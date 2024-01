Døtrene forsynte seg fra mamma Marys luksusgarderobe

Stemningen var til å ta og føle på i Kongens by København søndag 14. januar 2024 – da takket nemlig dronning Margrethe (83) av som regent, etter hele 52 år i tjeneste, og overlot roret til sin sønn kong Frederik X (55).

En svært rørt og nyutnevnt konge tok imot hyllest fra folket, etter at statsminister Mette Fredriksen (46) hadde utropt Frederik til ny monark fra balkongen på Christiansborg slott.

Deretter gikk turen med hest og vogn til Amalienborg slott, der den nye kongefamilien bor.

Da hele den nye kongefamilien entret balkongen på Amalienborg slott, hørtes et jubelbrus i Kongens by som fikk den nyutnevnte kongen til å tørke tårer.

Fikk kun 14 dager på dronningens kjole

Sammen med kona dronning Mary (51), og barna kronprins Christian (18), prinsesse Isabella (16) og tvillingene prins Vincent og prinsesse Josephine (13), vinket kongen til det enorme folkehavet.

På sosiale medier er den ferske kongefamilien blitt hyllet for den rørende tronskifte-seremonien, og heller ikke dronningens kritthvite antrekk er gått upåaktet hen.

Antrekket, i ull og viskose, er designet av den danske designeren Søren Le Schmidt (35) – som ikke er helt fremmed for «rojale» antrekk. Han har nemlig designet kostymene til «Askepot – The musical» som har premiere i Danmark i mars 2024.

Til Vogue Scandinavia har den 35 år gamle tobarnsfaren uttalt at han er stolt av å ha kreert Marys aller første antrekk som dronning – som han kun fikk 14 dager på å designe.

– Jeg er veldig beæret, glad og stolt – og ikke minst takknemlig – over å ha blitt spurt om å designe akkurat denne kjolen. Det er den første kjolen som dronning Mary bærer under sin nye dronningtittel. En kjole for historiebøkene, og det er en milepæl for meg. Jeg er veldig rørt, uttaler Søren Le Schmidt til Vougue Scandinavia.

Til kjolen bar dronning Mary røde rubin-øredobber fra sitt favoritt-rubinsett, som dateres tilbake til Napoléon Bonapartes tid på 1700-tallet. På brystet hadde hun et ordensportrett av sin svigermor dronning Margrethe, samt en brosje på beltet i livet.

Kombinasjonen av hvitt og rødt var en hyllest til det danske flagget.

Men der dronning Mary hadde gått for lokal design, hadde døtrene prinsesse Isabella og prinsesse Josephine valgt utenlandsk lukusdesign. Riktignok hadde begge døtrene gått i sin mors klesskap, og hentet frem noen luksusskatter fra tidligere år.

Antrekkene og tilbehøret har en totalverdi på flere tusen kroner.

Gått i sin mors smykkeskrin

16-åringen Isabella stilte i en ny Caroline Herrera-kreasjon, ifølge den populære Instagram-kontoen @Royalfashionpolice, og sine mors Valentino-pumps.

SOM TO DRÅPER VANN: Mamma Mary og prinsesse Isabella matchet hverandre i like antrekk. Foto: Ritzau Scanpix

Brosjen prinsessen hadde på seg var en dåpsgave fra sin farmor, dronning Margrethe, som hun i sin tid arvet etter sin bestemor dronning Alexandrine, skriver Vogue.

Yngstedatteren prinsesse Josephine, som bare er 13 år. var ikledd sin mors Prada-kåpe. Hun hadde også gått i sin mors smykkeskrin, og funnet frem noen dråpeformede øredobber fra det danske smykkemerket Dulong fine jewlery.

I MAMMAS SKRIN: Prinsesse Josephine var ikledd mammas Prada-kåpe fra 2015, og matchet pappas tradisjonelle uniform. I ørene hadde hun mammas øredobber. Foto: Emil Nicholai Helms / NTB

Det er ingen tvil om at prinsesse Isabella matchet sin mor dronningen i kjolevalget, med draperinger og sjal i halsen, mens 13-åringens Prada-kåpe sto i stil til farens uniform.

Kronprins Christian og lillebror prins Vincent så staselige ut i mørke dresser.

Matchet uniformen med Shamballa-armbånd

Men det var ikke bare antrekkene som vekket oppsikt, også tilbehøret som både kongen og den avtroppende dronningen bar fikk oppmerksomhet på sosiale medier.

I likhet med vår egen kronprins Haakon (50), som ikke er fremmed for å bruke verken armbånd eller luksusklokker til uniform, brukte kong Frederik et såkalt Shamballa-armbånd.

Det danske designmerket uttrykker på nettsiden at de har latt seg inspirere av buddhismen og tibetanske munker, og at armbåndene symboliserer spiritualitet og meditasjon.

SHAMBALLA-ARMBÅND: Kongen gikk for et spirituelt uttrykk til den tradisjonelle uniformen med et såkalt Shamballa-armbånd. Foto: Ritzau Scanpix

Dette, i tillegg til å utelate gud fra kongens valgspråk, er måter for den ferske kongen å vise at han også er åpen for andre religioner enn kristendommen, som har vært forankret i det danske kongehuset.

«Forbundne, forpliktet, for Kongeriget Danmark.».

KLINTE TIL: Det ferske kongeparet med rørende gest foran det danske folket – og barna som sto innenfor dørene på Amalienborg slott etter tronskiftet. Foto: Ritzau Scanpix

Dronning Margrethe, som altså i nyttårstalen sjokkerte med å melde sin avgang, hadde også valgt tilbehør med omhu. Brosjen hun hadde festet på høyre krage på sin lilla drakt, var nemlig den samme brosjen som hun bar den dagen hun ble utropt til dronning etter faren, kong Frederik 9., si død i 1972.

Hesteskobrosjen, med røde rubiner – et nikk til Marys rubinøredobber – fikk den avtroppende dronningen av sin far sommeren 1953. Den har derfor stor affeksjonsverdi for 83-åringen.

HISTORISK ØYEBLIKK: Det var en tydelig rørt avtroppende dronning, som ga stafettpinnen videre til sin førstefødte – mens barnebarnet Christian gikk inn i kronprinsrollen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kongeparets tre yngste barn, Isabella og tvillingene Vincent og Josephine, ble også utnevnt til riddere av Elefantordenen samme dag foreldrene overtok tronen.

Til sammenligning ble også kong Frederik og lillebroren prins Joachim tildelt samme orden da moren, dronning Margrethe, overtok som dronning etter farens død i 1972.