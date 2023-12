Disse kjendisene giftet seg i året som gikk

Året 2023 er snart omme, et år som har vært fylt med alt fra kjærlighet og glede, til brudd og skandaler.

Av det hyggeligere slaget har flere norske kjendispar tatt forholdet et steg videre, enten ved graviditet, forlovelse eller bryllup.

I år som i fjor var det flere kjendispar som giftet seg. Noen har til og med giftet seg med seg selv.



Her følger en oversikt over de største kjendisbryllupene fra året som gikk.

Pappaen ble ikke invitert

I april 2021 delte friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen (23) og Elisabeth Asserson (23) på Instagram at de hadde forlovet seg.

«For resten av livet», skrev de til innlegget.

Duoen har vært sammen siden de var 16 år gamle, og lørdag 23. september giftet de seg i Bragernes kirke i Drammen.

GIFT: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson giftet seg lørdag 23. september i Bragernes kirke. Foto: Annika Byrde / NTB

FEIRET KJÆRLIGHETEN: Familie og nære venner var på plass i Drammen for å feire paret. Foto: Annika Byrde / NTB

Familie og nære venner var på plass for å feire kjærligheten. Jakob ankom sammen med sine to forlovere, mens Elisabeth dukket opp med sin pappa.



HÅND I HÅND: Bruden Elisabeth ankommer Bragernes kirke sammen med sin pappa, for å gifte seg med Jakob Ingebrigtsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Også Jakobs storebrødre Filip Ingebrigtsen (30) og Henrik Ingebrigtsen (32) var på plass.

De møtte også pressen etter vielsen:

– Det skal feires med måte. Det viktigste er at de er gift. Det blir nok en fin middag og litt dansing utover kvelden, sa Filip.

– Ble Jakob rørt?

– Det var så nærme at han ble rørt, jeg så det på han at det betydde mye, svarte Henrik og la til:

– Nå er det viktig at vi får gjennomført denne dagen på best mulig måte, så skal Jakob og Elisabeth på treningsleir til Maldivene har jeg hørt.

Ekteparet la også ut flere innlegg på sosiale medier fra bryllupet med teksten «Mr. & Mrs. Asserson Ingebrigtsen».

Også Jakobs mamma, Tone Ingebrigtsen (53), var til stede. En som imidlertid ikke dukket opp i Bragenes kirke, var Jakobs pappa og tidligere trener Gjert Ingebrigtsen (57).

Han ble nemlig ikke invitert, ifølge Gjert selv.

– Hun er invitert og jeg er ikke invitert. Det er jo helt håpløst å ikke kunne være til stede når barna gifter seg. Det er klart det er smertefullt, uttalte han i podkasten «Skyld og Skam» i oktober.

På sønnens bryllupsdag publiserte også Gjert et bilde på Instagram med en kryptisk tekst, og slettet bilde få minutter senere.

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv», stod det på bildet.

Sydde sin egen brudekjole

En av Norges gjenbruksdronninger og tidligere «Farmen kjendis»-deltaker, Ingrid Viik Lysne (32), ga sitt «ja» i oktober.

Hun og skredder Andreas Feet (32) møttes gjennom NRK-programmet «Symesterskapet» i 2020, hvor Lysne var deltaker og Feet dommer.

Sistnevnte gikk ned på kne til Lysne i september i fjor, og ringen hun fikk på fingeren har en lang historie bak seg.

– Det er en ring som min mor arvet av min mormor, og som min farfar kjøpte på 60-70-tallet. Jeg måtte spørre min mor fordi jeg hadde sett på denne ringen siden jeg var 16 år, og tenkt at dette var ringen jeg ville fri til noen med, har ektemannen tidligere fortalt til God morgen Norge.

18. oktober giftet paret seg i Oslo Rådhus.



Deretter hadde de lunsj på Den Lille Ostebutikken på Grünerløkka med nærmeste familie og forlovere, etterfulgt av en fest med opptil 100 personer på Kunsternes hus.

Ettersom paret er kreative sjeler begge to, avslørte de også til God morgen Norge at antrekkene og dekorasjonene til den store dagen var laget selv.



