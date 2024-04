Disse er videre til direktesendingene i «The Voice»

Etter blind auditions, dueller og knockouts står det igjen 16 utvalgte sangtalenter i den niende sesongen av «The Voice». Disse skal opptre fra scenen på Fornebu på direktesendt TV i ukene fremover.

I direktesendingene er det ikke lenger mentorene Ina Wroldsen (39), Espen Lind (52), Yosef Wolde-Mariam (46) og Jarle Bernhoft (47), som peker ut hvem som fortjener å gå videre til finalen, men publikum.

LIVE: Mentorene avgjør ikke lenger deltakernes skjebne i «The Voice». Det er det nemlig TV-seerne som gjør. Fra venstre: Espen Lind, Ina Wroldsen, Yosef Wolde-Mariam og Jarle Bernhoft. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke deltakere som skal ut i ilden, samt hvilket mentorlag de tilhører.

Se én av sesongens magiske opptredener i videoen øverst i saken.



Team Ina

Navn og alder: Joakim Boberg, 30

Bosted: Fra Oslo, bor i Stockholm

Yrke: Rekrutterer og selvstendig næringsdrivende

Joakim er en musikkentusiast med bachelor både i musikkvitenskap og populærmusikk. Han har spilt piano siden han var fem år, men nå er stemmen hovedinstrumentet. Joakim bor og jobber nå i Stockholm, men har savnet å få i gang kreativiteten og musikaliteten han ikke får utløp for der. Drømmen var å havne på Ina sitt lag for å utvikle seg videre, og så langt har samarbeidet vært utrolig givende for Joakim.

TEAM INA: Deltaker Joakim Boberg er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Arthur Stulien, 28

Bosted: Fra Byremo, bor i Kristiansand

Yrke: Markedsfører og frilansartist

Selv om Arthur nå bor i Kristiansand, er han en skikkelig bygdegutt med et stort hjerte for hjembygda, og country er musikksjangeren som treffer ham sterkest. Han har stått på mange scener rundt om i verden, og Nashville er den store drømmen. Arthur har prøvd seg på Idol to ganger tidligere, hvor han gikk ut rett før livesendingene begge gangene. Alle gode ting er tre, og nå er Arthur klar for å gå live på «The Voice».

TEAM INA: Deltaker Arthur Stulien er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Trine Uthaug, 24

Bosted: Fra Egersund, bor i Oslo

Yrke: Musikkpedagog, sanglærer og frilansmusiker

Trine har lang fartstid når det kommer til sang. Hun begynte å synge tidlig, og ga ut barneplater som ung. Sangeren skriver og gir ut egne poplåter, og under blind audition imponerte hun med en egenskrevet låt. Hun ønsker å bruke «The Voice» som et springbrett for å fremme karrieren. Trine setter høye krav til seg selv musikalsk, og jobber beinhardt for å leve opp til målene hun setter for seg selv.

TEAM INA: Deltaker Trine Uthaug er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Rakel Berntzen, 17

Bosted: Oslo

Yrke: Skoleelev på Foss videregående skole

Rakel er utadvendt, livlig og pratsom. Hun går på Foss videregående skole og liker å spre glede gjennom sang. Oppveksten har vært preget av musikk, dans og drama, og hun har også prøvd seg som gatemusikant. Det store forbildet er Amy Winehouse, men hun er også veldig glad i gammel jazz og soul. Rakel ønsker å utvikle seg musikalsk og lære masse, noe hun føler hun får gjennom «The Voice».

TEAM INA: Deltaker Rakel Berntzen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Team Jarle

Navn og alder: Tor Vidar Rennestraum, 37

Bosted: Fra Kvinesdal, bor i Moi

Yrke: Skoleassistent

Tor Vidars egenskrevne sang, «Number, Name, Rank», fikk alle fire mentorene til å snu seg under blind audition. Dette var ekstra stort for Tor Vidar, som også prøvde seg på «The Voice» i 2015 – uten at noen snudde seg. Til daglig jobber 37-åringen som skoleassistent på en ungdomsskole og tar seg av «dem ingen andre vil ha». Tor Vidar er også firebarnsfar, og reiser rundt som trubadur. I tillegg trener han det lokale fotballaget til Moi.

TEAM JARLE: Deltaker Tor Vidar Rennestraum er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Marita Øvre-Johansen, 37

Bosted: Fra Bodø, bor i Leirfjord

Yrke: Eiendomsmegler

Marita er en travel gift trebarnsmor som jobber som eiendomsmegler på Helgelandskysten. Midt i en hektisk hverdag, kjente Marita et sterkt savn etter sanggleden hun hadde tidligere, og meldte seg på «The Voice» for å få hjelp til å finne sin egen stemme og musikalske uttrykk. Hun har drømt om å melde seg på i mange år, og nå er barna store nok til at «mor kan kjøre egotripp» med barna og mannens største velsignelse.

TEAM JARLE: Deltaker Marita Øvre-Johansen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Lavrans Svendsen, 22

Bosted: Fredrikstad

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Lavrans har ikke lang fartstid når det gjelder sang, han har sunget mest hjemme foran speilet. Det siste året har han øvd én time hver dag for å utvikle seg vokalt, og det har båret frukter. Med sin egen unike stil og fremtoning har han begeistret både mentorer og publikum.

