Disse skandalene sjokkerte oss mest i året som gikk

SKANDALEÅR: Her er noen av kjendisene som har sørget for oppsiktsvekkende overskrifter i 2023. Foto: Espen Solli / TV 2, Nania Helén Jåma / NTB, Espen Solli / TV 2, Frode Sunde / TV 2, Skjermdump / Instagram, Cornelius Poppe / NTB, Martin Leigland / TV 2, Astrid Hexeberg / TV 2, Martin Fønnebø / TV 2 og Faksimile NRK TV / NTB

Året 2023 er snart ved veis ende, og 2024 står for dørene.

I fjor som i år har kjendisene bydd på skandaler om øyeblikk som har sjokkert og rystet lille Norge.

Året har bydd på store skandaler rundt grønnvasking, homohets, rasismeanklager og kanskje årets største norske kjendisskandale – posebildet.

«Livet blir en milliard ganger bedre om man bare gir faen»

I februar postet influenser Sofie Steen Isachsen (29) et bilde av seg selv og Nora Haukland (26) på Instagram. Sistnevnte holdt en liten pose med hvitt pulver, som mange tolket som narkotika.

Det skjedde bare et halvt år etter at Isachsen la seg selv inn på rehabilitering for behandling for avhengighet og pillemisbruk.

«Livet blir en milliard ganger bedre om man bare gir faen», skrev Isachsen under bildekarusellen.

POSEBILDET: Dette var det såkalte posebildet som influenseren Sophie Elise angivelig la ut ved et uhell. Foto: Skjermdump, Sophie Elise sin Instagram

Bildet lå på Instagram i kun tre minutter, men det var nok til å skape mediestorm og flere konsekvenser for både Isachsen og Hauklands profesjonelle virke.

Isachsen har tidligere stått i skandaler og mediestormer, og flere eksperter mener posebildet var intensjonelt, nettopp for å skape enda en skandale rundt seg selv.

På tiden jobbet Isachsen for NRK, og drev podkasten «Sophie og Fetisha», sammen med Fetisha Williams.

Bildet førte til en større debatt om NRKs samarbeid med influensere, og de kommersielle oppdragene Isachsen kombinerte med å være under kontrakt med statskanalen.



Kringkastingsrådet i NRK mottok over 4600 klager på bildet, noe som gjør saken til den tredje mest påklagde i Kringkastingsrådets historie.



I første omgang ble samarbeidet med NRK, gjennom podkasten «Sophie og Fetisha», avsluttet. Men etter hvert ble det også en isfront mellom de to podkastvertene da Sophie Elise valgte å trekke seg.



Williams fortsatte med podkasten alene og fortalte at hun følte seg «ghostet» av en god venn, samtidig som hun hevdet å sitte alene igjen med en gjeld på 600.000 kroner.

I mars skrinla også dagligvarekjeden Rema 1000 samarbeidet med Sophie Elise og godterimerket hennes «Candy Girl».

I etterkant har både Isachsen og Haukland uttalt seg gjentatte ganger.

I høst kom skandalebildet igjen på banen, da Øyunn Krogh og Frida Hollund valgte å gjøre det til et halloween-kostyme, noe som skapte nye overskrifter.

Stuntet ble både hyllet og kritisert.

Beskyldt for «grønnvasking»

Det var ikke bare Isachsen og Haukland som startet året med massiv kritikk. I januar fikk influenserne Sara Emilie Tandberg (31), Monica Nyhus (35) og Therese Lien (35) mye kritikk etter at de lanserte klesmerket Amicas.

MOTTOK MASSIV KRITIKK: (F.v.) Sara Emilie Tandberg, Therese Lien og Monica Nyhus mottok massiv kritikk etter de lanserte klesmerke. Foto: Espen Solli / TV 2, Nania Helén Jåma / NTB og Espen Solli / TV 2

Trioen lanserte merket Amicas med et ønske om å tilby eksklusive plagg med et større størrelsesspenn enn hva som finnes i dag. Amicas' kjoler har et størrelsespenn fra XS-3XL.

Kritikken i etterkant gikk blant annet ut på at influenserne drev med grønnvasking ved å påstå at de ønsket å være bærekraftige, og at prislappen på kjolene var for høy.

Trioen svarte på kritikken i en epost til God kveld Norge, hvor Nyhus tok på seg skylden for bruken av ordet bærekraft:

– Her vil jeg bare legge meg flat og skulle ikke brukt ordet bærekraftig. For oss har det vært viktig å ikke bruke plast ved utsendelser og 100 % bomull fremfor polyester. Dette er noen valg vi har tatt men vi ser at vi har mye å lære. Igjen, jeg er lei meg for bruken av ordet. Vi ønsker å lage plagg som varer. Det er et interessant tema generelt for klesbransjen og vi ser fram til å utvikle oss og lære mer, uttalte hun den gangen.

