Dramatikk for «Skal vi danse»-Lavrans i timene før premieren

Det populære konkurranseprogrammet «Skal vi danse» er endelig tilbake på TV 2-skjermen, og i årets sesong finner vi blant andre en politiker, tidligere bryter, skuespiller og flere TV-profiler.

Tidligere svømmer Lavrans Solli (31) er også blant dem som skal bryne seg på danseparketten denne høsten, men skal vi tro kona Anja Johansen (36) var det bare flaks at han faktisk rakk premieren lørdag 26. august.

HET TANGO: Lavrans Solli fikk skryt for sin rake tangoholdning under sesongens første dans på parketten. Men ifølge kona Anja Johansen var det bare flaks at han i det hele tatt rakk premieren. Foto: Thomas Andersen / TV 2 og skjermdump / Instagram / @anjahjohansen

På story-funksjonen på Instagram skrev hun om dramatikken som utspant seg i timene før premieren. Det var nemlig med et nødskrik at Solli, som natt til lørdag befant seg i Amsterdam i Nederland, rakk det grytidlige morgenflyet hjem til Norge.

«Det er KUN flaks at han her får blitt med på premieren i kveld. Haha! Han kom hjem fra Amsterdam i dag tidlig, MEN, mobilen hans døde i natt og han våknet helt tilfeldig klokken 03.30. (Han måtte dra 04.30 til flyplassen). Og han trodde at han hadde forsovet seg! Han løp i frykt rundt etter en lader, og uviten om hvor mye klokken var. HELDIGVIS hadde han en time på seg, men tenk om han ikke hadde våknet tilfeldig og ladet telefonen … Da hadde det ikke blitt noe Skal vi danse-premiere på Lavrans. Haha. Det er FLAKS-historien sin, det!».

Solli var i Amsterdam i forbindelse med jobb, der han spilte inn en Formel2-episode med racerfører Dennis Hauger (20).

– Nervepirrende minutter

Til TV 2 utdyper student og influenser Anja Johansen den potensielt dramatiske hendelsen, som kunne satt kjepper i hjulene for ektemannen.



– Var det ikke litt risikabelt å i utgangspunktet skulle reise hjem samme dag som premieren?

– Han mente det gikk helt fint, selv om jeg foreslo å reise hjem fredag kveld, sier hun med glimt i øyet.

Skal vi tro kona hadde nok Solli sovet seg gjennom både morgen og formiddag om ikke han tilfeldigvis hadde våknet opp av seg selv midt på natten, og oppdaget ladeblemmen.

– Hvis Lavrans ikke hadde våknet opp tilfeldig den natten, hadde han nok sovet godt langt ut på formiddagen. Han sa de to minuttene han ventet på at mobilen skulle skru seg på igjen, etter å ha lagt den til lading, var nervepirrende, for han visste jo ikke hvor mye klokken var!

Men fadesen ble avverget og Solli rakk heldigvis premieren med god margin.

– Er dette typisk Lavrans? Er han litt distré og typen som kan miste flyet fordi han glemte å lade telefonen?

– Nei, nei, ikke i de hele tatt! Men da han la seg for kvelden hadde han 90 prosent batteri på mobilen, og trodde at det skulle holde hele natten gjennom, sier hun.

Paret har døtrene Frøya (9) og Maud (4). De giftet seg i Bærum rådhus høsten 2022, etter seks års forlovelse.

Enormt konkurranseinstinkt

Til TV 2 har Lavrans Solli beskrevet seg selv som en danser som trenger litt innabords før han kjenner at det rykker i dansefoten.

– Jeg er den som henger i et hjørne og titter på andre som danser. Det skal ganske mange enheter til før jeg kommer meg ut på dansegulvet. Men nå er det slutt på det!

Solli erkjente også at han, i likhet med de aller fleste idrettsutøvere, kjenner på et enormt konkurranseinstinkt – også i dansen.

– Som mange andre idrettsutøvere, er jeg veldig redd for å ikke vinne, eller ikke komme langt. Den største frykten er å skulle ryke ut for tidlig. Siden jeg ikke kan noe dans fra før, føler jeg at jeg er et damplokomotiv som liksom må komme i gang skikkelig før det begynner å bli bra. Så jeg krysser fingrene for at jeg kommer meg over kneika!



Under den aller første TV-sendte dansen, som var en tango med proffdanser Amalie Aune (20), fikk danseparet gode tilbakemeldinger fra dommerne, og endte opp med 20 poeng for dansen.

– Dette lover veldig, veldig bra! Du har en veldig sterk holdning, som du faktisk klarer å holde hele veien gjennom. Alt i alt er det godt levert. Det som jeg mangler litt, er hvordan du kommer deg ut av føttene dine når dere står sammen. Tidvis blir det litt uryddig for meg, men dette er en utrolig potensial, sa dansedommer Trine Dehli Cleve (62).

Lavrans og de andre dansekjendisene har mange sjanser til å forbedre trinn og dansekoordinasjonen utover høsten, og lørdag 11. november skal det hele avgjøres i finalen.

– Hvis du skal spå litt nå som sesongen akkurat er i gang: hvor langt tror du at Lavrans kommer?

– Det er kanskje politisk korrekt å si, som kone, at jeg tror han vil vinne. Men helt ærlig er jeg usikker, ut ifra hvordan folket stemmer, sier Johansen ærlig til TV 2.

– Viser at dette er noe han får til

Hun påpeker at ektemannen selv er ærlig på at han tilsynelatende ikke er blant de mest kjente profilen som er med. 36-åringen spekulerer i om det kan være med på å avgjøre stemmeresultatet.

– Det er nok «dessverre» mange som stemmer på sin favoritt, uavhengig hvor bra dansingen er, men jeg syntes at Lavrans allerede viser at dette er noe han får til.

KONKURRANSEINSTINKT: Lavrans Solli og dansepartner Amalie Aune i den hete tangoen i første live-sending. Kona Anja Johansen ser allerede massiv forbedring av ektemannens danskeskills. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Johansen trekker frem det dommeren uttalte under den første live-sendingen

– «Dette lover veldig bra», ble det sagt, så jeg håper han får stemmer for den innsatsen, utviklingen og utførelsen han gjør hver lørdag sammen med Amalie, avslutter hun.

«Skal vi danse» sendes på TV 2 Direkte hver lørdag denne høsten, og er tilgjengelig når du måtte ønske på TV 2 Play.