– Jeg føler jo enorm prestasjonsangst nå, for det er jo livets store prosjekt. Så nå må jeg bare lage noe jeg elsker og ta med følgerne på prosessen, og det må bli gjenbruk, sa Lysne.

@ingridviklysne Kjøpte en av disse brukte brudekjolene til å sy min egen brudekjole av♻️ Hvilken tror dere jeg kjøpte?👰🏻‍♀️ Besøkte Helena Vintage og Oldemors brudekiste i Oslo🤍 ♬ Sky Aesthetic - Tollan Kim

Brudgommen bar en «three piece» som bestod av vest, blazer og bukse.



Lysne er med i sy-kollektivet Fæbrik, bestående av Lysne, Jenny Skavlan (37), Ingrid Bergtun (31) og Mari Nordén (33). Fæbrik-gjengen var naturligvis til stede i bryllupet.

Ekteparet venter nå sitt første barn sammen.

Serverte godteri og brus

La oss ikke glemme sportsjournalist og programleder Emil Gukild (31), og forfatter og VGTV-profil Linnea Myhre (33).



I mai i fjor, på parets ett-årsdag som kjærester, ble de forlovet. Den gang befant de seg på Michelin-restauranten hos Britannia Hotel i Trondheim.

I forkant av bryllupet holdt paret kortene tett til brystet, men uttalte at de ønsket å holde det så privat som mulig.

Da TV 2 møtte paret to måneder før seremonien la ikke Gukild skjul på at han så fram til å gi sitt «ja».

– Jeg gleder meg – om mulig – enda mer til vi skal gifte oss. Det tror jeg blir helt rått. Vi er egentlig klare. Så vi kunne ha giftet oss i dag, føler jeg, sa Gukild den gang.

Til God kveld Norge kunne også Myhre avsløre at de hadde planleggingsmøte hver søndag før vielsen.

I likhet med forlovelsen, fant også bryllupet sted i bartebyen Trondheim.

Familie og nære venner var samlet for å feire kjærligheten, og brudens følge sørget for å skjerme henne fra fotografer da hun ankom stedet.

I TRONDHEIM: Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Ifølge VG opptrådte artisten Metteson under seremonien i Frimurerlogens lokaler, og etter seremonien var det duket for bryllupsfest på Hotel Britannia – hotellet hvor Gukild hadde gått ned på kne ett år tidligere.

Til tross for at ekteparet har vært hemmelighetsfulle rundt bryllupet, kunne Gukilds forlover, programleder og journalist Simon Nitsche (31), avsløre en rekke detaljer.

Det gjorde han og Tore Grimstad, som er nær venn av Myhre, i podkasten «Simon og Tore».

De kunne blant annet røpe at det var mobilforbud, noe Grimstad mente var et «utrolig bra grep som styrket alles tilstedeværelse og skapte en fremoverlent stemning».

Nitsche, som var både toastmaster og Gukilds forlover, sa at han selv forholdt seg til fire Google Docs-dokumenter og forklarte at det var mye logistikk å holde styr på.

– Det var en vielse som, selvfølgelig, var fantastisk bra regissert, fortalte Grimstad og la til:

– Det var historiefortelling om hvordan de møttes som var veldig underholdende, og det var en fin vielse, det ble tårer, jeg gråt litt.

I tillegg kunne duoen avsløre at gjestene fikk gaveposer som inneholdt både brus og snop. Kanskje noe som ikke er så overraskende, ettersom Myhre er kjent for sin entusiasme for leskedrikken.

Les om flere avsløringer rundt bryllupet her.

Giftet seg med seg selv

En som imidlertid har gjort en litt annen vri i år, er kjendiscoach Lamin Frank Coker, som i mars valgte å gife seg med seg selv.

Coker er personlig trener til en rekke norske kjendiser, blant andre Else Kåss Furuseth (43), Agnes Kittelsen (43) og Iselin Guttormsen (36).



Det var i podkasten «G-punktet» at han avslørte bryllupsnyheten.

