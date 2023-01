Disse skal kjempe om finaleplass

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag er det duket for den tredje og siste finalen i Melodi Grand Prix.

Lørdag kjemper syv artister om de siste finaleplassene i årets Melodi Grand Prix, og i kveld er det Skrellex, Stig van Eijk, Eline Thorp, Atle Pettersen, Maria Celin, Akuvi og Tiril Beisland som skal innta scenen.

Slik blir Melodi Grand Prix 2023 Finalene i Melodi Grand Prix (MGP) arrangeres slik: Delfinale 1 er lørdag 14. januar i Oslo.

Delfinale 2 er lørdag 21. januar i Oslo.

Delfinale 3 er lørdag 28. januar i Oslo.

Gullfinalen er 4. februar i Trondheim. I årets utgave av MGP har det blitt gjort en rekke endringer, deriblant: Færre og større delfinaler, med flere låter i hver delfinale.

Det blir ingen forhåndskvalifiserte artister og ingen sistesjanse.

Finalen skal tilbake til Trondheim med internasjonal jury. Det er Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen som skal være programledere for Melodi Grand Prix 2023. Vinneren av gullfinalen skal representere Norge i Eurovision Song Contest (ESC) samme år. ESC arrangeres i Liverpool i Storbritannia. Første ESC-semifinale er 9. mai.

Andre semifinale er 11. mai.

Den store finalen er 13. mai.

Disse skal opptre

Stig van Eijk (41) opptrer med låten «Someday».

I 1999 fikk van Eijk sitt store gjennombrudd som artist etter å ha tatt seieren i den norske Melodi Grand Prix-finalen. Som 17-åring representerte han Norge på Eurovision-scenen i Jerusalem, og 24 år senere står han klar med et storslagent MGP-comebcak.

Kai Thomas Larsen (36), best kjent under dragartistnavnet Skrellex, opptrer med låten «Love again».

DRAGSTJERNE: Dragartist Kai Thomas Larsen, kjent som Skrellex, skal ut og kjempe om finaleplass. Foto: Erik Edland / TV 2

Larsen er kjent fra TV 2-serien «Drags», og har blant annet gått på Bårdar-akademiet, og jobbet som musikal- og showartist siden 2007.

Vokalist og «Beat for Beat»-programleder Atle Pettersen (33) skal ut på scenen med låten «Masterpiece».

I et tidligere intervju fortalte Pettersen at sangen er veldig personlig. Den er nemlig skrevet om hans egen datter.

Maria Celin (25) opptrer i kveld med sangen «Freya».

FRA MUSIKAL TIL MGP: Artist og musikalskuespiller Maria Celin opptrer med låten «Freya». Foto: Erik Edland / TV 2

Den 25 år gamle mandalitten har spilt i en rekke musikaler, og deltok i The Voice i 2017. Siden ble hun kontaktet av Gaute Ormåsen, og i kveld skal hun fremføre en låt skrevet av ham sammen med Sindre Timberlid Jenssen, Anna Timgren, Benjamin Alasu og Erik Fjeld.

Sanger og låtskriver Eline Thorp (29) fremfører låten «Not Meant to Be».

OVER SCENESKREKKEN: Eline Thorp er tilbake på scenen etter åtte år. Foto: Beate Oma Dahle

I 2011 ble nordlendingen «Ukas Urørt», og i 2014 fikk Thorps debutalbum «Mirror's Edge» terningkast fem i VG. Etter å ha trukket seg tilbake fra rampelyset på grunn av sceneskrekk, gjør hun et comeback etter åtte år.

Beatrice Akuvi Hosen (27), kjent under mononymet Akuvi, fremfører låten «Triumph».

TILBAKE: Beatrice Akuvi Hosen er tilbake på MGP-scenen. Foto: Erik Edland / TV 2

Den unge artisten deltok sist i Melodi Grand Prix i 2020 med låten «Som du er». Til TV 2 fortalte Akuvi at hun er klar for å vise en annen side av seg selv under årets MGP. Nå skal hun nemlig synge ut om den indre kampen med frykt og usikkerheter.

– Det er en «pep talk» til meg selv og andre om at vi må kjøre på, sa Akuvi.

I kveld skal Tiril Beisland (21) synge låten «Break It».

DEBUTERER: Tiril Beisland debuterer som artist under kveldens delfinale. Foto: Erik Edland / TV 2

Den ferske artisten debuterer med et stjernelag av velkjente låtskrivere i ryggen, deriblant Emma Steinbakken, Benjamin Pinkus, Lars Rossnes og Emelie Hollow. Til tross for at dette blir hennes artist-debut, er det ikke første gangen Besiland har stått på scenen. Tidligere har hun nemlig opptrådt som både skuespiller og danser.

Sikret finaleplass

I forrige uke var det JONE, Elise Bay og SWING'IT som fikk med seg de tre finalebillettene. Nå er de videre med i kampen om å representere Norge i Eurovision Song Contest 2023.

I møte med God kveld Norge etter delfinaleseieren avslørte SWING'IT-medlem Martin Jarl Velsin at bandet følte seg noe overrasket.

– Jeg tror ikke vi var helt forberedt på at Norge skulle sende jazz videre til finalen i Melodi Grand Prix. Det er helt vilt, sa Velsin til God kveld Norge.

Årets første delfinale gikk av stabelen lørdag 14. januar. Den gang var det Umami Tsunami, Ulrikke Brandstorp og Alessandra Mele som sikret seg finaleplassene.

I et intervju med God kveld Norge i forkant av den første delfinalen kunne Brandstorp avsløre at hun var klar for revansje.

Den unge artisten skulle nemlig representere Norge på scenen i Rotterdam under Eurovision Song Contest i 2020, men på grunn av pandemien ble sangkonkurransen avlyst.

– Det betyr alt i verden, nå begynner jeg å grine igjen. Det betyr kjempemasse. Tusen, tusen takk, sa Brandstorp fra scenen under den første delfinalen.

Fra Trondheim til Liverpool

Årets Melodi Grand Prix-finalister skal kjempe om den gjeve vinnertittelen i Trondheim Spektrum lørdag 4. februar.

Artisten som går av med seieren får representere Norge i Eurovision Song Contest, som blir avholdt i Liverpool i mai.

Ukraina tok seieren i fjorårets musikk-konkuranse, men på grunn av den pågående krigen vil Storbritannia arrangere årets Eurovision for første gang på 24 år.