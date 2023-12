Dødsårsaken til Shane MacGowan er klar

Torsdag kom nyheten om at «The Pogues» Shane MacGowan er død. Han ble 65 år gammel.

– Jeg er velsignet som fikk møte han og for å fått elske han og hatt så mange år med liv og kjærlighet, glede, moro, latter og mange eventyr. Takk for din tilstedeværelse i verden, du gjorde det så veldig lyst og du ga så mye glede til mange mennesker, med hjertet ditt, sjelen din og musikken din. Du vil leve i mitt hjerte for alltid, skrev kona Victoria Mary Clake, på Instagram.

Ifølge Mail Online har nå «Fairytale Of New York»- artisten bekreftet dødsårsaken til The New York Times.

Artisten døde av akutt encefalitt, skriver avisen, som ifølge NHI er en akutt betennelse i hjernen.

Betennelsen skyldes vanligvis en nyoppstått virusinfeksjon eller at en betennelse har kommet i kjølvannet av en infeksjon, eksempelvis influensa.

MacGowan var frontmannen i bandet «The Pogues» , som kanskje er mest kjent for julesangen «Farytail of New York».