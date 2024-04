Disse kan bli «Årets deltaker»

4. mai braker «Gullruten» løs i Grieghallen. Det beste av norsk TV skal hedres, men den første prisen deles ut allerede dagen i forveien.

«Årets deltaker» skal nemlig kåres i «God morgen Norge», og seerne har all makt over hvem som til slutt får den gylne statuetten og tittelen «Årets deltaker».

Dette er et nytt samarbeid mellom TV 2 og Gullruten, og stemmingen foregår her på TV 2.no.

I første runde er det ti nominerte å stemme på. Deretter går de fire med flest stemmer videre til et finaleheat, hvor det også er seerne som avgjør.

Vinneren kåres til slutt i «God morgen Norge»-sendingen 3. mai.

Her kan du se de nominerte til prisen «Årets deltaker» og lese juryens begrunnelser:

Kevin Lauren fra «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis»

Juryens begrunnelse:

Etter en tøff oppvekst i «trenchesa» i Sandnes og en tøff livsstil i rapmusikkens verden, møter vi Kevin Lauren fullt utstyrt i turutstyr i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Eller som Kevin sier – Norges farligste eventyr!

GLEDESSPREDER: Kevin Lauren var én gang kjent fra Paradise Hotel, men hans deltakelse i «71 grader nord» sørget for å imponere folket. Foto: Matti Bernitz Pedersen

Under vingene til Tom Stiansen viser Kevin at han er mye mer enn en gangster med «shades» og «braids».

Han er en utelukkende positiv sitatmaskin som sprer glede både innad i laget sitt og til alle oss som følger med gjennom skjermen. Mens lagkameratene jakter seier, stopper Kevin gjerne opp og tar en selfie med fansen.

Ingar Helge Gimle fra «Kongen befaler»

Juryens begrunnelse:

FINURLIG: Skuespiller Ingar Helge Gimle har trimmet follkets lattermuskler og vist frem en rekke finurlige løsninger på oppgavene i «Kongen befaler». Foto: Sebastian Ludviksen

Ingar Helge Gimle sjarmerte både TV-seere, deltakere og programledere med sin deltakelse i årets sesong av «Kongen befaler». Overraskende løsninger og alltid en historie fra oppveksten på Torshov.

Christina Vukicevic Demidov fra «Helt Ramme sporter»

Juryens begrunnelse:

Christina Vukicevic Demidov går gjennom en ekstrem utfordring i episoden om is-svømming i «Helt Ramme sporter».

RÅTØFT: Christina Vukicevic Demidov stupte bokstavelig talt rett ut i Morten Ramms iskalde utfordring - og sørget for ett av årets store TV-øyeblikk. Foto: Julia Naglestad / NRK

Gjennom innlevelse og formidling av ekte følelser lykkes hun med å fange seeren. Særlig når hun etter svømmingen får det tøft. I sekundene etter målgang, når hun kjenner på hypotermi, sitter seeren klistret til skjermen og situasjonen lever så til de grader.

I samspillet med programleder Nicolay Ramm viser Christina Vukicevic Demidov at hun også har glimt i øyet. Hun bidrar sterkt til å gjøre dette til en engasjerende, underholdende og ikke minst spennende episode.

Anette Hoff fra «Spillet»

Juryens begrunnelse:

Anette Hoff tar steget ut av komfortsonen, og går bokstavelig talt rett i kjelleren.

KJELLERDRONNINGEN: Anette Hoff ble brutalt stemt ned i kjelleren, men nå kan den legendariske deltakelsen hedres med Gullruten. Foto: Vegard Breie / TV 2

Gjennom hennes oppriktighet og tapperhet blir Anette en hjertevarmende og inspirerende spiller, som minner oss om at alder aldri skal være en hindring for å utforske nye sider ved seg selv og livet.

Ragnar Kivle fra «Demenskoret»

Juryens begrunnelse:

Med sin åpenhet, livsglede og evne til å dele av hele sitt følelsesregister, har korist Ragnar Kivle inspirert og rørt seerne gjennom sesong 2 av «Demenskoret».

