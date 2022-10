Dommerpanelet ikke imponerte over Kari Traa: – Litt skuffa

MIN HELT: Under kveldens Skal vi danse: all stars-sending er temaet «Min helt» Foto: Espen Solli

Det er duket for den sjette sendingen av Skal vi danse: all stars. Nå har de resterende åtte deltakerne kommet halvveis i programmet.

Temaet for kvelden var «Min helt». Flere av deltakerne valgte å dedisere dansene sine til de som står dem nærmest, mens andre gikk for en mer humoristisk vri.

På slutten av kvelden var det Katrine Moholt og Kari Traa som måtte ut i danseduell. Kari Traa røk ut av dansekonkurransen.

Se oversikten over alle dansene nederst i saken.

Fikk tre tiere

Først ut på parketten var skuespiller Cengiz Al (24) og dansepartner Rikke Lund (26). Sammen danset de moderne, der Al gjorde en helt spesiell hyllest.

MODERNE: Cengiz Al og Rikke Lund. Foto: Espen Solli

Han valgte nemlig å hylle kjæresten sin i forbindelse med kveldens tema. Det hele var en overraskelse.

Al tok til tårene etter dansen og dommerpanelet var storfornøyde.

– Hjertet mitt dunker. Jeg kjenner at jeg blir skjelven. Det er så komplett og bare det arbeidet du gjorde foran meg her, det er så ekte og riktig og følsomt, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Han fikk meg våt i øynene og det skal ganske mye til, sa Merete Lingjærde.

– Det var noe av det vakreste jeg har sett. Helt fantastisk rett og slett, avsluttet hun.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Ikke helt fornøyde dommere

Kveldens andre dans var det Iselin Guttormsen (35) og dansepartner Catalin Andrei Mihu (28) som sørget for. Danseparet fremførte paso doble.

Guttormsen valgte hennes to døtre som hennes helter.

– Du har en naturlig plass i Skal vi danse: all stars, sa dommer Morten Hegseth, men la til at dansen var noe rotete.

PASO DOBLE: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu. Foto: Espen Solli

Det var Dehli Cleve enig i.

– Jeg følte vel også kanskje at det ble litt uferdig til tider i bevegelser. Jeg tenkte på den tidsklemma, at den tok deg litt i dansen også nå. Du skulle tatt deg tid til å gjøre bevegelsene litt mer ferdig, sa dansedommeren.

– Jeg ser intensjonen din, jeg ser styrken og kampen du kjemper for å være den flotte mammaen for barna dine. Og det er du helt uavhengig om jeg sier at denne paso doblen kanskje ikke var helt der du har vært de siste par ukene, avsluttet Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Imponerte dommerne sterkt

Aleksander Hetland (39) og Helene spilling (25) danset argentinsk tango til «Mother» av Highasakite. Sangvalget gjenspeilet Hetlands valg av helt, da dansen var en hyllest til hans mor.

Tangoen til Hetland imponerte dommerne sterkt og han fikk full pott i dommerpoeng.

– Du er så grounded i gulvet, det gjør deg til en så stødig partner. Du har en irriterende kontroll i overkroppen din. I tillegg så mestrer du å være musikalsk, alt er på plass. Intrikat fotarbeid, det var helt nydelig rett og slett, sa Lingjærde.

ARGENTINSK TANGO: Aleksander Hetland og Helene Spilling. Foto: Espen Solli

Meddommer Dehli Cleve var enig i Lingjærdes kommentarer:

– Det er ikke så ofte jeg sier det, Merete, men det var som om jeg skulle sagt det sjæl.

– Det som imponerte meg mest nå, det tror jeg bare var helheten og dere to så til de grader sammen. Jeg trodde på dette 110 prosent, Sa Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

– Litt skuffa

Deretter var det Kari Traa (48) og dansepartner Tom-Erik Nilsen (36) som danset på parketten. Sammen leverte de en jive.

Traa valgte en annerledes vri på kveldens tema enn flere av deltakerne. Hun hyllet nemlig Elvis Presley.

Dommerpanelet var dog ikke fornøyde med selve dansen til Traa.

– Du skal ikke dømmes for hvem du danser for, men det at du danser for en avdød popstjerne, mens de andre danser for noen som betyr noe for de, det er ganske symptomatisk for hvem du er i denne dansekonkurransen, sa dommer Morten Hegseth og fortsatte:

JIVE: Kari Traa og Tom-Erik Nilsen. Foto: Espen Solli

– Du er gøyal, du er unik og sinnssykt morsom, men jeg føler ikke at du nærmer deg alvoret nok i konkurransen. Jeg skjønner det ikke helt, for jeg vet hvor god du er. Du er en av Norges mest fryktløse entreprenører, du klatrer i tak og du klatrer i vegger, men du tør ikke å fullføre bevegelsene dine på dansegulvet, og det er jeg litt skuffa over.

Merete Lingjærde påpekte at dansen ikke var helt på topp i dag.

Dommerpoeng: 5 + 4 +5

Tre tiere og Skal vi danse-debut

Jørgine Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) danset slowfox i kveld.

