Drama bak kamera i «Kompani Lauritzen»-finalen: – Kunne slått meg halvt i hjel

JUBEL: Årets «Kompani Lauritzen»-gjeng jubler når vinneren er på vei over målstreken. Foto: Matti Bernitz / TV 2

I finalen av den fjerde «Kompani Lauritzen»-sesongen, kjempet Grunde Myhrer (27), Agnete Husebye (27), Tete Lidbom (37) og Didrik Solli-Tangen (35) om seieren.

Etter et intens finaleoppdrag – som inkluderte blant annet fallskjermhopping, patruljerende vakter og en svømmetur – ble det Grunde Myhrer som passerte målstreken først og vant.

– Å vinne «Kompani Lauritzen» er helt utrolig, sier Myhrer til TV 2.

– Det har vært noen tøffe uker. Jeg hadde en liten drøm om å kanskje klare det. Det var aldri et mål i seg selv, men et mål allikevel. For meg var oppholdet det viktigste. Jeg ville oppleve alt og gjøre alt, ikke minst utvikle meg. Sidedrømmen har vært å kunne stå igjen med beret og sabel til slutt – og det føles helt fantastisk.



Vinneroppskriften til Myhrer har vært å ha fullt fokus fra dag én. Han forteller at han har gitt hundre prosent på alle oppgaver og øvelser, enten det har vært å vaske gulvet i gangen eller brette klær.

– Det har kostet mye mentalt, fordi det har vært mye fokus og mange tanker bak alt jeg har gjort. For hver øvelse har jeg analysert og tenkt: «Hva skal jeg gjøre for å lykkes?».

GA ALT: Grunde Myhrer forteller at han alltid ga hundre prosent i «Kompani Lauritzen», uansett om oppgaven var enkel eller utfordrende. Foto: Matti Bernitz

– Kunne slått meg skikkelig ille

Men seieren kom ikke uten dramatikk. Underveis i finaleoppdraget, skjedde det nemlig noe som kameraene ikke fanget opp.

Grunde Myhrer, i et forsøk på å unngå de patruljerende vaktene som skulle fange ham, hoppet ned en grøft for å gjemme seg. Grøften viste seg imidlertid å være brattere enn han trodde, og Myhrer falt stygt.

– Det var ganske heftig, egentlig. Det holdt på å gå skikkelig ille, sier 27-åringen.

– Det var på nippet til at jeg kunne slått meg halvt i hjel. Jeg måtte bykse ned i den skråningen. Men den var brattere enn det jeg trodde, så jeg mistet balansen og datt baklengs; vi har jo 20 kilo i sekken, og jeg hadde ikke på meg hjelm eller noe. Jeg reiste meg opp, og bak ryggen min så jeg at det stakk opp masse steiner overalt.

GIKK FOR GULL: Da Grunde Myhrer falt og slo seg ned en skråning under finaleoppdraget, var det kun én ting som sto i hodet hans: Å fortsette. Foto: Matti Bernitz

Selv om han hadde falt og slått seg, mistet han aldri fokuset på å gå seirende ut av «Kompani Lauritzen».

– Produksjonen kom løpende: «Går det bra, går det bra?». Men det eneste jeg var opptatt av var: «Hvor er lua mi?». Jeg skulle videre, sier han og ler.

Myhrer takker den store ryggsekken for at det ikke gikk verre.

– Sekken min reddet meg fra ikke å slå hodet mitt. Og jeg kunne slått meg skikkelig ille.

Visste ikke hvordan han lå an

Da Myhrer kom seg på beina etter fallet og løp videre, ante han ikke om han lå bra eller dårlig an i kampen om seieren.

– Jeg hadde gått i så mange timer, uten å vite om jeg var i kampen om seieren eller ikke, fordi jeg ble tatt så mange ganger av vaktene. Jeg tenkte at de andre kanskje hadde blitt tatt mindre av vaktene, og at de lå langt foran meg. Jeg ante ikke! Så jeg gikk bare på alt jeg kunne.

KREVENDE ØVELSE: I finaleoppdraget måtte «Kompani Lauritzen»-finalistene gjøre sitt beste for ikke å bli oppdaget av de patruljerende vaktene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Myhrer var veldig sliten da han nærmet seg mål. Men da han så målstreken – hvor befalet og de utslåtte «Kompani Lauritzen»-deltakerne ventet og heiet – fikk han en ny giv.

– Du ser hvor du skal, og du ser resten av gjengen som du har delt så mange opp- og nedturer med. Jeg fikk en boost inni meg da jeg så de andre. Jeg hadde lyst til å møte gjengen. Den følelsen var ganske ekstrem.

VINNERBRØL: Grunde Myhrer er strålende fornøyd med seier i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

Vant med god samvittighet

Myhrer, med seier i tankene, svømte raskere enn sine venner og konkurrenter Didrik Solli-Tangen og Tete Lidbom på vei til det endelige målet. Han lider ikke av dårlig samvittighet for å ha kommet først over målstreken.

– Altså, på det tidspunktet så er det litt sånn: «Sorry, men nå er ikke dere kompisene mine». De er fantastiske mennesker som jeg unner alt godt i livet, også på «Kompani Lauritzen». Men når det er noen minutter igjen – jeg kan se mål – da er det sånn: «Sorry. Det er ikke snakk om noe kjære mor her», sier «Kompani Lauritzen»-vinneren Grunde Myhrer til TV 2.

«Kompani Lauritzen» kan du se på TV 2 Play.