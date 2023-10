Disse har de største kommersielle samarbeidene

FOTBALLHELTER: De siste årene har det blitt mer populært for verdenskjente fotballspillere å inngå en rekke kommersielle samarbeid. Blant dem Martin Ødegaard, Lionel Andrés Messi og Kylian Mbappe. Foto: Beate Oma Dahle / NTB/ (Photo by LLUIS GENE / AFP / Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

I kveld vil Paris være fylt med flere av fotballverdens store helter. Det er nemlig duket for prisutdelingen Gullballen, eller Ballon d'Or som det heter på fransk.

Gullballen er regnet som den gjeveste individuelle prisen i fotballen, og har blitt delt ut av det franske magasinet France Football siden 1956.



Blant de nominerte finner vi blant andre nordmennene Erling Braut Haaland (23) og Martin Ødegaard (24), og Lionel Messi (36) og Kylian Mbappé (24) – og flere andre store navn.

Samarbeid med Nike

I tillegg til å briljere på fotballbanen, har det for mange fotballspillere blitt mer og mer populært å inngå kommersielle samarbeid.



Bryne-mannen Erling Braut Haaland (23) har inngått samarbeid med flere store merker – som klokkemerket Breitling og sportsmerket Nike. Nylig frontet han en reklamekampanje for Beats by Dre.

Flere spekulerer også i om stjernen har et samarbeid med det italienske merket Dolce & Gabbana, etter at han har lagt ut flere innlegg på Instagram iført antrekk fra det luksuriøse motemerket.

I tillegg til mote har 23-åringen inngått et samarbeid med telefonmerket Samsung Galaxy i 2021, og har i ettertid vært ambassadør for en rekke produkter. Samme år dukket han opp i en reklamefilm for Norsk Tipping.

Nylig dukket også angrepsspilleren opp på coveret til det verdenspopulære fotballspillet «Fifa», eller EA SPORTS FC som det nå heter.

De største samarbeidene

Den argentinske fotballspilleren Lionel Messi (36) er blant de Gullballen-nominerte, og er kanskje en av spillerne med flest samarbeid.

Gjennom årene har han inngått samarbeid med store merker, som for eksempel det tyske selskapet Adidas og Bitget Official, som er en verdensledende kryptoutvekslingsplattform.

Det stopper imidlertid ikke der. 36-åringen er også partner med verdenskjente Hard Rock Cafe, et selskap som eier og driver en restaurantkjede med 179 serveringssteder i hele 68 land.

I tillegg til utallige samarbeid, har argentineren et eget klesmerke under navnet The Messi Store.

Vi må heller ikke glemme samarbeidet med ølmerket Budweiser, et merke som opprinnelig kommer fra Bøhmen.

Også OrCam har lykkes med et samarbeid med angrepsspilleren. Ifølge selskapets nettside produserer de et revolusjonerende hjelpemiddel, som blant annet leser tekst fra enhver flate, gjenkjenner ansikter og identifiserer produkter.

Regnes som en av de beste

La oss bevege oss videre til PSG-spiller Kylian Mbappé (24). Mbappé ble, i en alder av 19 år, sett på som den beste unge spilleren i verden og regnes i dag som en av de beste.

24-åringen har i dag inngått samarbeid med blant andre koffertmerket Rimowa, sportsmerket Nike, brillemerket Oakley – for å nevne noen.

La oss heller ikke glemme Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (24), som siden 2015 har vært ambassadør for Eat Move Sleep-konseptet BAMA.

Sammen med Erling Braut Haaland og flere landslagsspillere, dukket han også opp i en reklamefilm for Norsk Tipping i 2021.

24-åringen har, som flere andre fotballspillere, et samarbeid med Nike.

Også 20 år gamle Jude Bellingham har en rekke samarbeid.

Bellingham spiller i dag for den spanske klubben Real Madrid, men er selv fra England.

I motsetning til Ødegaard som samarbeider med et selskap som bidrar til bedre folkehelse, samarbeider 20-åringen med den amerikanske hurtigmatkjeden McDonalds.

