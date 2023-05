Disse er videre til semifinalen av «The Voice»

TREDJE LIVESENDING: Fredag var det duket for den tredje livesendingen av The Voice. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fredag var det duket for den tredje livesendingen av The Voice. Åtte deltakere ble til seks, før semifinalen om en uke.

Til slutt var det Oda Dahl og Ole-Henrik Risøy Solheim som røk ut av sangkonkurransen.

Dermed er det Kira Dalan-Eriksen, Thomas Tvedt, Isak Øvrevold, Fredrik Amadeus Sannerud, Dag Erik Oksvold og Kristoffer Sørensen som skal kjempe om finalebillettene om en uke.



Stående applaus

Dahl og Solheim fikk stående applaus fra salen, da de måtte forlate konkurransen. Solheims mentor, Jarle Bernhoft, hadde vansker for å komme til ordet, over den elleville applausen.

IMPONERT: Ole-Henrik Risøy Solheim har imponert i «The Voice», med sin særegne stemme. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du har kommet inn her, du hart gjort låter og versjoner som du har gjort til dine egne. Jeg synes du har gjort det bedre enn originalen gang på gang på gang. Hvis du skal gjøre en av mine låter kan jeg bare legge opp. Den karrieren du har foran deg som er artist er kjempesvær, roset Bernhoft.

Dahls mentor, Yosef Wolde-Mariam, uttrykte sin takknemlighet for at Dahl valgte ham som sin mentor.

UNIKE VERSJONER: Oda Dahl har gjort seg bemerket i «The Voice», hvor hun har fremført unike versjoner av verdenskjente låter. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er veldig stolt for at du valgte meg. Jeg mener du er en sann artist, så for meg er ikke dette et tap – selv om jeg synes det er kjempetrist. For du har vist hva og hvem du er. Jeg vet at veien ikke er ferdig, så jeg vil takke deg. Tusen takk, sa mentor Wolde-Mariam til Dahl.

Kveldens opptredener

