Disse kjendisene giftet seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere norske profiler har nå tatt forholdet til et nytt nivå. Her er årets aller største kjendisbryllup.

For kjendisnorge har 2022 vært et innholdsrikt år. Fra skandaler til brudd, har flere av Norges mest profilerte skapt bølger både i media og på folkemunnene, men for enkelte har det siste året bragt med seg noe langt mer positivt.

I år var det flere kjendispar som giftet seg. Noen til og med flere ganger.

Giftet seg på privat strand

Influenserparet Camilla Lorentzen (32) og Julie Visnes Lorentzen (26) annonserte først i mai at de hadde giftet seg borgerlig.

I juli avslørte det nye ekteparet at de endelig fikk gjennomført sitt drømmebryllup. Influenserne hadde nemlig en ny vielse på en strand i Thailand.

TO BRYLLUP: TikTok-paret Camilla Lorentzen og Julie Visnes Lorentzen hadde først en borgelig vielse før de fikk sitt drømmebryllup på en strand i Thailand. Foto: Maja Moan

– Vi giftet oss på en privat strand på øya Koh Chang, og det var familie og nærmeste venner til stede, sa Lorentzen til God kveld Norge etter avsløringen om sin andre vielse.

Paret la ut flere innlegg på Instagram og videoer på TikTok der de blant annet snakket om sitt noe «utradisjonelle» valg; å gifte seg i sort brudekjole.

Det TikTok-kjente paret har til sammen flere millioner visninger på videoene sine. Visnes har over to millioner følgere, mens ektefellen Lorentzen har nærmere 800 000 følgere.

Det ferske ekteparet er kanskje best kjent som kroppspositive influensere, og har delt store deler av sin reise fra de ble forlovet med sine følgere på Instagram.

Ekteparet har vært åpne om at de var venner i flere år før de til slutt ble kjærester. I et intervju med God kveld Norge i 2020 snakket de ut om hvordan de endte opp med å falle for hverandre.

Helt jævlig: - Trodde jeg ble forelska i en hetero jente

– Jeg trodde jeg ble forelsket i en hetero jente, sier Visnes i intervjuet.

I desember annonserte TikTok-paret at de nå venter sitt første barn i en ny video på Instagram.

Tok steget etter 12 år

Komiker Harald Eia (56) og Nadina Bouhlou (39) har vært kjærester i 12 år. I september avslørte paret at de endelig hadde giftet seg.

Forholdet mellom Eia og Bouhlou ble først kjent i 2011. Siden den gang har de blitt samboere og fått to sønner, Johan og Tobias.

GIFT: Komiker Harald Eia og Nadina Bouhlou giftet seg etter 12 år som kjærester denne høsten. Foto: Andersen, Cicilie S.

Tobias ble født i 2019 med en alvorlig sykdom og døde etter to måneders behandling på Rikshospitalet samme året.

I 2020 åpnet paret opp om tapet av sønnen i podcasten «Tobias», i håp om å hjelpe andre familier i lignende situasjoner.

– Jeg er veldig stolt av Tobias. Han var fantastisk! Det var så få som ble kjent med ham, derfor føles det fint å fortelle om ham, fortalte Bouhlou den gang i podkasten på NRK Radio.

TV-paret giftet seg

TV -og radioprofilene Ronny Brede Aase (36) og Tuva Fellmann (35) har lenge vært et par, og denne sommeren tok de forholdet enda et steg videre.

I august kom nemlig nyheten om at Aase og Fellmann hadde giftet seg.

RADIOPAR: Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase har lenge vært et TV -og radiokjent par. Etter ti år sammen giftet de seg. Foto: Stian Lysberg Solum

I slutten av november postet Fellmann et bilde fra vielsen på Instagram for å feire sitt tiårsjubileum med ektemannen.

Flere kjente gjester var til stede under vielsen, blant annet Benjamin Silseth og ektemannen Niklas Baarli, og komiker Else Kåss Furuseth.

På sin egen konto postet Furuseth et bilde av det nye ekteparet.

– Tuva og Ronny og rompa til Dreki, lød bildeteksten til Furuseth.

I 2019 delte NRK-profilene nyheten om at de var blitt forlovet med sine følgere på Instagram, og det påfølgende året ble paret foreldre til en liten jente.

Under et intervju med God kveld Norge i 2020 forklarte Aase at fødselen var en lang og slitsom prosess, og hyllet sin kone for hennes styrke og innsats som mor.

– Tuva er helt rå. Det er utrolig å se hvor mye som bor i henne og hvor lett hun tar den rollen som mamma, det er helt fascinerende. Hun nailer det fullstendig, sa Aase den gang til God kveld Norge.

– Aldri vært så lykkelig

Denne sommeren ble også en feiring for den tidligere NRK-profilen Carina Olset (40). I august kom nemlig meldingen om at Olset hadde giftet seg med fotballspiller Tor Øyvind Hovda (33).

