Disse fire er videre til finalen i «The Voice»

Det har for alvor begynt å tilspisse seg i årets sesong av «The Voice». Fredag kveld sto semifinalen for tur, og det var knyttet stor spenning til hvilke håpefulle som ville kapre de fire gjeve finalebillettene i konkurransen.

De seks gjenværende sangtalentene Isak Øvrevold (18), Thomas Tvedt (31), Kira Elisabeth Dalan-Eriksen (19), Fredrik Amadeus Sannerud (17), Dag Erik Oksvold (44) og Kristoffer Sørensen (26) skulle synge og kjempe seg til finaleplass denne kvelden.

GRUPPEOPPTREDEN: Semifinalistene åpnet «The Voice»s nest siste sending med et brak når de fremførte «Forgive Me Friend» av Smith & Thell. Her er Kira Elisabeth Dalan-Eriksen og Thomas Tvedt avbildet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Semifinalistenes skjebne lå i likhet med de tidligere direktesendingene, i publikums hender, og da stemmene ble talt opp, brast «The Voice»-drømmen for Kristoffer og Dag Erik.

Dermed betyr det at Isak, Kira, Thomas og Fredrik er videre til den store finalen neste fredag, som både består av en finale og en superfinale.

– Aldri hadde sett for meg

TV 2 møtte en smørblid gjeng med finalister etter sendingen.

– Det betyr veldig mye å komme til finalen. Det er noe jeg aldri hadde sett for meg. Det er helt sykt, sier Isak.

– Det betyr alt. Jeg hadde aldri sett for meg det her. Det er helt sykt å tenke at man står i finalen i «The Voice», uttrykker Fredrik.

FINALIST: Isak Øvrevold kunne slippe jubelen løs når det ble kjent at han hadde gått videre til finalen i «The Voice». Her avbildet med mentor Espen Lind. Foto: Thomas Andersen / TV 2

For Kira var en plass i finalen også uventet.

– Det er veldig, veldig gøy. Jeg forventet det ikke. Det var en så stor lettelse idet Siri sa navnet mitt.



Thomas deler den samme følelsen som medfinalistene, og forteller at de alle har blitt gode venner.

– Det er som å være på en leirskole der vi synger litt på TV, sier rogalendingen.

– Det er alltid god vibes. Det har blitt et vennskap her. Vi kommer alltid til å ha kontakt, skyter Fredrik inn.

Røper videre planer

Dag Erik og Kristoffer la ikke skjul på skuffelsen over å ha trukket det korteste strået, men var takknemlig for reisen.

– Jeg er litt skuffet selvfølgelig. Jeg har drømt om å komme til finalen. Men det ble ikke sånn. Men samtidig så er det verdige folk som har gått til finalen, sier Dag Erik til TV 2, og fortsetter:

– Jeg sitter igjen med å ha møtt ufattelige fine folk, og ikke minst den støtten jeg har fått fra de rundt meg. Det er en seier i seg selv.

44-åringen har ikke planer om å hvile på laurbærene.

– Jeg må gi ut litt musikk. Det blir litt amerikanerland, røper han.

EXIT: Kristoffer Sørensen (t.v.) og Dag Erik Oksvold måtte pakke sammen sakene etter semifinalen i «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Kristoffer var fornøyd med egen innsats, selv om han gjerne skulle hatt finalebilletten i hånden.

– Det er skuffende, men samtidig slapper jeg av med det. Jeg føler ikke noe å skylde på. Hvis jeg skulle ryke, så var det måten å gjøre det på. Jeg var sikker på at jeg gjorde alt jeg hadde. Jeg sitter ikke igjen med så mye tvil.

Dette er trolig ikke det siste man får se av rockeren.

– Jeg har to band jeg spiller i. Jeg og gutta i Havari, vi har en EP pakket og klar. Så planen er at nå som jeg er ute av «The Voice», så skal den gis ut. Utenom det så har jeg noen låter som jeg har ferdigskrevet blant annet. Det stopper ikke her. Hvor reisen ender, det vet jeg ikke.

Slik var semifinalen

Fredagskvelden ble sparket i gang med alle semifinalistene på scenen fra H3 Arena på Fornebu. Sekstetten fremførte «Forgive Me Friend» av Smith & Thell.

Se semifinalistene synge sammen

Deretter var det duket for soloopptredener.

Thomas Tvedt fra team Ina var førstemann ut. Han sang en nydelig versjon av Jan Eggums velkjente «En Natt Forbi». Mentorer og tilskuere var stumme av beundring, og 31-åringen fikk stående applaus etter endt opptreden.

Mentor Ina Wroldsen (38) måtte tørke tårene før hun fikk samlet seg, og gitt en tilbakemelding.

