trondheim, og sier til TV 2 at det ikke er bare-bare å gå fra platinablond til mørk, slik fyrstinne Charlene har gjort, Foto: Privat

Frisøren hevder også at mørkt hår oppfattes som sunnere og mer fyldig.

– Mørkt hår gir mer glans. Dette gjør at fyrstinnen ser mye yngre ut. Den kalde hårfargen som hun hadde før, kan i verste fall gi mørke ringer under øynene. Og i Charlenes tilfelle så håret «ihjelbleka» ut, mener frisøren.

Tobarnsmorens hårforandring har også vekket oppsikt i utlandet. Det britiske magasinet Hello Magazine beskriver looken som en «dramatisk hårtransformasjon» for fyrstinnen.

Men er det noen som kan «pull off» ulike frisyrer, er det fyrstinne Charlene hevder magasinet:

«Hun har alltid hatt blondt hår i ulike former, men nå har fyrstinnen virkelig tatt det ultimate grep da hun viste fram sin nye frisyre. Hun beviser nok en gang at hun kler en hvilken som helst hårfrisyre».



Frisør Siv Oldervik er enig:

– Det at vi nå ser at Charlene går for en jevn og naturlig elegant farge er så riktig. Håret hennes ser mer eksklusivt ut. Rett og slett nydelig!

DEN GANG DA: Det nygifte paret fotografert fire dager etter det religisøe bryllupet. Året er 2011. Foto: NTB

Rykter om problemer i ekteskapet

De siste årene har fyrstinnen gradvis kommet tilbake etter lengre tids sykdom.

Det var nemlig våren 2021 at tobarnsmoren fikk utført en rutinemessig operasjon, som følge av en øre-nese-hals-infeksjon. Denne operasjonen førte til store komplikasjoner for tobarnsmoren.

Helseproblemene gjorde at hun måtte utebli fra flere rojale tilstelninger, som satte fart på ryktene om problemer i ekteskapet.

BRYLLUPET: Charlene og Albert giftet seg i en religiøs seremoni i Monaco 2. juli 2011. Foto: NTB

Det gikk så langt at fyrst Albert måtte ut og dementere ekteskapsproblemene. Dette gjorde han gjennom det amerikanske magasinet People i november 2021:

– Jeg må mest sannsynlig gjenta det flere ganger, men dette har ingenting med vårt forhold å gjøre. Jeg ønsker å gjøre det veldig klart. Dette handler ikke om problemer innad i relasjonen vår, og har ingenting å gjøre med forholdet vårt som mann og kone. Dette er av en helt annen natur.