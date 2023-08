Disse parene er usikre

Saken oppdateres.

Det var spent stemning i H3 Arena på Fornebu når det lørdag var klart for premiere på «Skal vi danse».

I omtrent to uker har tolv kjendiser ligget i hardtrening for å imponere dommere og seere. Tross nerver og høy puls kan deltakerne berolige seg med at ingen av dem ryker i premieren. Parene tar nemlig med seg både dommerpoeng og seerstemmer inn i neste livesending om en uke.

Lettet

Tidligere bryter Stig-André Berge (40) fikk æren av å åpne «Skal vi danse»-ballet.



– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så sinnssykt morsomt! Jeg har lyst til å gjøre det igjen, sier Berge etter å ha danset sin aller første dans for sesongen.

Den tidligere bryteren fikk skryt for sin jive av dommerne.

JIVE: Stig-André Berge danset jive med Norunn Ringvoll. Foto: Stian Lysberg Solum

– Du har veldig fine kicks. Du har det som er typisk for jive. Jeg ser du har pumpet det på dansesenteret. Her var det mye bra på gang, sier dommer Trine Dehli Cleve (62).

Berge og hans dansepartner, som er ny i «Skal vi danse», Norunn Ringvoll (21) fikk 17 poeng for sin jive.

Salen kokte

Salen kokte da artist Ulrikke Brandstorp (28) danset slowfox sammen med Tarjei Svalastog (24). Dommerne var også i ekstase.

– Dette var helt fantastisk! Slowfox er så innmari vanskelig. Det ser så lett ut. Det dere gjennomførte er kjempekomplisert, men det ser lett ut. Du sier at du skal vinne – det elsker jeg, for det er så unorsk. Herregud så bra!, sier Moten Hegseth (37).

Dommer Merete Mørk Lingjærde (61) sa seg enig:

SKRYT: Ulrikke Brandstorp fikk skryt for sin slowfox. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Dette var nydelig, vakkert – helt fantastisk å se deg. Du har musikk i kroppen din, du synger dansen din. Det er sømløst og elegant. Fantatisk start på en fin sesong.

Paret fikk 23 poeng for sin slowfox.

– Litt å jobbe med

Dommerne mente skuespiller og programleder Selma Ibrahim (28) har litt å jobbe med, etter hun danset cha cha med Santino Mirenna (29).



– Du ser jo så scenevant og trygg ut med sjarm og alt mulig rart. Du har nydelig strake ben. Du har veldig bra potensialet. men det ble litt på det ujevne. Det ble litt stotrete. Det er litt å jobbe med, men det er program én og jeg har skikkelig troa på deg. Stå på videre!, sier Mørk Lingjærde.

CHA CHA: Selma Ibrahim og Santino Mirenna danset cha cha. Foto: Stian Lysberg Solum

Dehli Cleve mente Ibrahim hadde mye nerver under premieren.

– Jeg er sikkert ikke den enste av deltakerne som har hatt nerver. Men jeg er veldig glad for at jeg klarte å fullføre, sier Ibrahim.

Paret fikk 13 poeng for sin cha cha.

I bunnen

Denne sesongen er det TV-personlighet Trude Vasstrand (59) sin tur til å innta parketten. I fjor tok datteren, Jørgine Massa Vasstrand (34), andreplassen i «Skal vi danse: all stars».

Vasstrand fikk skryt for at hun tør å kaste seg ut i «Skal vi danse»-sirkuset.

– Når det er sagt, så følte jeg at du har lært deg trinnene, du er bestemt og vet hvor du skal. Prøv bare og jobb videre med å stå på egne ben i dansen, sier Dehli Cleve.

– Jeg tenker det er veldig gøy å ha med Norges Kris Jenner i «Skal vi danse». Du er helt rå, Trude, sier Hegseth.

Etter alle parene hadde danset, er det Vasstrand, politiker Hadia Tajik, og tidligere svømmer Lavrans Solli som er usikre inn mot neste sending.

Vasstrand og dansepartner Catalin Andrei Mihu (29) fikk 14 poeng for sin tango.

– Guds gave til scenen

TV-kokk Christer Rødseth (33) har ligget i hardtrening mot premieren. Oppkjøringen ble dog noe blodig, da han og dansepartner Ida Amy Sund (25) skulle trene på dansesenteret.

