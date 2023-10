Disse kjemper om finaleplass

SEMIFINALISTER: Odd René Andersen, Aleksander With og Mari Bella. Foto: NRK

Lørdag har musikkekspert Christine Dancke valgt ut låter hun vil utfordre semifinalistene med. Alle fra norske artister.

Gjestedommere er artist Alexandra Rotan og skuespiller Kristoffer Olsen. Sistnevnte er blant annet kjent for sin hovedrolle i suksessmusikalen «The book of mormon».



Alexandra Rotan, Christine Dancke og Kristoffer Olsen. Foto: NRK

Dancke har bestemt at Odd René Andersen skal tolke Sigrids «Strangers». Aleksander With skal bryne seg på «Undergrunn»-Jon Ranes sitt soloprosjekt, med låten «Blod». Mari Bella tar for seg Bendiks «Perfekt».

I tillegg skal opptre hver sine musikalske numre, med følgende sanger:

Odd René Andersen: You´ll Never Walk Alone – fra musikalen «Carousel».

Musikal-mentor Kristoffer Olsen erklærte at han hadde vært fan av Andersen i minst 25 år, og at dette var første gang han hadde sett artisten stå stille.

– Men det er ikke det som gjør det så bra. Du fyller hele rommet med tilstedeværelsen din.

Rotan sa seg enig, og la til:

– Det var så sårt og fint å se deg så avkledd. Du fikk bevist enda mer at du lever og ånder musikk. Jeg er så fan.



Dancke fikk gåsehud.

– Dette er kanskje låten du har endret stemmen din mest på, enn hva du synger til vanlig. Jeg vet ikke om du selv skjønner hvor fint du synger - det er utrolig fint. Mektig!

Aleksander With: «A Million Dreams» – fra filmen «The Greatest Showman».

Alle dommerne kommenterte Withs selvtillit under opptredenen. Rotan mente at de rolige partiene i sangen burde vært enda litt roligere.

– Jeg tror mye handler om at du ikke stoler så mye på deg selv. Du har verden for dine føtter hvis du begynner å tro på deg selv, slo artisten fast.



Olsen mente stemmen til With ikke samsvarer med hans personlighet, og siktet til tilstedeværelsen på scenen.

– Jeg tror du blir nervøs for det frie, sa han og la til at det likevel var fint levert.

Musikkekspert Dancke synes at Withs selvtillit har vokst gjennom konkurransen.

– Jeg håper du våger å drømme etter denne konkurransen for stemmen din er helt fantastisk. Det må du huske.

Mari Bella: «Defying Gravity» – fra musikalen «Wicked».

Dommerne poengterte hvor vanskelig låten er, men Bella imponerte:

– Det her naila du, sa Rotan.



– Du treffer ni av ti ganger, og det er ekstremt imponerende i den her låten, sa Dancke.



Hun poengterte hvor mye Bella har vokst de siste to ukene i konkurransen, og spurte:

– Hvor er du om to år? Jeg er over meg av begeistring.



Olsen sa det var helt «vanvittig» å høre på, og mente at den unge artisten kunne gjøre seg klar for en rolle hvis «Wicked»-musikalen skulle bli satt opp i Norge.