Ideen kom etter at Coker selv hadde vært i et bryllup, som han selv beskrev som «skikkelig, skikkelig fint».

KJENDISCOACH: Lamin Frank Coker er personlig trener til blant andre Else Kåss Furuseth og Iselin Guttormsen. Foto: Privat

– Og da tenkte jeg: «Herregud. Jeg tror jeg har lyst til å gifte meg», sa han til God kveld Norge i mars.

Siden han var et lite barn tenkte Coker at hvis han noen gang skulle gifte seg, så måtte det være med en han aldri i kom til å skille seg fra.

– For min del er giftermål og skilsmisse, det er gjensidig utelukkende. Så da tenkte jeg at hvis jeg ser på datinghistorikken min og statistikken rundt omkring, da skjønner jeg jo at da blir det ikke noe giftermål, sa han og la til:



– Jeg innså at den eneste jeg vet at jeg aldri kommer til å skilles fra, det er jo meg selv.

Den gang kunne han avsløre at bryllupet ble arrangert i Kulturkirken Jakob i Oslo i mars, og at totalt 152 gjester hadde svart ja til å komme.

KJENDISVENNER: Coker har mange kjendiser på sin kundeliste. Her sammen med forfatter, skuespiller og modell Tinashe Williamson. Foto: Privat

Møttes på en øy

Livet har også smilt for flere artister i 2023.

Blant andre for Postgirobrygget-vokalist Arne Hurlen (53), som i september giftet seg med sin 19 år yngre kjæreste Kathirine von Tangen (34).

Ifølge Se og Hør giftet paret seg ved Evjetangen marina på Diling utenfor Moss, hvor også artisten har hytten sin.

Under vielsen kom bruden ridende inn på en hest langs stranden.



Ifølge avisen hadde de seremonien to år etter at de møttes på en øy i Oslofjorden.

– Mr. & Mrs. Tusen takk for en helt uforglemmelig kveld. Heia kjærligheten, delte von Tangen på Instagram.



Ble viet av «Kompani Lauritzen»-kapteinen

Også artist Didrik Solli-Tangen (36) stod klar ved alteret i sommermåneden juli.

Han og hans kjære Angelica Omre ga hverandre sitt ja i juli.



Nyheten delte han på Instagram.

– I går var en drømmedag! Jeg kapret drømmedama, for alltid, skrev 36-åringen.



Solli-Tangen og Omre har vært et par i over ti år, og ble forlovet i 2017. De har også to barn sammen.

Til VG sa artisten den gang at han følte seg ekstremt heldig som endelig kunne kalle seg for en gift mann:

– Spesielt når jeg har prestert å gifte meg med drømmedama. Jeg er en følsom person, så det ble mye kjærlighet og tårekanalene var også åpnet for anledningen.

I etterkant av seremonien delte 36-åringen flere bilder fra den store dagen:

Det var imidlertid ikke hvem som helst som viet paret.

Ifølge Nettavisen ble de nemlig viet av John Hammersmark (50), også kjent som «kapteinen» i «Kompani Lauritzen», hvor Tangen var deltaker i sesong 4.

– Det er en første gang for alt, det var en ny opplevelse, men det var veldig hyggelig. De var allerede gift og hadde ikke hatt festen enda, så spurte de om ikke jeg kunne vie dem. Jeg tenkte at jeg kunne gjøre det til ære for brudeparet, fortalte en ydmyk Hammersmark til avisen.

– Hun tok seg av planleggingen

Også oppussingsmannen, Mads Clemmesten (28) giftet seg med sin kjære Helene Celine Sjøberg.

28-åringen er blant annet kjent fra TV-programmer som «16 ukers helvete», «Rydderevolusjonen» og «Eventyrlig oppussing».

For tre år siden gikk Clemmesten ned på kne til Sjøberg i Stockholm.

I juli ga paret hverandre sitt ja.

Til TV 2 fortalte 28-åringen at det var kona som hadde tatt seg av store deler av planleggingen.

