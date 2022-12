Disse skumle juletradisjonene skal du være glad vi ikke har lenger

– Julen var ikke bare moro, forteller Geir Thomas Risåsen. Han er julekonservator ved Norsk Folkemuseum og forteller om juletradisjonene som var vanlige før 1800-tallet.

Han forteller at vintersolverv er det magiske som skjer vinterstid. Julen faller på den mørkeste tiden av året. I gamle dager var julen en tid hvor alle de mørke og skremmende kreftene var i omløp, ifølge folketroen.

MØRKE JULETRADISJONER: Julekonservator Geir Thomas Risåsen forteller om de skumle juletradisjonene som var vanlig før 1800-tallet. Foto: God Morgen Norge

Mørkets skikkelse

Natten mellom 12. og 13. desember ble kalt Lussi langnatt, og var regnet som årets lengste natt.

– Det var den natten hvor dyrene kunne tale og den natten de døde hadde fri adgang, forteller han.

Det var også natten hvor Lussi, som har gitt navnet til natten, en såkalt vette eller demonlignende skikkelse, var på ferde, ifølge julekonservatoren.

– Hun dro jo da gjennom luften, og hvis du da ikke var i rute med juleforberedelsene, så kunne hun rope ned gjennom pipen, hun kunne rive ned pipen og hun kunne stå på vinduet og se inn, sier Risåsen før han legger til:

– En virkelig ufyselig dame.

Nå forbinder vi 13. desember med Lucia. Men Lussi og Lucia kan visstnok ikke sammenlignes.

– Den nordiske Lussi, hun er jo liksom mørkets skikkelse, mens Lucia, som vi feirer, er jo lysets skikkelse. Det er rake motsetninger.

LUCIA: Lucia blir nå feiret som lysets skikkelse. Det er rake motsetningen til betydnigen hun hadde før. Foto: Danny Lawson / NTB

Julekonservatoren forteller at tradisjonen med Lussi forsvinner i løpet av 1800-tallet, men at forestillingen om henne lever videre.

– Mange av oss vet at det er Lussi langnatt som vi nå går i møte.

– Et følge med gjenferd

Julekonservatoren forteller videre at Lussi ikke var den skumleste skikkelsen som fantes i folketroen. Lussi var en rei, altså et følge som kom gjennom luften. Men den såkalte Åsgårdsreien var, ifølge Risåsen, enda verre.

– Åsgårdsreien kom gjerne julaften. Det var et følge med gjenferd av løsaktige kvinner, mordere, juksemakere, altså de verste i samfunnet, forteller han og fortsetter:

– Og de bråkte. Altså det var et forferdelig uvesen. Og hvis du var uheldig og var ute, så kunne den ta med seg mennesker og dyr på sin ville ferd gjennom luften. Derfor gjaldt det å holde seg inne julaften. For det var noe med å være trygg når alle de mørke kreftene var i omløp.

Skremsel for barna

Julekonservatoren forteller at ifølge folketroen var det andre skikkelser barna måtte passe seg for. Og man trodde på ulike skikkelser i forskjellige deler av landet. I Gudbrandsdalen måtte man passe seg for Labbeleste.

– Han var en liten, fattigslig mann med dårlige klær. Han ruslet jo da rundt mellom husene lille julaften. Han skulle du være litt snill med og gi han litt mat hvis han kom innom, sier julekonservatoren.

I Nord-Norge måtte man passe seg for Jul-Anders, som kom på julaften.

– Han skulle også tas pent vare på, for hvis ikke så tok han og kidnappet barna. Og det er veldig trist å bli kidnappet på julaften.

Risåsen forteller at det var den samiske delen av befolkningen som hadde det største skremselet i Norge. Skikkelsen Stalo dro gjennom bygdene og hadde et følge etter seg med blant annet lemen.

– Da var det tradisjon i samiske hjem at du skulle sette en bøtte med vann ved inngangsdøren. For hvis Stalo kom innom og ikke fikk vannet sitt, da kunne han suge blodet til barna, suge hjernen til barna, han kunne drepe dem, og han kunne kidnappe dem, sier julekonservatoren før han legger til:

– Dette var jo selvfølgelig en skremsel for at barna skulle oppføre seg pent og ikke bråke på julaften og julenatten.

– Hvorfor har det vært såpass mange tradisjoner for å skremme barn i julen?

– Det har med julenatten å gjøre. I mange samfunn har det vært vanlig å våke den natten, og det er klart at våkenatt er tøft for barn.

– I den samiske tradisjonen så ble våkenatten tatt veldig på alvor, og da skulle man være våken, man skulle være stille. Da var nok Stalo en måte å minne dem på at er du ikke snill nå og oppfører deg, så går det galt.

JULENISSEN: Det var ikke alltid julenissen var blid. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nissens grøt

Risåsen forteller at julenissen heller ikke er en man spøker med. For nissen blir ikke glad hvis han ikke får grøten sin.

Det finnes et eksempel fra Oslo, hvor ei tjenestejente ga nissen grøt, men snøt ham for smørøyet.

– Da ble han så sint at han tok tak i henne og danset med henne hele natten. Så hun var jo mer død enn levende når morgenen kom.

Julekonservatoren forteller at det i Norge i dag er omtrent 350 000 mennesker som setter ut grøt til nissen.

Ubudne gjester

I gamle dager kunne man risikere å få besøk av avdøde slektninger natt til 1. juledag. I mange bygdelag var derfor tradisjonen at man strødde godt med halm på gulvet. Natt til 1. juledag sov både de som eide gården og tjenestefolket på gulvet.

Det var det flere årsaker til, ifølge julekonservator Risåsen.

- Dels så var det for å minnes barn som ble født i ei krybbe, dels så var det greit å være samlet fordi det var så mange mørke krefter i omløp, men det var jo også for å frigjøre sengene i tilfelle døde slektninger kom innom.

Han forteller at sengene skulle være nyoppredde, og maten skulle stå fremme på bordet gjennom julenatten, slik at de ubudne gjestene fikk full bevertning.

De dødes messe

Julekonservatoren forteller at å komme for tidlig til julemessen i gamle dager nesten var verre enn å komme for seint. Han trekker frem en historie fra Oslo Domkirke på 1800-tallet, hvor en dame kom for tidlig til morgenmessen, 1. juledag.

– Hun kom jo da litt heseblesende inn i kirken og var liksom litt overrasket, fordi det var ingen hun kjente som satt der. Christiania var en liten by. Men det er noe kjent med en del likevel. Også er det ei som satt ved siden av henne som napper henne i armene og sier: «Nå må du skynde deg ut, legg kappen løst over skuldrene. Dette er de dødes messe du nå havner på, og hvis du blir lenger nå så kommer de til å gjøre kål på deg.».

– Så hun kom seg ut og kappen ble revet av i det hun kom ut døren. Og neste morgen så lå den revet i tusen biter når de kom på den ordentlige messen, forteller Risåsen.

– Når var det vi begynte å hygge oss i desember og i juletiden?

– Vi skal ikke glemme at julen nok alltid har vært en hyggelig høytid. Men det er liksom hyggen som omkranses av alle de mørke kreftene og som gjør at vi skal holde oss inne og ha det hyggelig på julaften spesielt, avslutter julekonservatoren.