Det hindret derimot ikke paret i å levere en leken cha cha. Dommerne lot seg sjarmere, men mente TV-kokken har litt å jobbe med.

– Jeg blir så glad av å se på deg. Dette var veldig fint, for cha cha passer deg godt. Når man ikke får til teknikk og rytme og sånn kan man si unnskyld, men du eier det. Fortsett med selvtilliten og jobb litt med teknikken, sier en ekstatisk Hegseth.

– Du gjorde en haug av feil med fantastisk selvtillit. Du er guds gave til scenen, men du har litt å jobbe med. Hvis du klarer å jobbe like hardt med dansen, kan det bli gourmet, sier Mørk Lingjærde.

Paret fikk 15 poeng for sin cha cha.

Dommerne uenige: – Mer kontraster

Dehli Cleve og Mørk Lingjærde var noe uenig i hvordan TV-profil og stylist Harlem Alexander (35) danset sin tango.



TANGO: Harlem Alexander og Helene Spilling fikk 23 poeng fra dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Helt ærlig så har jeg aldri likt diskofreestyle. Jeg tenkte: «Hjelpes meg, det er bare kvantitet og ikke kvalitet». Så kommer du inn her, det er helt fantastisk! Du har en holdning, du fører Helene. Du integrerer ben og kroppen med musikken bedre enn noen her i dag. Så likte jeg at dere hadde lagt inn det litt løse, i det harde tangospråket, sier Mørk Lingjærde.

Dehli Cleve var enig i at holdningen var god, men manglet mer energi ut av føttene.

– Jeg skulle gjerne sett at det var litt mer kontraster.

Alexander og hans dansepartner, Helene Spilling (27), fikk 23 poeng for sin tango.

Sjarmerte Morten Hegseth

Det har vært knyttet stor spenning til politiker Hadia Tajik (40) som deltar i dansekonkurransen. Da bettinglistene ble annonsert i forrige uke ble hun plassert nederst på listen.

Dommerne likte derimot svært godt det de så på parketten.

– Jeg tenker først og fremst, hvis alle politikere kunne vise en sånn side av seg selv kunne politikk bli interessant. Du tør å kaste deg ut i dette, sier Dehli Cleve.

– Du har noen skikkelig fin bevegelser. Rota det litt til underveis, teknikken er ikke helt på plass, men at du byr på deg selv på den måten er en kjempefin start på «Skal vi danse».

Hegseth lot seg sjarmere av politikeren.

– Du overrasker meg så mye. Du er så god med blikk, med tilstedeværelse. Du har så mye dans i kroppen. Dette var er positiv overraskelse. Du var ordentlig, ordentlig flink og sjarmerende, herregud!

Tajik og hennes dansepartner, Jone Snilstveit (23) fikk 18 poeng for sin cha cha.

– Altfor mye muskler

Tidligere denne uken avslørte tidligere bryter Fritz Aanes (45) og hans dansepartner Vyara Klisurska (31) at Klisurska hadde skadet seg på trening.

Premieredansen var preget av mye løft, noe Hegseth elsket.

– Jeg er så glad i løft! Jeg vet løft er kontroversielt i «Skal vi danse». Du er veldig tøff, veldig sterk, sier Hegseth.

KRAFTFULLT: Fritz Aanes leverte en kraftfull tango til Gun N' Roses-klassiker. Foto: Stian Lysberg Solum

Mørk Lingjærde mente derimot dansen bestod av for mye muskler og kraft.

– Jeg skal rømme unna dansegulvet hvis du er i nærheten. Jeg hadde ikke turt å danse med deg. Det så ganske skummelt ut faktisk. Dette var altfor mye muskler, altfor mye kraft, men du har potensiale om du klarer å senke skuldrene litt, sier Mørk Lingjærde.

Paret fikk 12 poeng for sin tango.

Leken salsa

Artist Myra Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) leverte en leken salsa, slik dommerne Dehli Cleve og Mørk Lingjærde liker.



– Dette var en bra salsa. Du har så utrolig mye fin dans i deg. Jeg gleder meg til å se hva du vil levere fremover, sier Mørk Lingjærde.

– Det var salsa, det var bare å komme «groovy» ned i gulvet. Bare la hoftene gå, og la resten av kroppen være med. Det er alltid en god følelse, at man vil være med på dansen, sier Dehli Cleve.