NED PÅ KNE: Mads Clemmesten gikk ned på kne foran kjæresten i Stockholm. I juli ga de hverandre sitt ja. Foto: Hege Zaar

– Jeg var veldig spent på selve dagen. Helene hadde tatt seg av det meste av planleggingen, mens jeg har pusset opp huset vårt. Så jeg var spent på hva dagen ville bringe, innrømmet Clemmesten.

Ifølge TV-profilen var det 72 inviterte gjester til stede, som fikk servert tapas med kokk som grillet på stedet.

– Bryllupet var fantastisk på alle måter, men det er uten tvil menneskene som gjør festen.

Ble fraktet med traktorkortesje

«Jakten på kjærligheten»-paret Ronny Stokland (40) og Camilla Jensen Grinde (32) fant hverandre i programmet for tre år siden.

Lørdag 17. juni ga de hverandre sitt ja.

– Det er helt fantastisk. Endelig er jeg fru Stokland. Det er skikkelig kjekt, sa Camilla til TV 2 to dager etter bryllupet.

– Det er helt topp. Du kjenner ikke en kjempestor forskjell, men det er noe med at det blir så endelig. Det er trygt og godt, fortalte ektemannen Ronny.



I EKTE STIL: Ronny Stokland og Camilla Jensen Grinde giftet seg i sommer i ekte stil. Foto: Privat

Selve vielsen var i Time kirke i Rogaland med rundt 70 gjester.

Ekteparet ble imidlertid ikke fraktet i et vanlig framkomstmiddel fra kirken til festlokalet på Bryne.

De ble nemlig fraktet med traktorkortesje.

– En kompis av meg kom med traktor og vogn med benker. Han kom og hentet oss med den, og så hadde vi traktorkortesje fra kirken – og da smeltet jeg, sa Ronny lattermildt, og la til:

– Vi hadde strålende sol og alt var helt perfekt. Det kunne ikke ha vært bedre.

– Kjempet mot tårene

Artist Christian Ingebrigtsen (46) giftet seg med sin Martine Dønheim, etter å ha vært sammen i over ti år.

Paret hadde bryllupet i Holmenkollen kapell i Oslo lørdag 2. september, ifølge Se og Hør som skal ha vært til stede under og etter vielsen.

Paret fortalte den gang at det var et emosjonelt øyeblikk, og Ingebrigtsen la ikke skjul på at han syntes det var på tide.

– Det føles utrolig godt. Jeg kjempet mot tårene hele veien, sa Ingebrigtsen til Se og Hør og fortsatte:

– Alle i familien og venner som var der... er så rørt og takknemlig for alle som kom. Det var helt perfekt, det kunne ikke gått bedre.



I 2022 deltok Ingebrigtsen i Melodi Grand Prix med en låt dedikert til forloveden. I et intervju med TV 2 sa han den gang at:

– Jeg fikk nesten litt på bestilling av forloveden min at jeg måtte ha en kjærlighetssang som handler om hvor god og lykkelig kjærlighet også kan være.

Paret ble også foreldre for første gang i april i år, da de fikk en datter.

Giftet seg med TV 2-reporter

I oktober giftet friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal (33) seg med sportsjournalist i TV 2, Magnus Krogsæter Aarre.



Paret fant kjærligheten med hverandre i 2018, og delte forlovelsesnyheten i fjor på Instagram, med teksten «Resten av livet».

Til God kveld Norge kunne paret fortelle at bryllupet gikk over all forventning.



– Dagen var både vellykket og emosjonell. Fantastiske gjester på en fantastisk plass gjorde dagen uforglemmelig, sa Magnus.

Paret giftet seg på Nesaksla i Åndalsnes, kun få kilometer fra Isfjorden i Rauma kommune i Romsdalen, som også er Bjerkeli Grøvdals hjemsted.

I ÅNDALSNES: Paret giftet seg i Åndalsnes, få kilometer fra Isfjorden i Rauma kommune i Romsdalen. Foto: Terje Aamodt

Også menyen hadde røtter fra samme sted:

– Menyen besto av en treretter med (meget gode) lokale råvarer fra traktene rundt Rauma, fortalte TV 2-reporteren den gang.