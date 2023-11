Disse uteblir fra «Forræder»-finalefesten

Fredag kveld er det duket for finalen av høstens «Forræder».

Fredag kveld er det duket for finale av den tredje sesongen av «Forræder». Deltakerne fra årets sesong er samlet for å se hvem som stikker av med den gjeve seieren.

I år har det vært 22 spillere skal ha fullført en rekke oppdrag og utfordringer sammen for å samle sølv til en stor premie.

Nå skal de samles igjen for å oppleve det aller siste øyeblikket i den intense konkurransen.

Saken oppdateres!

Blir ikke med

Det er derimot ikke alle spillerne som skal samles på den røde løperen i kveld.

DUKKER IKKE OPP. Desta Marie Beeder er én av de som ikke dukker opp under finalefesten. Foto: TV 2

Til TV 2 opplyser pressekontakt Nina Engh at Fridtjov Såheim, Nils Jørgen Kaalstad, Even Northug og Desta Marie Beeder ikke dukker opp med resten av høstens deltakere. Årsaken skal være at de ikke har anledning til å stille på grunn av jobb.

Én av årets deltakere, Kjersti Grini (51), skapte mediestorm etter sitt utspill i fjorårets «Farmen kjendis». Fredag stilte hun på den røde løperen med sin datteren, Sara.

TRIO: Mads Hansen, Petter «Katastrofe» og Jon Martin Henriksen under finalen av «Forræder». Foto: Espen Solli

– Jeg gleder meg veldig til å se finalen, og det er morsomt å se folka igjen. Det var så moro, spennende, forvirrende og stressende, forteller hun da TV 2 møter henne.

Datteren er også svært imponert av morens innsats i programmet.

FAMILIEN: Kjersti Grini med familien under «Forræder»-finalefesten. Foto: Espen Solli

– Jeg syns det var bra, det er bedre enn det jeg hadde gjort. Men hun skulle vært litt mer tålmodig, det ble litt «innpå» mot slutten. Et råd jeg ga før hun gikk inn var å holde seg litt i bakgrunnen, hun er jo litt frempå, forteller hun lattermildt.

– Men det beste hadde vært om hun hadde vunnet, da.

Stoler mindre på folk i etterkant

Når det kommer til en eventuell ny sesong av seerfavoritten, ønsker programleder og eiendomsmegler Karianne Amlie (45) å se Jan Thomas (56) i rådssalen:

– Vi må ha folk som har litt følelser, og han hadde vært veldig morsom.

Kunstner Bjørg Thorhallsdottir (49) er også én av deltakerne som gleder seg til å se vinnerøyeblikket fredag kveld:

– Det er hyggelig å se gjengen igjen, under litt hyggeligere omstendigheter enn sist, forteller hun og fortsetter:

– Det var som å være på leirskole inne i et spøkelseshus, det var fantastisk gøy og veldig skummelt.

Hun kan likevel avsløre at det verste minnet fra sesongen var da hun lå i kisten og så sitt eget navn:

STILTE MED SØNN: Bjørg Thorhallsdottir stilte med sønnen Tolli. Foto: Espen Solli

– Det var ganske heftig. Det å se navnet sitt på gravstein ble litt for mye for mor. Jeg kan si at jeg stoler litt mindre på folk i etterkant.

Når det kommer til en sesong med nye deltakere, vil hun gjerne se Erna Solberg, Alex Rosén og Einar Gelius.

Sønnen Tolli forteller at det tok flere uker før han så at moren ble «normal» igjen etter deltakelsen, og la merke til at hun var utslitt i etterkant av innspillingen:

– Det virket som hun var litt i sjokk fortsatt, det var rart. Det tok to-tre uker før hun ble «mamma» igjen.

Latterliggjør annen deltaker

Klovn Viggo Venn er stolt over at han ikke gråt på TV, og trekker frem en annen deltaker som ikke var fremmed for det:

NYTT ANTREKK: Klovn Viggo Venn debuterer i nytt antrekk på finalefesten til «Forræder». Foto: Espen Solli

– Men det gjorde bryteren Morten! Det er helt sykt, forteller han lattermildt.

Venn forteller at han hadde en god opplevelse, og at han savnet å være med gjengen i etterkant av innspillingen.

Nekter å svare

Influenser og tiktoker Oskar Westerlin (25) understreker at det å være med på «Forræder» er noe av det gøyeste han har gjort:

– Hvis jeg skulle vært med på et program, så er dette det beste. Det er sosialt, det er et spill og man kan lyve og være kynisk. Det er veldig gøy.

ROMANSERYKTER: Westerlin ønsker ikke å svare på romanseryktene mellom han og Sophie Stray Spetalen. Foto: Espen Solli

Westerlin forteller at han har fått en rekke spørsmål på om han angrer på å være «usympatisk», men at han syns det er gøy å gå «all in» i en slik setting.

Det har lenge vært romanserykter mellom Westerlin og Sophie Stray Spetalen, som han har med som følge på festen. Når han blir konfrontert med disse, ønsker han ikke å komme med kommentar:

– Jeg ønsker bare å svare på spørsmål om «Forræder». Men jeg tok henne med som en «lucky charm», og forhåpentligvis vinner jeg mens hun er der.