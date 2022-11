Dramaserie inspirert av egne ungdomsår – begynte å gråte

BJØRVIKA (TV 2): Serieskaper Kenneth Karlstad (38) åpner opp om de egenopplevde og brutale ungdomsårene i den nye serien Kids in Crime.

Kids in crime

Året er 2001, vi befinner oss i Sarpsborg og 17 år gamle «Tommy» må gi opp fotball-drømmen etter en kneskade.

«TOMMY»: Kristian Repshus (22) spiller karakteren «Tommy» i Kids in Crime. Foto: Einar Film Drama

Siden det på denne tiden ikke er altfor mye å finne på som ungdom i Sarpsborg, tar livet til «Tommy» en helomvending og han havner på et sidespor med dop og kriminalitet.

Fredag har den nye dramaserien, Kids in crime, premiere på TV 2 Play, der hovedkarakteren «Tommy» speiler Kenneth Karlstads (38) trøblete ungdomstid.

Serien byr på både humor og spenning, i tillegg til utfordringene i det tøffe ungdomsmiljøet i byen.

SERIESKAPER: Inspirasjonen til den nye dramaserien stammer fra Kenneth Karlstads egne opplevelser. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– En kjempesår scene

Kenneth Karlstad – den 38-år gamle filmregissøren fra Sarpsborg satt på «nach etter nach» og fortalte vennene sine om historier fra sitt eget liv. Mange var sjokkerte over det han fortalte, og derfor følte han at det var en nerve det ble verdt å fortelle om.

– Jeg følte meg som en gammel onkel som satt og fortalte røverhistorier, forteller serieskaperen til TV 2 da vi møtte han med resten av skuespillerne.

En av scenene i serien tar for seg øyeblikket der moren til «Tommy» tar sønnen i å ruse seg.

– Det er en kjempesår scene - et minne som både jeg og mamma har, og plutselig skal jeg se to fantastiske skuespillere utføre den scenen, forteller Karlstad, og fortsetter:

– Da begynte jeg å gråte. Det er surrealistisk å gjenskape noe nøyaktig slik det skjedde.

GJENSKAPER ØYEBLIKKET: I episode to tar moren til «Tommy» han i å ruse seg – en kjempesår scene, ifølge serieskaperen. Foto: Kids in Crime / Einar Film Drama

Karlstad forteller at det er enkelte scener som gjenskaper situasjoner fra hans eget liv, men at dette ikke gjelder hele serien.

Se intervjuet med Karlstad om inspirasjonen til serien øverst i saken.

Flyttet ut som 18-åring

– Episode én til fire viser mye av det som skjedde med meg som tenåring, forteller Karlstad.

Selv om serien er basert på flere av Karlstads opplevelser og handlinger, presiserer han at karakterene spiller ut enkelthendelsene utover det han selv og vennene hans gjorde på denne tiden. Ting «Tommy» gjør i serien er det ikke nødvendigvis han selv som har gjort.

Én av hendelsene som dog er filmet akkurat slik det skjedde, er momentet der Karlstad fikk en kneskade og måtte gi opp fotball-drømmen – og problemene bare ble større og flere.

– Etter at jeg ble tatt i å ruse meg måtte jeg gjøre flere urinprøver, forteller Karlstad om ungdomstiden, og fortsetter:

– Til slutt valgte jeg å flytte ut som 18-åring.

KJENTE FJES: I serien dukker disse kjente fjesene opp – skuespillerne Lea Myren (21) og Jakob Oftebro (36). Foto: Einar Film Drama

Alle karakterene er inspirert av venner av både Karlstad og Audun Fagervold Hansen, som Karlstad har skrevet serien sammen med.

– Selv om det var mye vondt som skjedde, så er det en tid vi verdsetter og som har formet oss, sier Karlstad.

Underholdning i første rekke

Det er spesielt to ting Karlstad mener at seerne kan forvente når Kids in Crime kommer på skjermen.

– En god dose underholdning og galskap.

Til tross for at serien tar opp alvorlige temaer, er nemlig underholdningsfaktoren viktig for serieskaperen.

– Tematikken og budskapet kan heller snike seg inn gjennom underholdningen. Seerne kan forvente seg en energibombe av en serie.

Kids in crime har premiere på TV 2 Play fredag 25. november.