Disse stakk av med Grammy-pris

Natt til mandag norsk tid var det endelig duket for den 66. utdelingen av Grammy.

Den spektakulære begivenheten er en kjendismagnet uten like, og gjennom natten har de største artistene ankommet den røde løperen en etter en i ekstravagante antrekk.

Swift stjal showet



I år har utdelingen bydd på flere overraskelser.



Taylor Swift-fans har mye å se frem til. Natt til mandag var det nemlig duket for Grammy-utdeling i Los Angeles.

Swift vant prisen for beste popvokal-album for albumet hennes «Midnight». Og om ikke det var nok for fansen å bevitne, så stjal artisten showet for noe helt annet da hun stod på scenekanten.

OVERRASKET: Fra scenekanten kom Taylor Swift med fersk musikknyhet. Foto: VALERIE MACON / AFP / NTB

– Jeg vi si takk til fansen og fortelle dere en hemmelighet som jeg har holdt for dere de siste to årene. Mitt splitter nye album kommer ut 19. april, sier Swift glisende fra scenen.

I år deltar Swift på Grammy-awards for trettende gang. Og siden tallet 13 er artistens lykketall, var dette det perfekte tidspunktet å dele den gledelige nyheten.

Artist pågrepet

Med kjendisfest kommer også skandaler. Denne festen er intet unntak. Natt til mandag ble nemlig artister og publikum vitne til at rapperen Killer Mike ble pågrepet inne på arenaen hvor prisutdelingen ble holdt.

Rapperen skal ifølge magasinet The Hollywood Reporter ha blitt pågrepet under nattens Grammy-utdeling.

Ifølge nettstedet Rolling Stone ble artisten ført bort i håndjern.

PÅGREPET: Killer Mike mottok tre priser under nattens Grammy-utdeling. Nå er han pågrepet, ifølge The Holllywood Reporter. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP / NTB

Artisten har mottatt tre priser under før-utdelingen som skjer før den offisielle utdelingen senere natt til mandag. Der stakk han av med prisene for beste raplåt, beste rappresentasjon og beste rapalbum.

Ifølge nettstedet ble han ført bort i håndjern fra arenaen i Los Angeles mindre enn en time før den offisielle utdelingen starter.

Sikkerhetspersonell ved konsert-arenaen opplyser til nettstedet at pågripelsen ikke har noe med Grammy-utdelingen å gjøre. Kjendisnettstedet TMZ skriver derimot at Killer Mike skal ha havnet i en krangel med en sikkerhetsvakt under arrangementet, og siterer en politikilde som skal ha kjennskap til saken.

Om Killer Mike er siktet eller eventuelt hva en siktelse går ut på er ennå ukjent.

Managementet til artisten ønsker ikke å kommentere pågripelsen overfor The Hollywood Reporter.

Sjokkert Ina Wroldsen

Den australske artisten Kylie Minogue vant søndag en Grammy-pris for låten «Padam Padam».

I et innlegg på X takker hun norske Ina Wroldsen, som er en av låtskriverne bak hiten.

Wroldsen har republisert innlegget på Instagram med teksten «The queen».

– Jeg kan ikke tro det, sier hun.

PRISBELØNNET: Ina Wroldsen har vært med på å skrive den Grammy-vinnende låta. Foto: Christian Roth Christensen / TV

Til tross for at hun gjerne skulle feiret prisen med et glass sjampanje, må hun ta til takke med en kopp te for denne gang. Beskjeden kom nemlig som et sjokk på den norske låtskriveren.

Når hun tar til Instagram for å takke for prisen, sitter Wroldsen på gulvet, klar til å legge seg under dyna.

– Pete er der for å plukke opp prisen, noe som er fantastisk, jeg er så glad for at han er der. Jeg derimot, jeg sitter på soveromsgulvet og har akkurat pusset tenna, sier Wroldsen i videoen.

Feiringen får bli en annen gang, og Wroldsen lover bobler når kollegaen Pete er tilbake.

Grammy-utdelingen er musikkbransjens største prisutdeling, og går av stabelen i Los Angeles natt til mandag norsk tid.

Barbie-forvirring

Til tross for at prisutdelinger i det fleste tilfeller er nøye planlagte og ryddige, så det ut til at Grammy-gjengen hadde fått rot i systemet natt til mandag.

Norsk-danske Aqua så nemlig ut til å ha hentet hjem Grammy-prisen for beste rap med låten «Barbie World», men kunngjøringen ble fjernet like etter.

ROT: Søndag kveld var det full forvirring om hvem som egentlig vant i kategorien beste rap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var VG som meldte om saken først.

Ifølge avisa het det i et innlegg på X/Twitter at «Barbie World», der også Nicki Minaj og Icy Spicy bidrar, hadde vunnet.

Kort tid etter ble innlegget fjernet. I et nytt innlegg heter det at «Scientists & Engineers» med Killer Mike, Future, Andre 3000 og Eryn Allen Kane er vinneren i kategorien.

Søndag skal flere titals Grammy-priser deles ut i Los Angeles i USA. Likevel har Grammy-juryen allerede kunngjort flere av vinnerne i forkant av utdelingen.

Dette er fordi det er mange priser som skal deles ut. Derfor er det bestemt at kun de største og gjeveste prisene skal sendes direkte på TV.

Og prisen går til...

I oversikten under finner du årets vinnerne for noen av de gjeveste Grammy-prisene.

Årets låt: Billie Eilish med låten «What was i made for», produsert for filmen «Barbie».

Beste solo-opptreden innen pop: Miley Cyrus med låten «Flowers».

Beste album innen pop: Albumet «Midnights» med Taylor Swift.

Beste innspilling av pop-dance: «Padam Padam» med Kylie Minogue

Årets progressive R&B-album: «SOS» av SZA.

Beste rap-låt: «Scientists & Engineers», med André Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore og Dion Wilson.

Beste rap-album: «Michael» av Killer Mike.

Beste samlings-soundtrack for visuelle medier: «Barbie: The album».

Beste komponerte filmmusikk: «Oppenheimer» av komponist Ludwig Goransson.

Beste låt som er skrevet for et visuelt medium: «What was i made for» av Billie Eilish for filmen «Barbie».