Disse ligger dårligst an til neste sending i «Skal vi danse»

Saken oppdateres fortløpende!

Lørdag kveld var det duket for et danseshow utenom det vanlige i årets «Skal vi danse».

De seks gjenværende deltakerparene skulle innta sirkusets verden, og måtte bryne seg på ikke bare én dans i manesjen hver – men tre. Det vil si pardans, gruppedans og til slutt salsa-duell.

Den syvende sendingen skilte seg også ut ved at ingen av kjendisene ville ryke ut av konkurransen lørdag. I stedet ville de ta med seg dommerpoeng og seerstemmer videre til neste sending om én uke.

Dansemakkerne som fikk færrest sammenlagte poeng denne lørdagen, og som dermed ligger dårligst an er Myra og Stig-André.

På toppen finner vi Alexandra.

SIKRUSKVELD: Programlederne Helene Olafsen og Anders Hoff var pyntet til sirkus under lørdagens syvende sending av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Pardans

Ikledd lilla fra topp til tå, åpnet skuespiller Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) lørdagens dansefest med en slowfox til Gwen Stefanis «The Sweet Escape».

Dommer Trine Dehli Cleve (62) skrøt av Aslaks fotverk.

– Fin start. Slowfox er en vanskelig dans. Jeg er ganske imponert over fotverket, sa hun.

Kollega Morten Hegseth (37) lot seg også imponere.

– Veldig bra. Du har en holdning som nesten er majestetisk. Det blir magisk og trolldom. Det er noe med deg som gjør at «Skal vi danse» ikke bare er gøy, men magisk.

Paret fikk 25 poeng.

Andre par ut var tidligere bryter Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21). Duoen danset quickstep til «From Now On» fra filmmusikalen «The Greatest Showman».

Stig-André svingte seg som bare en ekte sirkusartist kan, og salen var i ekstase etter duoens fremvisning.

– Dette likte jeg veldig godt. Du starter med å se ut som en gud, sa Morten, men la til at han savnet presisjon.

Merete Mørk Lingjærde (61) hadde noen blandede tilbakemeldinger også.

– Du er en sirkushest, og du har blitt ganske bra til å danse, men du stopper opp litt mellom bevegelsene dine, mente hun.

De mottok 24 poeng.

Tar dansen til nye høyder

Artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24) danset wienervals til «La Valse d'Amélie» av Yann Tiersen – inspirert av pantomime.

– Du kommer inn her og viser at du har flere strenger å spille på. Helt fantastisk. Det er uanstrengt. Du gjør rotasjoner. Det var sømløst, og det var vakkert, skrøt Merete etter dansen.

Paret ble belønnet med 29 poeng.

– Flyter avgårde på en elv

TV-profil Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) leverte en rå quickstep til «Because We Can» av Fatboy Slim.

– Showet likte jeg veldig godt. Jeg så ikke så mye quickstep. Showet veldig bra, quickstepen – not so sure, sa Trine.

Morten var totalt uenig med makkeren.

– Du har 40 i feber, sa han, og pekte på Helene, som denne uken har slitt med sykdom, før han fortsatte:

– Dere var to sidestilte rivjern. Dette var rotete lakris. En ny side av deg. Det var rotete og grisete. Jeg likte det godt.

Duoen fikk 25 poeng.

– Rotete, grisete, rart og merkelig

Artist Myra Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) slo til med en paso doble til Britney Spears’ «Circus».

Morten var begeistret over det han hadde sett på parketten.

– Jeg elsket den åpningen. Det er noe med den holdningen og den selvsikkerheten din. Jeg lurer på om jeg ser på Grace Jones i Wembley Stadium, roste han.

– Du eier det gulvet. Du er så sterk – urkvinne. Men du tullet litt i begynnelsen der, og det ble litt mer løping enn dansing, sa Merete.

Makkerne hanket inn 23 poeng.

– En ettersmak jeg liker

Siste pardans for kvelden sto artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25) for. De leverte en leken jive til «Tightrope» av Janelle Monáe og Big Boi.

Dommerne mente at de så en annen versjon av Ulrikke siden sist uke, da hun fikk kritikk for at hun var for «flink pike».

– Heftig. Det var så fantastisk å se mye mer av deg. Du kler en sprudlende jive. Du har fantastisk samspill med Tarjei, sa Merete etter endt dans.

De mottok 28 poeng.

Gjør feil på dansegulvet

Gruppedans

Etter de individuelle pardansene, var det tid for gruppedans på parketten – guttene mot jentene.

Jentene Alexandra, Ulrikke og Myra, også kalt «Villblomstane», leverte girlpower og sirkusfaktor med «This Is Me» fra «The Greatest Showman».

Sammen med dansemakkerne, danset trioen en nydelig moderne dans. Eksplosiv, stående jubel kunne høres etter den sterke opptredenen.

– Det var ekte idrettsglede når du ser disse jentene. Dere fikk lov til å blomstre, skrøt Trine.

Morten ble rørt til tårer.

– Det var sårbart og ekte. Jeg elsket det her.

– Det traff meg også. Dette var rett og slett veldig vakkert, uttrykte Merete.

Dommerne ga jentegruppen 28 poeng.

Stående applaus for «Villblomstane»

Deretter var det guttenes tur.

Med navnet «Kalsas disipler», danset Stig, Harlem og Aslak etter «The Greatest Show» fra samme film som konkurrentene.

Også gutta boys fikk enorm respons fra salen.

– Backstreet Boys, gå å legg dere! Jeg blir helt blåst av banen. Det er så mye trøkk i dere. Dere er så gode, utbrøt Morten.

– Jentene var bedre til å danse mer alene, skulle gjerne ha sett mer av dere, fortsatte han.

– Dere følger opp med fyrverkeri og konfetti. Det er helt fantastisk å se på. Dere leverte koreografi som kanskje var mer spennende. Jentene gjorde kanskje mer avansert koreografi, sa Merete.

Guttene ble belønnet med 27 poeng for sin dans – ett poeng mindre enn jentene.

– Bedre enn Backstreet Boys

Salsa-dueller

Mot slutten av kvelden ble det arrangert «dansebattle» der deltakerparene skulle møtes i salsa-duell.

Dommerpanelet trakk hvilke par som skulle danse mot hverandre. Paret som vant, ville få med seg fem ekstrapoeng. De som ble slått, ville likevel få med seg ett poeng videre.

Det ble altså Harlem og Helene vs. Aslak og Marianne i første duell.

– Det gikk jo ikke så bra, men det var jo gøy likevel, sa Aslak.

– Deilig å være ferdig. Den gikk ikke like bra, men vi gjorde det.

Dommerne stemte frem Harlem og Helene som vinnere av første runde.

Harlem vs Aslak - Salsa Duell

Alexandra og Ole Thomas og Ulrikke og Tarjei barket mot hverandre i andre duell.

– Noe av det villeste jeg har gjort i hele mitt liv, utbrøt Ulrikke etter salsaen.

– Jeg må si at det var overraskende morsomt. Det var veldig gøy. Koste meg, sa Alexandra.

Dommerne lot seg begeistre mest av Alexandra og Ole, og de fikk med seg fem ekstrapoeng.

Alexandra vs Ulrikke - Salsa Duell

Tredje og siste duell besto av Stig-André og Myra og Jørgen.

– Det er kjempegøy å danse salsa, sa Myra.

Stig-André koste seg også.

– Det var dritkult.

Myra og Jørgen stakk av med seieren i den tredje runden.

