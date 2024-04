Disse har én ting til felles når de bygger sine drømmehjem

Forrige uke delte treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand (40) nyheten om at familien skal flytte.



– Hellandussan! Sykkelmannen og jeg har kjøpt hus, skriver influenseren under et Instagram-innlegg, og fortsetter:

– Eller egentlig ikke hus. For det skal rives, og på den vi skal bygge drømmehuset.

Denne uken kunne firebarnsmoren komme med en ny oppdatering om drømmeboligen.

TING SKJER: Jørgine Massa Vasstrand kunne røpe at hun og ektemannen nå er i ferd med å bygge nytt hus. Foto: Skjermdump / Instagram

– Nå har vi de riktige folka på plass til å hjelpe til med det nye huset. De som bygde hytta vår Bygge Partner Øst AS skal bygge. Og arkitekt Manuela (som noen av dere tipset oss om) skal straks i gang med å tegne, skriver hun på Instagrams historiefunksjon.



Manuela Hardy er navnet på arkitekten. Hardy har jobbet i bransjen siden 2014, og i 2017 startet hun for seg selv.

Det er imidlertid ikke bare treningsinfluenseren som har brukt arkitekten til å tegne drømmeboligen.

Bruker samme arkitekt

Et knippe av norske influensere velger nemlig å bygge hus fra bunnen av.

Blant dem som har tatt med følgerne på husprosjektene sine er Sara Emilie Tandberg (31), og ekteparet Jakob Asserson Ingebrigtsen (23) og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen (23).



Sistnevnte har flittig oppdatert følgerne på Instagram om hvordan hun og ektemannen har bygget sitt drømmehjem – som nesten står ferdig.

BASSENG: Elisabeth Asserson Ingebrigtsen kunne avsløre at ekteparet bygger basseng. Foto: Skjermdump / Instagram @elisabethassers Les mer BASSENG: Elisabeth Asserson Ingebrigtsen kunne avsløre at ekteparet bygger basseng. Foto: Skjermdump / Instagram @elisabethassers Les mer

Overfor God kveld Norge legger ikke Hardy skjul på hvordan det føles å være arkitekten til en rekke kjente navn.

– Det er jo veldig stas. Det føles jo ut som en ekstra anerkjennelse. Det er morsomt, sier Hardy.



ANERKJENT: Arkitekten Manuela Hardy har tatt på seg en rekke oppdrag, både for kjente og ukjente. Foto: Yvonne Wilhelmsen

I likhet med Vasstrand, ble også Tandberg tipset om arkitekten gjennom følgerne sine på sosiale medier.



Tandberg forteller God kveld Norge at hun imidlertid ikke er kjent med at andre kjendiser også har tatt i bruk Hardy som sin arkitekt.

TIPSET: Sara Emilie Tandberg fikk flere tips av følgerne om Manuela Hardy, dessuten kjente hun noen som selv hadde hyret henne. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg fikk mange gode tips, men hennes navn gikk igjen mest og etter en titt på arbeidet hennes falt vi veldig for det, sier Tandberg.

Influenseren roser arkitekten opp i skyene, og til tross for at hun ikke har brukt andre arkitekter før, mener Tandberg at Hardy er utrolig dyktig.

– Hun har vært fantastisk å jobbe med og jeg skjønner godt at så mange anbefalte henne.

Men hva koster det egentlig å ansette en anerkjent arkitekt til å bygge det som blir influensernes drømmehjem?

ILLUSTRASJON: Slik skal angivelig huset til Sara Emilie Tandberg og familien bli seende ut. Foto: Arkitekt Manuela Hardy AS

– Jeg aner ikke hva som er normalpris eller hva andre arkitekter tar. Men jeg synes hun har gjort mye ekstra og ting man absolutt ikke forventer av en arkitekt, sier Tandberg og legger til:



– Hun involverer seg mye og ønsker at huset skal ha en rød tråd, og man merker at hun brenner for yrket sitt.

Les Asserson Ingebrigtsen og Hardys svar om pris, lenger ned i saken.

Tok kontakt for flere år siden

Ingebrigtsen-paret fant imidlertid Hardy gjennom friidrettsstjernens bror, Kristoffer Ingebrigtsen.

– Jeg tegnet et påbygg for Kristoffer, som han ble veldig fornøyd med, forteller arkitekten og fortsetter:

– Så snakket han med Jakob, så ville de også bruke meg. Huset har de flyttet inn i, og ferdigstiller det siste på utsiden nå.

I en melding til God kveld Norge bekrefter Elisabeth Asserson Ingebrigtsen at de fant Hardy gjennom Jakobs eldste bror.

– Manuela er fra nærområdet der vi bor, altså Sandnes, legger hun til.

I likhet med Tandberg, er 23-åringen ordknapp om hvor mye ekteparet har måttet betale.

EKTEPAR: Jakob Asserson Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen hjemme i Sandnes. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg ønsker ikke å kommentere pris. Det har vært et veldig fint samarbeid, og jeg synes det er kjekt at hun har fått kunder over hele landet, kjendiser eller ei! De kommer til å ende opp med helt nydelige hjem.

Ekteparet tok imidlertid kontakt med den kjente arkitekten for en god stund tilbake.

– Jeg ser at flere har brukt henne ettertid, så det synes jeg er kjekt for Manuela! Vi valgte henne for over tre år siden, sier Asserson Ingebrigtsen til God kveld Norge.

EKTEPARETS HUS: Slik skal Elisabeth og Jakob A. Ingebritgtsens hus, som de forøvring har flyttet inn i, bli til slutt. Foto: Arkitekt Manuela Hardy AS

Dette røper arkitekten om pris

Hardy forteller at det alltid er spennende å sende tegninger til kundene sine.

– Det er et stort valg og jeg håper at de liker det. Noen ganger tar en slik prosess litt lengre tid enn andre. Jeg har ikke lyst til å sende noe før jeg er fornøyd, også er det alltid litt justeringer, men det er veldig gøy når de umiddelbart er bergtatt av skissene og konseptet.

– Det er jo veldig viktig at de liker det, de ska jo bo der.

– Hvor mye frihet får du?

– Jeg liker alltid å høre hva kundene liker og hva de er ute etter, men jeg setter stor pris på å få mest mulig frihet. Jeg spør alltid etter et romprogram og hvilke behov de har, svarer hun.

På spørsmål om hva det faktisk koster å ansette Hardy som arkitekt, kan hun røpe følgende:

– Jeg pleier å gi direkte pris til kunder, men deler opp i faser. Det kommer også an på størrelsen/omfanget av prosjektet. Men et skisseprosjekt starter på cirka 125.000 kroner.

– Deretter er det søknadstegninger/anbud og et eventuelt arbeidstegninger og planlegging av interiør.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar av Jørgine Massa Vasstrand til denne saken, foreløpig uten hell.