Lanserte «Glow Up»-kurs

I høst var det Kristin Gjelsvik (37) som var i hardt vær etter at hun lanserte sitt eget «Glow up»-kurs.

«Mangler du livsgnist og energi? Trenger du inspirasjon i matveien? Drømmer du om din egen glow up?», er blant det som sto skrevet i introduksjonen av kurset som har fikk en prislapp på 3599 kroner.

Kort tid etter ble kurset fjernet etter massiv kritikk.

TUNG TID: Kristin Gjelvik har senere innrømmet at det var tungt å håndtere kritikkstormen rettet mot henne. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Kritikken gikk ut på at hun som influenser ikke har kompetanse som personlig trener, ernæringsfysiolog eller psykolog, og samtidig skulle tilby å hjelpe folk med å få inspirasjon i matveien.



Blant annet gikk influenser Sofie Karlstad (26) hardt ut mot Gjelsvik.



– Jeg synes det er litt ironisk at noen som jeg selv mener har gått fram som et eksempel i å ikke skulle utnytte følgerne sine, selger et svindyrt kurs direkte rettet mot den sårbare gruppen hun selv mener man ikke skal tjene på, sa Karlstad til God kveld Norge.



Gjelsvik fikk også mange reaksjoner på at hun unngikk å svare pressen.

Flere dager senere valgte hun imidlertid å svare på kritikken i en video på Instagram.

I etterkant fortalte influenseren at hun opplevde stormen som vanskelig å håndtere.

Kritikkstorm etter «truselukt»-rangering

I samme periode som Gjelsvik fikk gjennomgå, stormet det i sosiale medier etter at podkasten «Mottaket» rangerte «hvem sin truse lukter verst av Fetisha Williams eller Kristjana Veras?».

Det fikk tiktoker Anine Olsen (22) til å reagere.

– Etter to år på norsk TikTok, har jeg sett mye rart og kontroversielt. Dette klippet var genuint på toppen av lista over verste ting jeg har snublet over der inne, sa Olsen den gangen.



REAGERTE: Anine Olsen reagerte kraftig da «Mottaket» skulle rangere hvem sin truse som luktet verst av Kristjana Vera Mjallardottir og Fetisha Williams. Foto: Skjermbilde, Instagram

I etterkant gikk «Mottaket»-programleder Marcus Kalstad ut og beklaget.

– Det her gikk altfor langt. Det finnes absolutt ingen unnskyldning for å henge ut en enkeltperson sånn som vi har gjort, på noen som helst måte, med noe så privat og intimt som vi har gjort, sa han i en video på TikTok.

Til God kveld Norge fortalte guttene bak «Mottaket» at de før publisering mente klippet var innenfor.

– Vi ser i ettertid at det kanskje var litt dumt, med tanke på hvor lett enkelte blir krenket.

Mental Helseleder sendte homofobisk melding



I høst gikk nok en gang en ny sesong av «Skal vi danse» av stabelen.

Danseparet Harlem Alexander (36) og Helene Spilling (27) fikk mye oppmerksomhet under årets sesong. Det førte også med seg negative kommentarer.

HETS: Harlem Alexander gikk til anmeldelse etter en ubehagelig melding. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

I oktober gikk det for langt da Alexander fikk en melding av en lokalleder i Mental Helse.

«Finn deg en dame. Menn som elsker med menn er avskyelig», lød meldingen.



36-åringen valgte å anmelde lokallederen.

God kveld Norge var i kontakt med vedkommende som sendte meldingen. Han skrev i en SMS at han trekker seg som lokalleder i Mental Helse i kommunen.

Nestleder i Mental Helse for fylket bekreftet kort tid etter at vedkommende trakk seg.

TikTok-debatt eskalerte raskt

Etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i høst, spredte det seg en stor debatt i sosiale medier om hvordan influensere burde bruke stemmen sin.

Flere mente at det var influensers samfunnsplikt å uttale seg, mens andre valgte å holde seg nøytrale om konflikten.

Blant annet la influenser og tiktoker Linnea Løtvedt (23) ut en video på TikTok hvor hun sa hun bevisst har unngått å uttale seg om krigen mellom Hamas og Israel.

Det fikk influenser Fetisha Williams (30) til å koke.

– Så mye panne og ingen hjerne, sier Williams på engelsk i en video før hun sier:

– Din hvite, dyrebare, overlegne tispe. Jeg er så glad jeg forhåndsdømte deg.

