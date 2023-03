Disse hemmelighetene visste du ikke om «The Voice»

Talentprogrammet «The Voice» har vært fast inventar på TV-skjermen hos mange nordmenn på fredagskveldene de siste årene.

Kanskje er du en av seerne som har klødd deg i hodet underveis, og undret deg over hvor mange deltakere mentorene kan ha på laget sitt eller hvordan castingprosessen foregår?

TALENTJAKT: Firkløveret Jarle Bernhoft, Yosef Wolde-Mariam, Ina Wroldsen og Espen Lind er godt i gang med å lete etter Norges beste stemme gjennom «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Her får du kanskje svaret.

Nedenfor har vi samlet noen oppklarende fakta og hemmeligheter om det populære TV-programmet.

Se et av sesongens magiske øyeblikk i videoen øverst i saken.

Castingprosessen

De innledende rundene med blind auditions i «The Voice» er ikke deltakernes første møte med audition i programmet.

Deltakerne må nemlig gjennom flere castingrunder før de eventuelt kan opptre på scenen foran mentorpanelet. Det viktigste prinsippet i «The Voice» er at alle som sendes på scenen, er deltakere som er gode nok til at produksjonen har tro på at de skal kunne gå videre.

Musikkonkurransen har et castingteam som både går gjennom søknader med video, og som også driver med oppsøkende virksomhet. De artistspirene som blir plukket ut i første omgang, går videre til en forhåndsaudition hvor de skal synge. Det neste steget er produsentmøter, før det er callback – en andre audition.

BLIND AUDITION: «The Voice»-deltaker Ole Henrik Risøy Solheim var en av deltakerne som gikk videre fra blind auditions i år. Her med mentor Jarle Bernhoft etter endt audition. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I det siste steget får deltakerne også prøve seg sammen med musikere og band. Denne prosessen gir både produksjonen og deltakerne en trygghet før de entrer scenen under blind auditions.

Mentorlag og antall deltakere

Etter blind auditions er det ønskelig at de fire mentorene står igjen med tolv deltakere på hvert sitt lag. Det er likevel ingen eksakt grense. De kan ha flere deltakere.

Bakgrunnen for dette er at det aldri skal sendes noen på scenen under blind auditions som ikke har mulighet til å gå videre til dueller. Det skal alltid være mulig for deltakerne å gå videre.

I tilfeller hvor mentorene har hatt flere enn tolv på lagene sine – og hvis det er oddetall – så blir en av duellene en trio i stedet.

Dette skjedde senest i fjorårets sesong, da tidligere mentor, Tom «Matoma» Stræte Lagergren, hadde med seg 13 deltakere inn i duellrundene.

Dermed måtte Morten Strand, Rose Baptiste og Tara Bloch-Vere – som senere endte på en andreplass – synge som trio i duellen.

TRIO: I fjorårets sesong av «The Voice» hadde tidligere mentor, Tom «Matoma» Stræte Lagergren, én for mye på laget sitt etter blind auditions. Dermed måtte Morten Strand, Rose Baptiste og Tara Bloch-Vere synge som trio i duellen. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Dersom det blir en trio, er regelen at kun én av deltakerne går videre. Til knockouts skal mentorene nemlig ha likt antall deltakere.

Under duellrundene kan deltakerne som blir valgt bort, «stjeles» av en av de andre mentorene. Mentorene har mulighet til å kapre to deltakere hver.

I knockouts skal mentorene ha åtte deltakere hver, mens til direktesendingene skal de stille med fire hver.

Isak og Jeanett gjør inntrykk på alle: – Sårt og inderlig

Opptaksdager

«The Voice» består av åtte episoder med blind auditions, fire med dueller, tre med knockouts og fire med direktesendinger.

I virkeligheten spilles blind auditions inn over tre opptaksdager, og har gjerne rundt 26 fremføringer per opptaksdag.

Dueller og knockouts har derimot to dager med opptak.

Deltakerne har kun ett forsøk under blind auditions, dueller og knockouts, og får ikke flere tagninger.

Dobbel blind

Vi er vant til at sangtalentene blir introdusert før de skal gjøre blind audition. Det skjer likevel ikke alltid. Av og til holdes deltakeren skjult for seerne, og gir seg ikke til kjenne før lenger ut i opptredenen.

Dette kalles for en dobbel blind. Hensikten med dette er at seerne skal få samme opplevelse som mentorene, og det er lagt inn som et ekstra spenningsmoment.

Deltaker Oda Dahl hadde eksempelvis en såkalt dobbel blind denne sesongen.

DOBBEL BLIND: «The Voice»-deltaker Oda Dahl hadde en såkalt dobbel blind i år. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Yngst og eldst

Nedre aldersgrense i «The Voice» er 15 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Den yngste deltakeren i den norske varianten av talentprogrammet, er blant andre 15-årige Henriette Schei, som deltar i år. I fjor deltok den da 15 år gamle Eline Roa Gran.

66-årige Charles Breakspeare Eeles, som røk ut av blind auditions i år, er programmets eldste deltaker noensinne.

YNGST: 15 år gamle Henriette Schei er blant «The Voice» Norges yngste deltakere noensinne. Her avbildet under blind auditionen i musikkprogrammet. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Hemmelig væske

Innimellom opptredenene, kan man noen ganger spotte at mentorene fisker frem krus som de drikker av. Innholdet i koppene varierer, men dagene starter og slutter gjerne med mye kaffe. Vann, mineralvann og Red Bull er også vanlig væske i kvartettens kopper.

Se «The Voice» fredager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.