TEAM JARLE: Deltaker Lavrans Svendsen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Irina Nordvik, 21

Bosted: Kristiansand

Yrke: Hjemmesykepleier

Irina er glad i mennesker og ønsker å nå ut til folk med musikken sin. Hun trives i jobben som hjemmesykepleier, men drømmer om å kunne drive med musikk på fulltid. 21-åringen spiller i band sammen med kjæresten sin, som har vært en entusiastisk støttespiller under reisen i «The Voice». Irina overrasket mange med sin store stemme under blind audition.

TEAM JARLE: Deltaker Irina Nordvik er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Team Yosef

Navn og alder: Adele Erichsen, 37

Bosted: Fra Jæren, bor i Oslo

Yrke: Student

Adele har lang erfaring fra en rekke musikkprogrammer. Som 13-åring deltok hun i den første utgaven av «MGPjr», hun var med på første runde av «Idol» og i første sesong av «The Voice». Den gang var drømmen å havne på Yosefs lag, og nå har hun endelig fått sjansen. Adele har også vært åpen om at livet har hatt noen nedturer, og disse erfaringene bruker hun gjerne som inspirasjon når hun synger. Nå ser hun lyst på livet og nyter hvert steg på veien videre i «The Voice».

TEAM YOSEF: Deltaker Adele Erichsen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Nola Kvarme, 16

Bosted: Oslo

Yrke: Skoleelev på Wang Toppidrett

Nola er glad i sport og musikk, og går til daglig på Wang Toppidrett hvor hun går kortbane skøyter. Nola har sunget hele livet, og har lyst til å utvikle seg videre innenfor sang, og å lære av tilbakemeldingene hun får. Nola er litt introvert, og syntes at det var litt skummelt å synge foran andre i starten. Jo lenger hun har kommet i «The Voice», jo mer koser hun seg, og nå trives hun godt på scenen og gleder seg stort til livesendingene.

TEAM YOSEF: Deltaker Nola Kvarme er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Eirik Zakariassen, 23

Bosted: Egersund

Yrke: Barne- og ungdomsarbeider i barnehage

Energibomben Eirik er ikke redd for å skille seg ut, og har utmerket seg med sitt smittende humør og intense innlevelse fra første stund. Han elsker å spille på humor og å ha det gøy, samtidig som han tar musikkdrømmen på største alvor. Privat er Eirik samboer med sin store ungdomskjærlighet, som holder han akkurat passe i tøylene til at det ikke blir komplett kaos. Ved siden av den gryende musikkarrieren, jobber Eirik deltid i barnehage og skole hvor han får utløp både for lekenheten sin og for sang og musikk.

TEAM YOSEF: Deltaker Eirik Zakariassen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Liv-Margrethe Muren Ulvund, 24

Bosted: Fra Gjerdsvika, bor i Bergen

Yrke: Student

Liv-Margrethe, eller Livi som hun gjerne blir kalt, studerer musikkpedagogikk i Levanger, men bor i Bergen. Hun kommer fra en musikalsk familie og har alltid likt å synge, men var utrygg på sine egne prestasjoner i ungdomstiden. Nå vil hun utfordre seg selv og bruker «The Voice» som eksponeringsterapi. Livi finner god trygghet i kristendommen, og er lovsangsleder i en menighet i Bergen.

TEAM YOSEF: Deltaker Liv-Margrethe Muren Ulvund er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Team Espen

Navn og alder: Inger Lise Hope, 34

Bosted: Stavanger

Yrke: Frilansartist

Inger Lise trollbandt både mentorer og publikum med sin storslåtte versjon av «Adagio» under blind audition. Hun lever som selvstendig næringsdrivende artist sammen med ektemannen som også er musiker. Inger Lise er allsidig og liker å synge alt fra klassisk til pop. Hun håper «The Voice» kan bidra til å få utvidet publikummet sitt.

TEAM ESPEN: Deltaker Inger Lise Hope er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Julian Øines Jørgensen, 26

Bosted: Bodø

Yrke: Lærerstudent

Julian er en jovial bodøværing som liker å skrive sanger på egen dialekt. Under blind audition fremførte han en egenskrevet låt, og fikk god respons. Julian har også oppnådd suksess tidligere, men da innen to helt andre sjangere – han har nemlig vært norgesmester i både judo og cheerleading. Nå er han klar for å gå for gull i «The Voice».

TEAM ESPEN: Deltaker Julian Øines Jørgensen er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Lisbeth Fumero, 19

Bosted: Løten

Yrke: Student

Lisbeth kommer fra en musikalsk familie, og har en allsidig bakgrunn. Hun har en sprudlende og smittsom energi, snakker tre ulike språk og har bodd både i USA og Spania før hun endte opp i Løten. Lisbeth er en evig romantiker og elsker å synge om kjærlighet. Sang har alltid vært viktig og hun ser på det som noe man kan drømme seg litt bort i.

TEAM ESPEN: Deltaker Lisbeth Fumero er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Navn og alder: Herman Randow, 23

Bosted: Skien

Yrke: Rørlegger og driver eget bilpleiefirma

Herman er ikke glad i å sitte i ro, så i tillegg til å arbeide som rørlegger, driver han også sitt eget bilpleiefirma. Herman elsker country og alt som hører til, og da spesielt hans egen pickup. Han er i sitt ess når han får spille musikk, og har noen spillejobber her og der. Ønsket er å drive mer med musikk. Herman ble meldt på av en kompis, og synes det er veldig gøy å få være med til live i «The Voice».

TEAM ESPEN: Deltaker Herman Randow er videre til livesendingene i årets «The Voice». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Se «The Voice» fredager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.