– Hver gang du går opp der ... kunst. Du behandler alt med ærbødighet og respekt. Det er en glede å høre på deg. Jeg er så stolt av deg, skrøt hun.

– Du vet hva du driver med. Jeg samler en god mengde støv, og så bøyer jeg meg i det, roste mentorkollega Jarle Bernhoft (46).

Thomas får tårene til å trille: – Jeg er så stolt av deg

Med gitaren over skulderen trådte Dag Erik Oksvold fra team Espen til med Unni Wilhelmsens «Won't Go Near You Again». Jubelrop hørtes fra salen da semifinalisten hadde sunget seg ferdig.

Mentor Espen Lind (52) var åpenbart stolt.

– Jeg synes dette er mesterlig. Jeg synes det er så fint. Jeg vet at dette er en låt som har kostet deg å gjøre. Det er en låt som treffer deg, og den treffer meg også. Jeg føler at i kveld, så satt den. Nå får du vist tyngden og roen du har, uttrykte Espen.

Kollega Yosef Wolde-Mariam (45) sa seg enig.



– Du er så jævlig god, Dag Erik. Jeg skjønner at du blir folkekjær. Det var en av de første gangene jeg så at det kostet deg noe. Det ga en annen tyngde.

Dag Erik får stående applaus: – Nå er du på hjemmebane

Isak Øvrevold fra team Espen fremførte vakre «Alene sammen» av Emelie Hollow. Dette var første gang 18-åringen sang på norsk i programmet. Publikum reiste seg for bodøværingen, og mentor Espen var kry som en hane.

– Du var skeptisk til å synge på norsk, men du fikset det. Du går fra sending til sending og vokser litt hver gang. Du viser en ny side av deg selv. Du er alltid god. Du har blitt så trygg. Jeg er stolt av å ha deg på laget mitt, roste mentoren.

Jarle stemte i, og påpekte at til tross for Isaks større ro og trygghet på scenen, hadde han fremdeles bevart det såre og sarte.

– Siden blind audition, har jeg sparket meg selv i leggen fordi du ikke havnet på laget mitt, sa han.

– Du viser en ny side av deg selv

Fredrik Amadeus Sannerud fra team Yosef slo til med en gammel klassiker – Frank Sinatras «My Way». 17-åringen har vært åpen om at han har følt seg annerledes, og at det var vanskelig å vokse opp i en liten bygd som musikkinteressert.

– Det er ikke et overraskende låtvalg, du er den sjelen du er. Men du forteller din historie. Det var en slags seier. Jeg følte at du fortalte. Det var en berg-og-dal-bane, men du kom ut av det seirende, poengterte mentor Yosef.

Han fikk selskap av Ina og Espen.

– Jeg synes du er en bombe av energi. Jeg er glad for å se deg. Jeg sparker meg selv i leggen. Jeg skulle hatt deg på laget mitt, sa Ina.

– Dette er definisjonen på en gammel sjel i en ung kropp. Fantastisk godt jobbet, roste Espen.

– Jeg koser meg hver gang du er på scenen

Kristoffer Sørensen fra team Ina opptrådte med en energifull og rocka tolkning av 60-tallshiten «The Sound of Silence» av Simon & Garfunkel. Tilskuerne var fra seg av begeistring og trampeklappet hørtes lenge etter opptredenen.

Mentor Ina hoppet nesten i stolen.

– Aller største fan. Jeg elsker å se på deg. Jeg kommer med masse ting. Fy fader, du vet så godt hva du driver med, sa Ina oppspilt.

– Dere har spikka ut en ny hjemmebane. Det uttrykket eier du. Du har blitt dritbra, mente Jarle.

– Du vet så sykt hva du driver med

Kira Elisabeth Dalan-Eriksen fra team Espen var siste talent ut, og leverte «Alone» av Heart. Øredøvende jubel kom fra salen.

Mentor Espen var i ekstase.

– Jeg synes som alltid når du går på scenen, at du er så trygg. Du har så grep om det du gjør. Du har en enorm stemme og tilstedeværelse på scenen. Dødsbra jobbet, Kira, berømmet han.

– Jeg mener du er en artist, Kira. Alle er flinke til å synge i «The Voice», du er en artist. Det skal du ha, sa Yosef.

Også Jarle var imponert.

– Jeg stiller meg bak gutta. Det måket meg helt i bakken.

– Du har en enorm stemme

Avslutningsvis rundet to tidligere «The Voice»-deltakere – Jørgen Dahl Moe (26) og Maria Petra Brandal (22) – av den fjerde direktesendingen med en spesiell gjesteopptreden. Duoen sang sin splitter nye låt, «When Love Leaves».

– Det er rart og fint på samme tid. Helt merkelig å stå her, sa 26-åringen etter opptredenen.