BLID TANKEVEKKER: Ragnar Kivles gode humør og deltakelse i «Demenskoret» har beveget folket – ja, til og med kongen. Foto: Julia Maria Naglestad/NORDISK BANIJAY/NRK

Sammen med kong Harald åpnet latterdøren seg bredt da Ragnar delte sin historie om den gangen han følte seg «helt konge» på Gardermoen. Ragnar lever med en alvorlig diagnose, alzheimer, og er en mann som virkelig berører og minner oss alle om viktigheten av å «always look at the bright side of life», som er hans favorittuttrykk.

Familien Maurstad fra «Sofa»

Juryens begrunnelse:

Familien Maurstad er blitt kjent gjennom programmet «Sofa» på TV 2 gjennom tre sesonger, der de har sett på og kommentert ulike TV-programmer fra sofaen hjemme hos mamma Mari.

NY STUEPYNT? Kan familien Maurstad pynte opp den eksentriske stueinnredningen med en Gullruten-statuett for «Årets deltaker»? Foto: Espen Solli / TV 2

Den sjarmerende kvartetten med sønnene Aslak, Stinius og Scott bryter gjerne ut i sang eller havner i absurde og morsomme diskusjoner. I et hjem fylt av bunader og mange rariteter har de fire truffet seerne med sin varme og sin gøye familiedynamikk. De har blitt allemannseie og hyppige deltakere i andre realityserier.

Oskar Westerlin fra «Forræder»

Juryens begrunnelse:

Oskar Westerlin var en kompromissløs spiller i «Forræder». Han var ikke redd for å ta valg som var de beste for ham selv, og å være tydelig på hvorfor han mente å ha rett.

SPILTE KNALLHARDT: Oskar Westerlin satset alt i «Forræder» – og det gikk nesten. Nå kan han likevel få sin revansje som «Årets deltaker». Foto: Espen Solli / TV 2

Han skulle vinne. Dette gjorde at han kom helt til finalen, og det var kanskje dette som felte ham til slutt.

Linnéa Myhre og Emil Gukild fra «71 Grader Nord – Team»

Juryens begrunnelse:

Linnéa skulle aldri være med på «71 grader nord», men for Emil var det hans største drøm. Uansett endte de opp som et av parene i sesong 3 av «71 grader nord – Team».

FRISKUSER: Forfatter Linnéa Myhre og TV-profil Emil Gukild leverte minneverdige øyeblikk da de tok hjem seieren i «71 grader nord – Team» Foto: Haakon Lundkvist

Her fikk vi se det nygifte paret konkurrere mot og vinne over storfavorittene Sondre Sundby og Martin Johnsrud Sundby i finalen. Linnéa og Emil byr på seg selv på godt og vondt. De tør å vise seg svake for hverandre og alle som ser på og utfyller hverandre på en flott måte.

Truls Hovland og Jarle Moheim fra «Alt for Årdal»

Juryens begrunnelse:

Truls og Jarle i «Alt for Årdal» har sjarmert alle med sitt helt spesielle og intime vennskap. Det skiller nesten 40 år mellom de to kompisene, men det er også det eneste som skiller dem.

SPESIELT VENNSKAP: Verdensproblemer løses og livsvisdommen sitter løst når Truls og Jarle fra TV 2-serien «Alt for Årdal» møtes. Foto: Kristian Davik Larssen / Aspect Film AS

Kjærligheten og omsorgen de viser for hverandre gir oss mange uforglemmelige øyeblikk, morsomme kommentarer og absurde situasjoner, som gjør at man ikke kan la være å bli glad i dem.

Mari Boine fra «Hver gang vi møtes»

Juryens begrunnelse:

Mari Boine er en av vår tids viktigste artister med en omfattende internasjonal karriere.

MAGI: Mari Boines deltakelse i «Hver gang vi møtes» har satt sine spor. Alt hun tar i blir til gull, kanskje også et trofé? Foto: Vegard Breie / TV 2

Hennes banebrytende sjangermiks og utrettelige synliggjøring av sin kultur har ført til samarbeid med navn som Peter Gabriel og Angelíque Kidjo.

I tillegg har det gitt henne en rekke høythengende priser – deriblant den Kongelige St. Olavs Orden, Nordisk råds musikkpris og Spellemannsprisens hederspris. Etter deltagelsen i «Hver gang vi møtes» har hun blitt «hele Norges Mari».