Tucker og dansepartner Jørgen Nilsen (33) fikk 22 poeng for sin salsa.

LEKENT: Myra Tucker fikk skryt for hoftene sine i sin salsa. Foto: Stian Lysberg Solum

– Lover veldig, veldig bra

Dommerne likte tidligere svømmer Lavrans Solli (31) sin tango.



– Dette lover veldig, veldig bra. Du har en veldig sterk holdning, som du faktisk klarer å holde hele veien gjennom her. Alt i alt er det godt levert. Det som jeg mangler litt er hvordan du kommer deg ut av føttene dine når dere står sammen. Tidvis blir det litt uryddig for meg, men dette er en utrolig potensiale, sier Dehli Cleve.

LOVENDE: Dommerne mente Lavrans Solli har et godt utgangspunkt for konkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du følger med trenden av de som er gode på svømming er gode i dans. Dette var veldig bra. Du var en veldig god partner. Du hadde kontroll, du hadde absolutt alt! Hvis noe – litt mer tydelighet og kraft. Men et veldig, veldig bra utgangspunkt, sier Hegseth.

Solli og hans dansepartner Amalie Aune (20) fikk 20 poeng for sin tango.

– Rått, sexy og vakkert

Tidligere denne uken avslørte skuespiller Aslak Maurstad (31) at han har trent med krykker for å ha en back up-løsning.

Maurstad har nemlig den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs. Sykdommen gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse. Det finnes ingen behandling, og smertene kan oppstå svært brått.

Under lørdagens premiere lå krykkene godt pakke ned, da han danset paso doble med dansepartner Marianne Sandaker (35).

– Jeg mener at paso er den mest sexy dansen som finnes. Herregud, så godt levert! Du tør å eie det. Jeg trodde dere var søte, gøy og fint, så var det rått, sexy og vakkert. Rått!, utbryter Hegseth.

PASO DOBLE: Aslak Maurstad fikk skryt for sin paso doble. Foto: Stian Lysberg Solum

Mørk Lingjærde påpekte at Maurstad teatralske uttrykk kom godt til sin rett i paso doble.

– Paso doble er veldig teatralsk og dramatisk. Det kler du så innmari godt. Også krydrer du det med din fantastiske egenart. For en bra start, virkelig.

Maurstad og Sandaker fikk 19 poeng for sin paso doble.

Topper dommerliste: – Du har satt standarden

Artist Alexandra Joner (33) fikk sin revansj mot dommer Mørk Lingjærde, etter hun slaktet Joners hofter tilbake i 2007 på TVNorge-programmet «Dansefeber».

Hoftene imponerte denne gangen, da Mørk Lingjærde klinket til med ni poeng til Joner og dansepartner Ole-Thomas Hansen (24).

– Dette var en fantastisk, crispy, to the point-jive med danseglede og sikkerhet. Du bandt sammen alt. Du har satt standarden. Det er bare for alle sammen å gå hjem å øve. En nydelig, nydelig jive.

Paret fikk 25 poeng for sin jive.

Slik danset «Skal vi danse»-parene Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21) danset jive til a-ha-klassikeren «Take On Me». Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (24) danset slowfox til Paloma Faiths «Make Your Own Kind of Music». Selma Ibrahim (28) og Santino Mirenna (29) danset cha cha til «Remember» av Becky Hill og David Guetta. Trude Vasstrand (59) og Catalin Andrei Mihu (29) danset tango til Robyns «Dancing On My Own». Christer Rødseth (33) og Ida Amy Sund (25) danset cha cha til Ballinciagas «Dans På Bordet». Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) danset tango til David Guettas «I’m Good». Hadia Tajik (40) og Jone Snilstveit (23) danset cha cha til Madcon-låten «Beggin». Fritz Aanes (45) og Vyara Klisurska (31) danset tango til Guns N’ Roses’ «Welcome To The Jungle». Myra Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) danset salsa til Rihannas «Don’t Stop The Music». Lavrans Solli (31) og Amalie Aune (20) danset tango til «Youngblood» av 5 Seconds of Summer. Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) danset paso doble til OneRepublics «Love Runs Out». Alexandra Joner (33) og Ole-Thomas Hansen (24) danset jive til «Can’t Tame Her» av Zara Larsson.

«Skal vi danse» går hver lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.00.