OPPHETET KONFLIKT: Influenserne Linnea Løtvedt, Fetisha Williams og Sebastian Brevik var i en opphetet TikTok-debatt tidligere i år. Foto: Cornelius Poppe / NTB, Martin Leigland / TV 2 og Astrid Hexeberg / TV 2

Videoen forsvant kort tid etter på den omstridte appen, men ikke før flere rakk å se den. Influenser Sebastian Brevik (25), kjent som «Barisbrevik», hev seg raskt med i debatten.

– Det er rimelig provoserende å se at en av Norges største influensere sjikanerer enkeltindividers utseende, samt opptrer rasistisk uten at dette får noen som helst konsekvenser, sa han.



Debatten eskalerte raskt og flere tiktokere støttet Breviks uttalelse.

Tiktoker Embret Haldammen (25) kritiserte i tillegg Williams for å blande inn hudfarge i diskusjonen.

– Jeg skulle likt å se en «hvit privilegert» person uttale seg på samme måte som Fetisha gjør, uten å bli stemplet som rasist og kansellert, så hvem er egentlig privilegert her?



Williams uttalte i ettertid at hun syns det var vondt å lese reaksjonene hun har fått i etterkant.

– Jeg syns det er trist og vondt at jeg har vært med på ta fokus vekk fra det som skjer i Palestina. Mine kraftige reaksjoner bidro til en ukultur jeg er enig i at ikke hører hjemme i et godt debattklima.

Dukket opp i kontroversiell TikTok-video

I samme periode ble også Subjekt-redaktør Danby Choi (30) kritisert for å ha vært med i en TikTok-video med en person som er dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

Videoen var av det humoristiske slaget hvor mannen dukker opp på døra til Choi, der 30-åringen videre spør hva som bringer ham dit.

Deretter spør han mannen om han har blitt kansellert, etterfulgt av at Choi tar med seg mannen inn i huset og trøster han.

KRAFTIG KRITIKK: Subjekt-redaktør Danby Choi var i hardt vær etter han var med i en kontroversiell TikTok-video. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Danby Choi er kjent for å ha kontroversielle meninger, og har ofte engasjert seg i offentlige debatter om ytringsfrihet, og som kritiker av det han omtaler som «kanselleringskultur».

Men, nå var det flere som mente at han gikk for langt, blant andre influenser Jenny Huse.

– Jeg er skuffet over Danby, fordi jeg mener han ikke evnet å se hvilke konsekvenser videoen ville ha for ofrene som får opp videoen på TikTok. Samtidig som jeg synes han virker å være reflektert i de fleste situasjoner, men her er han bare barnslig, sa Huse til God kveld Norge.



Dagen etter la redaktøren ut en uttalelse på sin egen Facebook, og beklaget for å ha utvist dårlig dømmekraft.

– Mange syntes det var kvalmt. For meg var det i øyeblikket ikke engang komplisert. Jeg skulle bare representere verdier jeg ellers holder høyt: å være varm også med mennesker som gjennomgår mye hat, selv om de har gjort noe kriminelt, og skal sone for dette. Noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbruddet, men det er det ikke.

Trakk NRK-dokumentar

Mot tampen av året ble Tore Strømøys dokumentar «Ingen elsker Bamsegutt» publisert.

I dokumentaren blir man kjent med norske Jan-Egil Granfoss, også kalt «Bamsegutt», som ikke kommer seg hjem til Norge fra Filippinene.



Granfoss ønsket hjelp til å komme seg hjem til Norge, etter at han skal ha meldt flytting ved en feil.

Kort tid etter valgte NRK å trekke serien etter at de utelot informasjon om at hovedpersonen var dømt for seksuallovbrudd i 1991.

AVPUBLISERT: NRK kommer ikke til å publisere dokumentarserien om «Bamsegutt» på nytt. Foto: Faksimile NRK TV / NTB

Over en halv million personer hadde allerede rukket å se første episode av dokuserien, før den ble avpublisert.

Samme dag som serien hadde premiere på NRK, ble det opprettet en innsamlingsaksjon på Spleis. Pengene skulle etter planen gjøre det lettere for Granfoss, sønnen og kona å komme seg ut av Filippinene og hjem til Norge.

Spleisen hadde raskt samlet over tre millioner kroner, men da Granfoss dom ble kjent var det flere som krevde tilbake pengene.

I utgangspunktet skulle NRK republisere serien med opplysninger om dommen, men kort tid etter bekrefter kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at den ikke blir publisert på nytt.

«Ingen elsker bamsegutt» er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).