Disse kan vinne Heddaprisen

Det kritikerroste forestillingen «Døden på Oslo S» er nominert i fem kategorier. Det samme er den moderne versjonen av «Romeo og Julie».

Disse kan stikke av med det karakteristiske trofeet som deles ut den 18. juni.

I kategorien beste kvinnelige skuespiller i en hovedrolle:

Ameli Isungset Agbota for rollen som Julie i «Romeo og Julie».



Hildegunn Eggen for roller i «Juvikfolket».

Sara Khorami for rollen som Kristin i «Kristin Lavransdotter».

Beste mannlige skuespiller i en hovedrolle:

Torbjørn Davidsen for sin rolle i «My Twisted World».



Tani Dibasey for rollen som Gutten i «Den 25. timen».

Emil Johnsen for rollen som Édouard i «Ei kvinnes kampar og forvandlingar».

Beste medskuespiller:

Talsperson for Heddajuryen, Andreas Wiese, sa innledningsvis at de tradisjonelle kategoriene, oppdelt i kjønn, har vært en utfordring i år.

– For hva gjør vi når de nominerte definerer seg som ikke binære?

Det sa Wiesen at de har løst med denne kategorien, hvor personene er nominert uavhengig av kjønn, og to av disse syv vil vinne en Heddapris.

– Nye tider skaper heldigvis nye utfordringer. Juryen er glad for at komiteen nå har tatt initiativ angående priskategorier for neste år, sier Wiese, og legger til:

– Hvis hele verden er en scene, som Shakespeare sa, så bør også hele verden være representert på den scenen. Alternativet til mangfold, er som kjent enfold.

Nosizwe Baqwa for rollen som Jeg i «De må føde oss eller pule oss for å elske oss».

Torbjørn Berglund Eriksen for rollen som James Jr. i «Lang dags ferd mot natt».

Maria Kristine Hildonen for rollen som Nina i «Døden på Oslo S».

Jae Nyamburah for rollen som Jeg i «De må føde oss eller pule oss for å elske oss».

Joachim Rafaelsen for roller i «Kristin Lavransdotter».

Svein Harry Schöttker-Hauge for rollen som Ammen i «Romeo og Julie».

Nina Ellen Ødegård for roller i «Catch 22».

Beste regi:

Simen Formo Hay, «Døden på Oslo S».

Kjersti Horn, «Romeo og Julie».

Nina Wester, «IDIOT!»

Beste teaterforestilling:

«Døden på Oslo S» av Ambjørnsen/Hellstenius/Hammersland, regi Simen Formo Hay – Nationaltheatret.

«Lykke til, Cathrine Frost» av Cathrine Frost Andersen, Mats Eldøen og Marie Ulsberg, regi Mats Eldøen – Det Andre Teatret.

«Romeo og Julie» av William Shakespeare, regi Kjersti Horn – Den Nationale Scene.

Beste danseforestilling:

«Batty Bwoy» av Harald Beharie.

«BIRGET; ways to deal, ways to heal» av Elle Sofe Sara og Joar Nango.

«Light of Passage» av Crystal Pite.

Beste musikkteaterforestilling:

«Danse med skjebnen» av Kvalshaug/Stålhand/Strangers, regi Hanne Tømta.

«Semper Eadem» av Mimmi Tamba, regi Belinda Braza.

«Tryllefløyten» av Wolfgang Amadeus Mozart og Emanuel Schikaneder, regi Simon McBurney og Rachael Hewer.

Beste barneforestilling:

«Eldorado» av Frode Gjerløw, regi Frode Gjerløw.

«Havfruen» av Tyra Tønnessen og Gjermund Larsen.

«Nordpolens magiske trikketransport» av Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers.

Beste forestilling for ungdom:

«Døden på Oslo S».

«Maid Sárá čiegada/Det Sara skjuler» av Katrine Nedrejord, regi Kristin Bjørn.

«Varm melk med honning» av Maiken Schjøll Frisch, regi Kristi-Helene Engeberg i samarbeid med Andrea Therese.

Beste scenografi og kostyme:

Dagny Drage Kleiva for scenografi og Alva Walderhaug Brosten for kostymedesign til «Døden på Oslo S».

Arne Nøst for scenografi og Helena Marie Andersson for kostymedesign til «Catch 22».

Eszter Salamon for kostymedesign til «Monument 0.10: The Living Monument».

Beste audiovisuell design:

Frode Fjellheim for musikk og Per Sundin for lysdesign til «Allaq – Dållen gïelle, ildens stemme».

Mads Sjøgård Pettersen for kameraregi, Erik Hedin for lyddesign, Oscar Udbye for lysdesign og Michaela Vyskocil Gettwert for kameraføring til «Romeo og Julie».

Torkel Skjærven for scenografi til «Semper Eadem».

Beste scenetekst:

Kate Pendry for scenetekst til «My dinner with Putin».

Nina Wester for scenetekst til «IDIOT!»

Mine Nilay Yalcin for scenetekst til «Ivars kro».