Vasstrand valgte å hylle ektemannen Morten Sundli (32) i dansen, som gjorde et gjestebesøk. Treningsprofilen danset dermed med både Sundli og proffdanser Santino Mirenna (28) under kveldens sending.

– Dette var helt nydelig. Du har vært supergod i alle dansene dine, men jeg har ikke gitt deg toppkarakter tidligere fordi jeg har følt at det har vært litt tillært og hardt, sa Trine Dehli Cleve.

– Jeg har ikke følt at du har hatt helt hjerte i følelsen og den siste lille finishen, men det hadde du i dag, la hun til.

Hegseth fortalte at han ble satt ut av dansen til Vasstrand.

– For en formidling av en kjærlighetshistorie. Jeg ble så innmari rørt. Nå tok du med deg hjertet ditt inn i dansen. Dette var så innmari fint, sa dommeren.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Rørende hyllest

Katrine Moholt (48) valgte å hylle sin avdøde bestefar i kveld. Sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (23) danset hun vals.

VALS: Katrine Moholt og Tarjei Svalastog. Foto: Espen Solli

Den tidligere Skal vi danse-programlederen leverte en rørende dans og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerpanelet.

– Du står så nydelig i armene til Tarjei, dere speiler hverandre helt nydelig. Også klarer du å ha den pusten, lekenheten og lettheten i bevegelsene, sa Lingjærde og la til:

– Det er fort gjort å stivne i bevegelsene, men dette var utrolig fint, Katrine.

Dehli Cleve påpekte at Moholt får dansen til å se enkel ut.

– Samtidig føler jeg at jeg tror på den historien din. Også ble det litt personlig for meg også, jeg mistet jo mammaen min i juni, så hun var her på min venstre side. Det var virkelig en fin, fin dans, sa Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 10 + 9 + 10

Personlig rekord i poengsum

Artist Agnete Saba (28) og Jørgen Nilen (32) viste frem paso doble og imponerte stort. Dansen var en hyllest til Saba sin venninne fra bandet The BlackSheeps.

Paso doblen imponerte dommerne sterkt og Saba fikk tre tiere for første gang.

PASO DOBLE: Agnete Saba og Jørgen Nilsen. Foto: Espen Solli

– Det ser vi på gulvet her nå, det er helt fantastisk. Det er som om du har trøkka inn Skal vi danse-pedalen og er i full fart på vei mot toppen. Vi alle sitter på og må feste setebeltene - for Agnete, hun gønner på!, sa Hegseth.

Dommerpoeng: 10 + 10 +10

En hyllest til moren

Sist ut var radioprofil Nathan «Nate» Kahungu (25) og dansepartner Nadya Khamitskaya (39). Kahungu valgte å hylle moren sin.

Danseparet imponerte dommerne med wienervalsen, og Hegseth tok til tårene.

WIENERVALS: Nate Kahungu og Nadya Khamitskaya. Foto: Espen Solli

– Du bruker føttene dine og det er så mye følelser i det dere gjør. Også vet jeg at det er ikke bare du som har mye følelser om dagen, jeg vet at Nadya også har en familie som har det litt tungt om dagen med litt ugreie tilstander rundt omkring her i verden, sa Dehli Cleve.

– At dere likevel klarer å vise en så nydelig vals med så mye følelser, det traff meg midt i hjertet.

Dommerpoeng: 10 + 10 +10

Måtte takke for dansen

Under forrige sending var det Victor Sotberg (31) og Kari Traa (48) som havnet i danseduell.

Til slutt var det Sotberg og dansepartneren Philip Raabe (22) som røk ut. Han var først ute på parketten da kvelden begynte og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne.

– Jeg ble skikkelig imponert. Hvordan du fløt over gulvet, og du brukte beina dine bra, sa Trine Dehli Cleve.

Sotberg fikk 9 + 8 + 8 av dommerne den kvelden. Likevel var det han som til slutt måtte takke for dansen.

– Det er jo trist, det er det. Vi hadde jo veldig mye vi hadde lyst til å vise videre så klart og planlagt masse kule ting, så det er veldig trist. Men man kan liksom ikke bli sint denne sesongen fordi det er så sykt mange flinke folk, sa Sotberg til TV 2.

Dette danser Skal vi danse: all stars-parene Cengiz og Rikke danset moderne til «Lay It On Me» av Ina Wroldsen og Broiler. Iselin og Catalin danset paso doble til «Don't You Worry Child» av Swedish House Mafia. Aleksander og Helene danset argentinsk tango til «Mother» av Highasakite. Kari og Tom Erik danset jive til «All Shook Up» av Elvis Presley. Jørgine og Santino danset slowfox til «Bestevenn» av Odd Nordstoga. Katrine og Tarjei danset vals til «Visa Vid Vindens Ängar» av Alexander Rybak. Agnete og Jørgen danset paso doble til «High On Life» av Martin Garrix. Nate og Nadya danset wienervals til «You Are The Reason» av Calum Scott.

Se Skal vi danse: all stars lørdager klokken 19.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.