20-åringen har i tillegg et samarbeid med spillet EA SPORTS FC og Adidas.



Flere store klesgiganter

Den franske fotballspilleren Antoine Griezmann (32) spiller i dag for den franske klubben Atlético Madrid. Angrepsspilleren var ikke nominert til Gullballen i fjor, men i år har han fått en plass på lista.

32-åringen samarbeider med en rekke motemerker, blant annet klesskjeden Mango og sportsmerket Puma.

Franskmannen samarbeider også med Le Pari mutuel urbain (PMU), som er et hesteveddeløp-selskap.

Fotballspilleren var tidligere ambassadør for Yu-Gi-Oh!-serien til det japanske merket Konami, som produserer videospill.

Det japanske merket avsluttet imidlertid samarbeidet, etter at han og lagkameraten Ousmane Dembélé ble anklaget for rasisme.

Det var etter en video av Barcelona-spillerne, hvor de angivelig gjør narr av asiatiske ansatte på et hotell i Japan, at anklagene oppsto.

I en uttalelse skrev japanske Konami at det ikke kan godta rasisme eller andre former for diskriminering.

I 2020 avsluttet angrepsspilleren også samarbeidet han hadde med Huawei, et kinesisk selskap innen teknologi.

Griezmann begrunnet valget med en rapport fra 2018, som knytter Huawei til en programvare som angivelig skal kunne gjenkjenne ansikter hos den forfulgte minoritetsgruppa uigurene i Kina, for så sende alarmer til politiet.

– Få ting som engasjerer så mye

Hvorfor har det seg slik at kommersielle samarbeid har blitt en viktig del i fotballverden?

Ifølge TV 2s moteekspert Marianne Jemtegard er fotball og mote to av verdens største og mest lukrative konsumentdrevne bransjer.



– Få ting engasjerer så mye som kamper og seiere på fotballbanen, og de unge heltene som kjemper på gresset, har bortimot verdens største markedsføringsplattform for seg selv og klubben sin, sier hun til God kveld Norge og legger til:



– Og hva gjør klubben med det? Jo, de selger de løpende reklameplakatene for alt det er verdt.



MOTEEKSPERT: Marianne Jemtegard er moteekspert for TV 2. Foto: Fraxx forlag

– Naturlig at spillerne følger etter

Jemtegard forteller at unge gutter og jenter drømmer om å ha Nike-logoen sin på brystet, og motta jubel fra et fullsatt Anfield.

Klubbene og fotballforbundene har andre drømmer, ifølge moteeksperten.

– De drømmer om enda større summer fra joggeskomerker, sportsdrikker eller flyselskap.

– Veien er kort fra denne kommersialiseringen til annen merkevarebygging og glitrende «logo-flashing» som ellers er mer forbeholdt influensere, rapstjerner – og en og annen langrennsløper, fortsetter hun.



– Blir aldri det samme igjen

En som tidlig tok et steg inn i den kommersielle verden var fotball-legenden og tidligere Manchester United-favoritt David Beckham (48).

FLERE SAMARBEID: Tidligere Manchester United-spiller David Beckham har gjennom sin karriere inngått flere kommeriselle samarbeid. Her er han avbildet sammen med kona Victoria Beckham i 1999. Foto: VANINA LUCCHESI

Eksperten trekker fram at Beckhams stil fort ble en trend innad fotballverden. I løpet av hans karriere fulgte både gullkantede kleskontrakter og klokkemerker.

– Og dermed var formelen lagt for en ny type atletisk superhelt, som imponerte kanskje vel så mye med nye, spektakulære hårfrisyrer som dribleferdigheter på banen, mener Jemtegaard.

Hva det ville si å være en suksessfull «fotballer» ble aldri det samme igjen, ifølge eksperten:

– Unge stjerner får ikke bare management. De får stilrådgivere, sjefer for kommersiell utvikling, og merkevarebyggere som alle jobber for å gjøre sitt talent til verdens neste Ronaldo, Zlatan eller Beckham.