– Det er livets beste dag og jeg har aldri vært så lykkelig. Alt stemmer og vi har veldig flaks med været. Nå skal vi feste!, sa Olset til Se og Hør i august.

Ekteparet avslørte først i 2018 at de var blitt sammen, og har i tidligere intervjuer fortalt at de møttes på datingappen Tinder.

MØTTES PÅ TINDER: Carina Olset møtte sin kjære, Tor Øyvind Hovda på Tinder i 2018. Nå er paret gift og har to barn sammen.

Den tidligere sportsjournalisten og fotballspilleren fikk sitt første barn sammen i 2019, og i 2020 ventet de sitt andre barn.

– Vi gleder oss naturligvis veldig til å bli fire, og satser på at den lille blir like frisk, god og morsom som Pernille, skrev Olset i en tekstmelding til God kveld Norge i påvente av det nye tilskuddet til familien.

– En helt fantastisk dag

Enda en kjent profil som giftet seg denne sommeren var ingen ringere enn komiker og programleder Nicolay Ramm (33).

I juni la han ut innlegg fra bryllupspet og annonserte at han og Josephine Leine Granlie nå var blitt ektefeller.

– En helt FANTASTISK dag, skrev Ramm om bryllupet i en melding til God kveld Norge.

Ramm forlovet seg først med Granlie i 2019 under en ferietur til Santa Barbara i California. To år senere avslørte paret at de var blitt foreldre for første gang.

Programlederen delte gladnyheten via en Instagram story der han postet et bilde av hodet sitt på en muskuløs kropp med teksten «hot daddy».

Supermodellens luksusbryllup

Supermodell Frida Aasen (27) har i to år datet den italienske forretningsmannen Tommy Chiabra- (35). I juli tok Aasen til sin kjæres hjemland for en storslått vielse i Portofino.

LUKSUSBRYLLUP: Supermodell Frida Aasen giftet seg med forretningsmannen Tommy Chiabra i en storslått seremoni i Portofino denne sommeren. Foto: NTB

Kristiansanderjenta var den første norske modellen ute på Victoria's Secret Fashion Show-catwalken i 2017. Siden har hun også gått for det ikoniske undertøysmerket i 2018 sammen med modellsøstrene Gigi og Bella Hadid.

Ifjor annonserte Aasen forlovelsen til sin italienske kjæreste på Instagram. Ett år senere tok paret tilbake til det samme stedet de forlovet seg for å feire sin store bryllupsdag.

Under pandemien delte Aasen at hun tilbrakte karantenetiden med sin kjære i Monaco.

Supermodellen har flere ganger delt luksuriøse bilder fra både den store vielsen, og sitt hverdagsliv med sine milliontallige følgere, og ikke uten grunn.

Hennes ektemann, Chiabra er nemlig både forretningsmann og grunnlegger av det luksuriøse yacht-selskapet «Royal yacht supplies». 35-åringen har tidligere også datet artist Selena Gomez (29) og «Gossip Girl»-skuespiller Jessica Szohr (36), ifølge Mirror.

– Jeg sa ja

Susanne Sundfør (36) har alltid vernet om privatlivet sitt. Blant annet holdt hun graviditeten sin skjult for noen år tilbake.

GIFTET SEG: I sommer avslørte Susanne Sundfør at hun hadde giftet seg i et innlegg på Instagram hvor hun står iført slør og brudekjole. Foto: Gitte Johannessen

I august avslørte den prisbelønnede sangeren selv at hun har giftet seg i et innlegg på Instagram.

– Jeg sa ja, skrev hun i innlegget med et bilde av seg selv iført brudekjole.

Sundfør har i mange år vist seg som en sterk artist i den norske musikkscenen. Blant annet har hun mottat flere gjeve priser for sitt arbeid som sanger og låtskriver, og vunnet hele seks Spellemann-priser.

I kjent stil har den kritikerroste artisten ikke avslørt hvem hennes ektefelle er, hverken i media eller egne kanaler.

– Største som har skjedd siden «The Sopranos»

Komiker Vegar Tryggeseid (35) delte i august gladnyheten om at han hadde giftet seg på sin egen Instagram.

Den gang bekreftet han gladnyheten også til God kveld Norge.

I innlegget takket «Ikke lov å le på hytta»-profilen blant annet sin komikerkollega og podcastmakker, Morten Ramm for hans innsats som toastmaster under bryllupsfeiringen.

Også Ramm kom med et innlegg fra feiringen der blant annet komiker Erlend Mørch og artist Aurora var tilstede.

Ifølge VG skal Tryggeseid og hans kjæreste Andrine ha viet seg i en seremoni avholdt på rådhuset i Oslo.

– Det var på lørdag og det er det største som har skjedd meg siden «The Sopranos» og «Lost in Translation», skrev komikeren i en SMS til VG.