Dommerne splittet etter «Skal vi danse»-åpning

Artist Regina «Myra» Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) danset samba til låten Jerusalema av Master KG.

Tidligere bryter Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21) danset slowfox til låten All Of Me av John Legend.

TV-personlighet og stylist Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) danset samba til låten Hip Hip Chin Chin av Club des Bellugas.

Artist Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25) danset moderne til låten I’ll Be Waiting av Cian Ducrot.