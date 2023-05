Blant de rojale gjestene er to fremtidige dronninger.

MØTES IGJEN: Kronprinsesse Mette-Marit og dronning Maxima er to av gjestene som er til stede ved kroningen. Dette bildet av de to gode venninnene og kollegene er tatt i 2011 i Oslo. Trolig får vi se lignende bilder fra London i mai. Foto: Heiko Junge / NTB

Kroningen av kong Charles (74) den tredje og dronning Camilla (75) er rett rundt hjørnet, og representanter fra flere europeiske kongehus skal være til stede under den historiske begivenheten.

Norges kronprinspar Mette-Marit (49) og Haakon (49), fyrst Albert (65) av Monaco med kona Charlene (45), kong Carl Gustaf (77) av Sverige og datteren kronprinsesse Victoria (45) er bekreftet.

NÆRE: Fyrsteparet av Monaco, Albert og Charlene er bekreftet. Her med prins William og hertuginne Kate i 2012. Foto: NTB

Det samme gjelder kronprinsparet av Danmark, Mary (51) og Frederik (54), samt kong Willem-Alexander (56) og dronning Maxima (51) av Nederland.

De har, i motsetning til de andre kongehusene, valgt å sende datteren tronarvingen kronprinsesse Catharina-Amalia (19) til ettermiddagsarrangementet på Buckingham Palace dagen før kroningsdagen. Hun ankommer festlighetene med sin farmor Beatrix (85) – tidligere dronning av Nederland.

KOMMER: kronprinsesse Catharina-Amalia (19) av Nederland blir med på ettermiddagsarrangementet på Buckingham Palace kvelden før kroningen. Foto: NTB

Det samme gjelder arveprinsesse Elisabeth (21) av Belgia, som trolig kommer i følge med sin far kong Philippe (63). Vår egen prinsesse Ingrid Alexandra (19) er for tiden travelt opptatt med russefeiring.

Tronarvingene i rojal lære

I tillegg kommer kongelige fra Jordan, Bhutan, Serbia, Luxembourg, Liechtenstein, Thailand, Tonga, maori-kongen fra New Zealand og medlemmer av tidligere kongehus som Hellas, Romania, og Bulgaria.



TIL STEDE: Maori-konge Tūheitia Paki kommer fra New Zealand for å overvære kroningen. Foto: NTB

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen har selv vært i kontakt med de ulike kongehusene, og fått gjestelisten bekreftet.

– Arveprinsesse Elisabeth kommer i følge med sin far til mottagelsen på Buckingham Palace.

I FØLGE MED SIN FAR: Kronprinsesse Elisabeth av Belgia blir med sin far kong Philippe på festlighetene på Buckingham Palace før kroningen. Foto: NTB

Kongehusekspert Schulsrud-Hansen synes det er stas at flere yngre tronarvinger er å se under kroningsdagene.

– For de unge tronarvingene er dette en måte å få ta del i en historisk hendelse i en institusjon de selv er med i. Kanskje de lærer ett og annet om hvordan en kan beholde en eldgammel seremoni og likevel gjøre den relevant for en moderne tid, sier han til TV 2.

– Hva kan vi kan forvente av de kongelige under kroningen?

– Det blir nok ikke mange tiaraer og lignende, da kleskoden er Day Dress, men vi får nok se flere britiske ridderordener, så Hosebåndsordenen, Tistel-ordenen, Order of the British Empire og The Royal Victorian Order.

God stemning og gjensynsglede

Selve kroningen foregår i Westminster Abbey lørdag 6. mai klokken 12 norsk tid. Men kvelden i forveien er det altså duket for rojal fest på Buckingham Palace.

ROJALE KVINNER: Både grevinne Sophie, Belgias dronning Mathilde, dronning Rania av Jordan og kronprinsesse Mary av Danmark kommer til kroningen av dronning Camilla og kong Charles. Her er de rojale kvinnene samlet i London i november 2022. Foto: NTB

– Hva skjer på festkvelden?

– Mottagelsen er en form for sosial sammenkomst før den store dagen, hvor mye kan gå bort i det seremonielle. Der skal det samles kongelige, statsoverhoder og politikere, slik vi så dagen før dronning Elisabeth IIs begravelse.

Kongehuseksperten er overbevist om at det kommer til å bli en kveld med god stemning og gjensynsglede.

– Dette er jo mennesker som kjenner hverandre, så det å få kommet a jour med hva som skjer hos den ene eller andre er nok sikkert fint!